Кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні. Важливо об’єднати зусилля в ЄС із пошуку Patriot, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні – саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали зусилля в цій сфері", - заявила Бербок.
Глава німецького МЗС також привітала рішення Палати представників Конгресу США про схвалення допомоги Україні.
"Це також важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", - додала вона.
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