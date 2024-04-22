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Кличко зустрівся з мером Гамбурга Ченчером: Київ отримав нову партію допомоги від німецького міста

кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером і розповів про нову партію допомоги, яку отримала українська столиця від німецького міста-побратима.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на моє запрошення Київ відвідав Петер Ченчер - мер Гамбурга, міста, яке стало побратимом нашої столиці в квітні 2022. Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - 3 міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. А також ми отримали 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes", - повідомив Кличко.

Мер Києва розповів, як Гамбург підтримує Київ під час війни, і висловив вдячність німецьким партнерам за допомогу.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Гамбург прихистив 45 тисяч українців, які рятувалися від війни. Також за цей час місто надало Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів. Усього, від початку повномасштабної війни, Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 "швидких", - зазначив Кличко.

Він також наголосив, що найближчим часом до Києва надійдуть ще кілька міських автобусів від Гамбурга.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про протезування 60 українських поранених захисників у військовому госпіталі Берліна та навчання українських техніків-протезистів. Перші 13 поранених бійців вже прибули до німецької столиці на лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибула делегація німецького міста Гамбург на чолі з бургомістром Ченчером. ФОТО

Автор: 

Гамбург (13) Німеччина (7317) Кличко (3507)


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От і добре.
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22.04.2024 13:11 Відповісти
А що інші випросили? Чи за прикладом Зе! пинаємо тих, хто щось випросив та про щось домовився? Багато мерів домовилось про реабілітацію та протезування вояків? Безоплатні!
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22.04.2024 13:22 Відповісти
Бачу,що ви розумієте лишень жарти самого Кличка...
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22.04.2024 17:11 Відповісти
Відповім Вам так само - Ви розумієте лише жарти 95кв.

А свого мера я поважаю. Перший реально нормальний мер.
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22.04.2024 17:29 Відповісти
Це дуже соромно, коли київський бюджет розкрадається мільярдами, а відбитий підаля тільки пробирається по світу.
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22.04.2024 13:31 Відповісти
 
 