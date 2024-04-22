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В армії РФ створили спеціальний підрозділ, де служать представники кремлівської еліти, - британська розвідка

барс,каскад

Для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ, який дислокується далеко від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Як зазначено в огляді, підрозділ під назвою "Барс Каскад" був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ переважно займається операціями за допомогою дронів і зазвичай дислокується далеко від лінії фронту.

Підрозділ діє з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим представникам еліти надається охорона.

"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - зазначають у Міноборони Британії.

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Крім того, зазначається, що до цього підрозділу вступив чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської, щоб його дружина могла уникнути тюремного покарання за ухилення від сплати податків. Розвідники додають: Олексій Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад" біля України.

"Випадок Бліновського – перший зафіксований, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці",  - підкреслили у відомстві.

Автор: 

армія рф (17176) Велика Британія (5539) еліта (14) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+6
В мене чуйка, що невдовзі створять такий "елітний" підрозділ для чинеш та діточок депутатів, прокурорів, суддів поліціянтів і в Україні. І тоді батальон "монако" поїде на "фронт"! 😁
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22.04.2024 12:25
+6
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - руϟϟкий",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
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22.04.2024 13:48
+4
Вот бы "кармический Хаймарс" залетел на огонек...куди треба
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22.04.2024 12:27
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Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын жириновского солдат,

А дочь лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут,

Две дочки путина в атаку,

И нажимая на курки,

Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку,

А в нем медведева сынок,

И дочь отважного шойгу,

Его достав несёт в медблок. зюганов внук, зюганов сын,

Наследник матвиенко вали, Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю kовальчуки, И ротенберги с ними рядом,

И рвется миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится?

Наверно зря смотрел ТВ,

Вот хрень подобная и снится...
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22.04.2024 12:21 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - руϟϟкий",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
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22.04.2024 13:48 Відповісти
🤣
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22.04.2024 20:29 Відповісти
С Рубльофкі ? еліта ?
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22.04.2024 12:23 Відповісти
В мене чуйка, що невдовзі створять такий "елітний" підрозділ для чинеш та діточок депутатів, прокурорів, суддів поліціянтів і в Україні. І тоді батальон "монако" поїде на "фронт"! 😁
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22.04.2024 12:25 Відповісти
І тоді батальон "монако" поїде на "фронт"!
Ніколи. З багатьох причин.
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22.04.2024 12:28 Відповісти
Вам шо, фронт гумовий? Там вже і так батальйони "95 квартал" і " ліга сміху", навіщо стільки героїв відразу?
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22.04.2024 12:42 Відповісти
Вот бы "кармический Хаймарс" залетел на огонек...куди треба
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22.04.2024 12:27 Відповісти
Саме так! Хаймарсу по бую єліта чи иліта
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22.04.2024 13:08 Відповісти
Русня хитра.
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22.04.2024 12:27 Відповісти
російка еліта зіграла на випередження прочитавши коменарі на цензорі. Але в нас також, є такий підрозділ і також далеко від лінії фронту
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22.04.2024 12:31 Відповісти
Рубльовскай батальйон, на чолі піськовим??
Денег нет, но ви держитесь, там…
Медведева - на посаду, зам по тилу, ох і башковитий!
Вони, мабуть, мають десь зустрітися, з батальйонами Монако І Відень, під керівництвом хорошковського тигіпка червоненка піскуна(теж хенесрала)… теж, ох і дуже ж, такі башковиті… СРАТЬєхі… але геть без Ставки…
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22.04.2024 12:31 Відповісти
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22.04.2024 12:32 Відповісти
Тут дело в другом!
Служить с этими, москвичами-3,14dараsами, никто не хочет.
Кто в армии служил - тот поймёт.
Более чмошных/гнилых вояк в армии рф нет....
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22.04.2024 12:33 Відповісти
Батальонери Монако перед вторгненням отримали наказ від ФСБ вшиватись подалі з Києва І ЗАЛИШИТИ КЛЮЧІ ВІД КВАРТИР ДЛЯ ОКУПАНТІВ. Тому воювати проти своїх вони не .будуть
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22.04.2024 12:46 Відповісти
Лохи,в другой стране элита по монакам окопы копает или на худой конец по гастролям кварталирует.
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22.04.2024 12:50 Відповісти
ну так ... нажаль ...
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22.04.2024 13:12 Відповісти
Слабаки і ніщеброди! На батальони "Монако" поскупилися.
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22.04.2024 12:53 Відповісти
"госдепівським" снарядом по ним уї..ти
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22.04.2024 13:08 Відповісти
Але ж в нас такого нема..правда? Як для зелених так і для "патріотів"..
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Мьясной штурм барвихи
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23.04.2024 04:51 Відповісти
 
 