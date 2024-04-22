Київрада незаконно передала ділянку площею 1,2 га під будівництво житлового будинку. Голосував депутат Москаль, який є партнером забудовниці Молчанової, - Лерос
Ділянку на вулиці Оноре де Бальзака передадуть під забудову високоповерхового будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Гео Лерос.
"У 2017 році Київпастранс продає будівлю за адресою Оноре де Бальзака, 68/18, площею 176,8 кв.м. На момент викупу, за цією будівлею було проінвентаризовано лише 23 сотки землі!
Далі найцікавіше, за моєю інформацією, 17.09.2019 в Державному земельному кадастрі було незаконно видалено цю земельну ділянку площею 23 сотки та сформована нова ділянка вже площею 1,2337 Га з кадастровим номером 8000000000:62:010:0018 та цільовим призначенням: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури", - розповів він.
За словами Лероса, 29 лютого 2024 року Київрада ухвалює рішення про передачу ТОВ "ГАРАНТ ПРОФ ІНВЕСТ" земельної ділянки площею 1,23 Га в оренду під будівництво висоток у Деснянському районі Києва.
"Власниця компанії ТОВ "ГАРАНТ ПРОФ ІНВЕСТ", за наявною у мене інформацією - рідна сестра депутата Київради Дениса Москаля, а сам він є давнім бізнес-партнером київської забудовниці Влади Молчанової, у якої сестра депутата Москаля раніше працювала в "Stolitsa Group". Сам Денис Москаль так хотів, щоб його сестра стала власницею цієї землі, що навіть не втримався і сам проголосував за це зашкварне рішення, що є прямим конфліктом інтересів", - додав парламентар.
Лерос зазначив, що звернувся до НАБУ, Нацполіції, Офісу Генпрокурора та НАЗК.
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........ не в темі?
............ не в долі?
ОПа і Зе - це різне....
Верховна Рада і Україна - це різне....
Кабмін і ОПа - це одне і теж....
Але в нас парламентсько-президентська країна ? Де факто?
"25 травня 2014 року Віталій Кличко був обраний міським головою Києва, набравши 56,7 % голосів виборців.
16 листопада 2015 року Кличко переміг у другому турі виборів міського голови Києва , набравши 65,5 % голосів.
Кличко подав свою кандидатуру на третій термін на посаду міського голови Києва на виборах 2020
На виборах міського голови 25 жовтня 2020 р. у Києві переміг Віталій Кличко, який у першому турі набрав 50,52%."
Кличко був і буде мером ЗАВЖДИ. Отже повинен і відповідати за бардак.
Як і привладні, від Зеленського?
Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Д.Чекалкін
"Кінець епохи кумовства"
А зверху два кловуна, котрим не пофортунило вийти у ринг, щоб побити Віталія.
А мій сарказм відноситься до фотографа, котрому було лінь дупу із автівки висунути, щоб оптичної пізантії не виникало при перегляді.
и упал я в трещину.
Выползаю с трещины -
Еду на Троещину!