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Кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні. Важливо об’єднати зусилля в ЄС із пошуку Patriot, - Бербок

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні – саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали зусилля в цій сфері", - заявила Бербок.

Глава німецького МЗС також привітала рішення Палати представників Конгресу США про схвалення допомоги Україні.

"Це також важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг та Бербок закликали країни G7 передати більше систем ППО для України

Автор: 

ППО (3140) Анналена Бербок (453) Patriot (297)


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Дякуємо Німеччині, що привезли і передали!
Допомога Україні, у криваву днину, дорогого вартує!!
Слава Україні та ФРН!
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22.04.2024 13:12 Відповісти
Цей заклик нагадує мені ситуацію у магазині коли хтось стоїть перед величезними полицями з однаковою продукцією різних торгівельних марок і ніяк не може зробити вибір, що саме придбати, хоча різниця між товарами невелика, а потім зітхає виходячи з магазину зі словами - "нічого не знайшов"!
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22.04.2024 13:15 Відповісти
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22.04.2024 13:45 Відповісти
Не розумію нічого. Практично всі європейські країни в НАТО. Спільне воєнне командування хіба не має знати де розміщені засоби оборони чи яка інша зброя? То навіщо ці заклики до пошуку? Дам безкоштовну пораду- найміть фахівця з розшуковою собакою.
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22.04.2024 13:56 Відповісти
 
 