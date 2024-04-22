Кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні. Важливо об’єднати зусилля в ЄС із пошуку Patriot, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні – саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали зусилля в цій сфері", - заявила Бербок.

Глава німецького МЗС також привітала рішення Палати представників Конгресу США про схвалення допомоги Україні.

"Це також важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", - додала вона.

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