Засоби ППО та снаряди від Швеції вже доставляють в Україну, - Міноборони країни

У березні парламент Швеції ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакету допомоги в обсязі 650 мільйонів євро. Системи протиповітряного захисту та артилерійські снаряди у рамках цього пакету надходять в Україну просто зараз.

Про це сьогодні у Люксембурзі перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо найбільший пакет допомоги (для України. - Ред.), який був ухвалений Парламентом Швеції минулого місяця, більше 650 мільйонів євро, із фокусом на засобах ППО і артилерійських снарядах, тож вони доставляються просто зараз. Ми повинні наростити нашу допомогу... потрібно підтримати Україну тут і зараз", - зазначив керівник оборонного відомства Швеції.

За його словами, Швеція вже надала Україні засоби ППО, включаючи системи HAWK, RBS 70 та інші, які мають зменшити навантаження на інші системи протиповітряного захисту, зокрема, Patriot.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядає Швеція постачання власних систем Patriot в Україну, Йонсон зауважив, що не виключає такої можливості, але зараз його країна зосереджена на фінансовій підтримці німецької ініціативи з постачання цих систем для України.

"Ми готові підтримати німецьку ініціативу, переважно фінансово, але також подивитися на власні запаси, - що ми ще можемо надати для українців, - з більшою кількістю артилерійських боєприпасів, додатковими засобами ППО. Ми також очікуємо більше поставок від США, - подивимося, як це позначиться на загальній ситуації", - додав міністр оборони Швеції.