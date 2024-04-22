До Києва прибула делегація німецького міста Гамбург на чолі з бургомістром Ченчером. ФОТО

Бургомістр Гамбурга Петер Ченчер прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з ним приїхала делегація міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у X (Twitter) сенату Гамбурга.

"Наша підтримка під час кризи має бути продовжена. Гамбург продовжує твердо стояти на боці народу України. З цим повідомленням у багажі бургомістр Петер Чечнер сьогодні прибув до Києва нічним поїздом", - йдеться у дописі.

За інформацією Telegram-каналу "BILD на русском", Петер Ченчер (СДПН) і гамбурзька делегація приїхали до столиці України нічним потягом із Польщі на запрошення мера Києва Віталія Кличка. На вокзалі їх зустрів посол ФРН Мартін Єгер. Про візит не повідомляли заздалегідь із міркувань безпеки. Це перша поїздка Ченчера в Україну з початку повномасштабної війни. Політик планує зустрітися з братами Кличками, а також з українськими міністрами.

"Ласкаво просимо до Києва, пане мер! Гамбург недалеко від Києва. Підтримка Гамбурга допомагає. Люди тут, у Києві, дуже вдячні за це!", - написав посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцеканцлер Габек прибув із візитом до Києва: Обговорить енергетику, допомогу та зміцнення української економіки