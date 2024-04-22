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До Києва прибула делегація німецького міста Гамбург на чолі з бургомістром Ченчером. ФОТО

єгер,чечнер

Бургомістр Гамбурга  Петер Ченчер прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з ним приїхала делегація міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у X (Twitter) сенату Гамбурга.

"Наша підтримка під час кризи має бути продовжена. Гамбург продовжує твердо стояти на боці народу України. З цим повідомленням у багажі бургомістр Петер Чечнер сьогодні прибув до Києва нічним поїздом", - йдеться у дописі.

За інформацією Telegram-каналу "BILD на русском", Петер Ченчер (СДПН) і гамбурзька делегація приїхали до столиці України нічним потягом із Польщі на запрошення мера Києва Віталія Кличка. На вокзалі їх зустрів посол ФРН Мартін Єгер. Про візит не повідомляли заздалегідь із міркувань безпеки. Це перша поїздка Ченчера в Україну з початку повномасштабної війни. Політик планує зустрітися з братами Кличками, а також з українськими міністрами.

"Ласкаво просимо до Києва, пане мер! Гамбург недалеко від Києва. Підтримка Гамбурга допомагає. Люди тут, у Києві, дуже вдячні за це!", - написав посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

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Візит бургомістра Гамбурга

Автор: 

візит (1573) Гамбург (13) Київ (19405)


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Мав би Кличко зустріти!?...
Корона б не спала...
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Для того, щоб Зе! Почав бикувати - достатньо й цього. Ще й зустрічатись буде з міністрами)) а не з Боневтіком.

І взагалі, яке Вам діло до того, хто його зустрічав? Може в них свої домовленості та регламент??
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22.04.2024 13:15 Відповісти
Є така річ, як ввічливість! ...
Напевно Ви не в курсі...
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22.04.2024 14:24 Відповісти
Напевно Ви не в курсі всіх їх домовленостей. Й не Вам судити, наскільки ввічливий Кличко.
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22.04.2024 14:30 Відповісти
Вони домовились, що Віталя буде за рулем.
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22.04.2024 14:37 Відповісти
Тобто, за кермом?
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22.04.2024 15:03 Відповісти
 
 