В армії РФ створили спеціальний підрозділ, де служать представники кремлівської еліти, - британська розвідка
Для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ, який дислокується далеко від лінії фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Як зазначено в огляді, підрозділ під назвою "Барс Каскад" був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ переважно займається операціями за допомогою дронів і зазвичай дислокується далеко від лінії фронту.
Підрозділ діє з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим представникам еліти надається охорона.
"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - зазначають у Міноборони Британії.
Крім того, зазначається, що до цього підрозділу вступив чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської, щоб його дружина могла уникнути тюремного покарання за ухилення від сплати податків. Розвідники додають: Олексій Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад" біля України.
"Випадок Бліновського – перший зафіксований, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці", - підкреслили у відомстві.
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И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу,
Его достав несёт в медблок. зюганов внук, зюганов сын,
Наследник матвиенко вали, Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю kовальчуки, И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - руϟϟкий",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
Ніколи. З багатьох причин.
Денег нет, но ви держитесь, там…
Медведева - на посаду, зам по тилу, ох і башковитий!
Вони, мабуть, мають десь зустрітися, з батальйонами Монако І Відень, під керівництвом хорошковського тигіпка червоненка піскуна(теж хенесрала)… теж, ох і дуже ж, такі башковиті… СРАТЬєхі… але геть без Ставки…
Служить с этими, москвичами-3,14dараsами, никто не хочет.
Кто в армии служил - тот поймёт.
Более чмошных/гнилых вояк в армии рф нет....