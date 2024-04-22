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Новини
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Київрада незаконно передала ділянку площею 1,2 га під будівництво житлового будинку. Голосував депутат Москаль, який є партнером забудовниці Молчанової, - Лерос

лерос

Ділянку на вулиці Оноре де Бальзака передадуть під забудову високоповерхового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Гео Лерос.

"У 2017 році Київпастранс продає будівлю за адресою Оноре де Бальзака, 68/18, площею 176,8 кв.м. На момент викупу, за цією будівлею було проінвентаризовано лише 23 сотки землі!

Далі найцікавіше, за моєю інформацією, 17.09.2019 в Державному земельному кадастрі було незаконно видалено цю земельну ділянку площею 23 сотки та сформована нова ділянка вже площею 1,2337 Га з кадастровим номером 8000000000:62:010:0018 та цільовим призначенням: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури", - розповів він.

За словами Лероса, 29 лютого 2024 року Київрада ухвалює рішення про передачу ТОВ "ГАРАНТ ПРОФ ІНВЕСТ" земельної ділянки площею 1,23 Га в оренду під будівництво висоток у Деснянському районі Києва.

"Власниця компанії ТОВ "ГАРАНТ ПРОФ ІНВЕСТ", за наявною у мене інформацією - рідна сестра депутата Київради Дениса Москаля, а сам він є давнім бізнес-партнером київської забудовниці Влади Молчанової, у якої сестра депутата Москаля раніше працювала в "Stolitsa Group". Сам Денис Москаль так хотів, щоб його сестра стала власницею цієї землі, що навіть не втримався і сам проголосував за це зашкварне рішення, що є прямим конфліктом інтересів", - додав парламентар.

Лерос зазначив, що звернувся до НАБУ, Нацполіції, Офісу Генпрокурора та НАЗК.

Читайте: Будівництво нового житла в багатоповерхівках у Києві впало за рік на 66%, а у Чернівецькій області – зросло в 4 рази

Гео Лерос
Гео Лерос
Гео Лерос
Гео Лерос

Автор: 

Київ (19405) будівництво (3013) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+15
По перше, київрада і мер ЦЕ РІЗНІ ОРГАНИ ВЛАДИ, тож навіщо його звинувачувати у рішеннях до котрих він за посадою не має відношення???!!! По друге поливіться на дату прийняття рішення 17.09.2019 і згадайте що він став мером 25 жовтня 2020!!! Що зелебобіки хочуть його зробити "у всьому винним"???!!! По третє - Денис Москаль співголова фракції "Батьківщина", то може про Тимошенко краще згадати???!!!
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22.04.2024 13:29
+10
Як це незаконно - а Кличко шо не в темі?
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22.04.2024 12:55
+6
.... не знає?
........ не в темі?
............ не в долі?
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22.04.2024 12:57
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Як це незаконно - а Кличко шо не в темі?
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22.04.2024 12:55 Відповісти
.... не знає?
........ не в темі?
............ не в долі?
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22.04.2024 12:57 Відповісти
По перше, київрада і мер ЦЕ РІЗНІ ОРГАНИ ВЛАДИ, тож навіщо його звинувачувати у рішеннях до котрих він за посадою не має відношення???!!! По друге поливіться на дату прийняття рішення 17.09.2019 і згадайте що він став мером 25 жовтня 2020!!! Що зелебобіки хочуть його зробити "у всьому винним"???!!! По третє - Денис Москаль співголова фракції "Батьківщина", то може про Тимошенко краще згадати???!!!
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22.04.2024 13:29 Відповісти
Кличко і Київ - це різне....
ОПа і Зе - це різне....
Верховна Рада і Україна - це різне....
Кабмін і ОПа - це одне і теж....
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22.04.2024 13:38 Відповісти
Не треба все одним міром мазати. Твоя "Luk Viktor" заява це все одно як парламент якоїсь країни називати "президонтом" котрі повинні бути противагою один одному. І хоча Верховна рада стала руками більшості українських виборців що приймали участь у виборах дійсно стала маріонеткою Зеленського, то у київраді цього не відбулось і партія Кличка не стала там монобільшістю, як, до речі, і Порошенко не мав монобільшості у парламенті у час його каденції президентом!!! Тож НЕ ГОНІ!!!
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22.04.2024 13:46 Відповісти
там внизу під коментом видно Вам ? " "?
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22.04.2024 13:49 Відповісти
Переклади на людську, а то я щось не зрозумів цих ігор з ? " та "?
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22.04.2024 13:54 Відповісти
не ображайтесь на мене - я із сарказмом хотів...
Але в нас парламентсько-президентська країна ? Де факто?
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22.04.2024 13:52 Відповісти
Де юре - ТАК, а де факто - НІ і винні у цьому самі громадяни України!!!
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22.04.2024 13:56 Відповісти
і Ви теж?
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22.04.2024 13:57 Відповісти
Так, хоча голосував за Пороха та "ЄС", АЛЕ не достатньо впливав на думки тих із ким спілкувався і сподівався що більшість спочатку ДУМАЄ, а ПОТІМ робить свій вибір, а виявилось те що виявилось!!!
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22.04.2024 14:05 Відповісти
Тільки факти :
"25 травня 2014 року Віталій Кличко був обраний міським головою Києва, набравши 56,7 % голосів виборців.
16 листопада 2015 року Кличко переміг у другому турі виборів міського голови Києва , набравши 65,5 % голосів.
Кличко подав свою кандидатуру на третій термін на посаду міського голови Києва на виборах 2020
На виборах міського голови 25 жовтня 2020 р. у Києві переміг Віталій Кличко, який у першому турі набрав 50,52%."
Кличко був і буде мером ЗАВЖДИ. Отже повинен і відповідати за бардак.
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22.04.2024 13:51 Відповісти
По перше - обрання мера проходить окремо від обрання киівської ради. По друге - в його політичної сили не має монобільшості у раді і тому він не може впливати на рішення цієї самої ради. А тому питання - як він може відповідати за те на що не може вплинути?! Ось розклад по фракціям - «Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 17 депутатів, «Фракція «Солідарність» 50 депутатів, «Фракція: Депутатська фракція Політичної партії «УДАР" 3 депутати, «Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 1 депутат, «Фракція «Єдність» 15 депутатів, «Фракція «Об'єднання «Самопоміч» 2 депутати.
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22.04.2024 14:03 Відповісти
Не намагайтеся виглядати тупіше вашого недомера кличка. За можливості зробіть зусилля і зазирніть на сайт Київради, щоб нарешті подивитися хто саме підписує рішення Київради. Можете також написати запит як готуються проекти рішень Київради і ким перевіряється відповідність їх законам України. А якщо пан Кличко не вміє писати українською мовою заяв до правоохоронних органів про злочинну, протизаконну діяльність депутатів Київради та його безпосередніх підлеглих, або не вміє читати та підписувати ці заяви, то це його особиста проблема, яка свідчить лише про розумові здібності та/або кримінальні нахили, виховані його практичною діяльністю у кримінальному угрупованні Рибки.
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22.04.2024 16:45 Відповісти
Можливо, цей так званий депутат, помилився в заробітку грошей??
Як і привладні, від Зеленського?


Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Д.Чекалкін

"Кінець епохи кумовства"
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22.04.2024 13:07 Відповісти
Лерос переишов червоні лініі - громічити на Киівраду
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22.04.2024 13:13 Відповісти
Взагалі то треба починати з Державного земельного кадастру котрий протизаконно передав до ділянки споруди площу 1,2337 Га з кадастровим номером 8000000000:62:010:0018 та цільовим призначенням: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".
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22.04.2024 13:41 Відповісти
Ну це до Лероса - він першии почав
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22.04.2024 13:44 Відповісти
Я думаю що він можливо і правильно почав, але як у будь якому порушенні треба дивитись увесь ланцюг подій аби не зробити, наприклад, "винним" десятого покупця житла, що все зробив чесно, на відміну від того що обдурив першого власника і дійсно є злочинцем!
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22.04.2024 13:51 Відповісти
І я за те - хаи доводить розслідування до кінця
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22.04.2024 13:55 Відповісти
Та в них і війни немає, там бабло потрібно мутити, в депутати чого ще йти...
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22.04.2024 13:08 Відповісти
файне 2-ге фото, одні "Пізанські вежі"...
А зверху два кловуна, котрим не пофортунило вийти у ринг, щоб побити Віталія.
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22.04.2024 13:09 Відповісти
непогані такі собі вежі, монолити з червоної цегли, паркінг підземний, картини типу авторські в холі, озеленення людське, двушка мінімум 80 км.м. ))
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22.04.2024 13:48 Відповісти
це ж добре?
А мій сарказм відноситься до фотографа, котрому було лінь дупу із автівки висунути, щоб оптичної пізантії не виникало при перегляді.
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22.04.2024 13:52 Відповісти
А тут війни немає.
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22.04.2024 13:11 Відповісти
а Київ на першому хфото виглядає затишно, справжня європейська столиця. Мрію жити у такому місті
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22.04.2024 13:28 Відповісти
Єто всьо ВОНА.
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22.04.2024 13:56 Відповісти
Жизнь дала затрещину
и упал я в трещину.
Выползаю с трещины -
Еду на Троещину!
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22.04.2024 14:20 Відповісти
Для довідки ,мова йде про колишню автобусну диспетчерську ,в якій на початку війни був штаб троєщинської тероборони.
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22.04.2024 18:06 Відповісти
 
 