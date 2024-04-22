Німеччина має наслідувати приклад США і взяти на себе ініціативу у наданні подальшої підтримки Україні, - віцеканцлер Габек

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Берлін узяти на себе ініціативу у наданні подальшої підтримки Україні та розширенні виробництва озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

Заява Габека прозвучала після того, як США схвалили виділення 61 млрд на військову допомогу Україні.

"Нам також необхідно збільшити масштаби оборонної промисловості в Німеччині. Ми повинні зробити те ж саме, що ми зробили з енергопостачанням в оборонному виробництві", - наголосив він.

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Водночас Габек дав зрозуміти, що не поділяє думку деяких політиків про те, що Німеччина зробила достатньо і що тепер "м'яч перебуває у воротах" інших партнерів у Європі.

"Я дивлюся на це з іншого боку. Це неправильне мислення... Ми не можемо грати тут у Мікадо, і тільки коли всі почнуть рухатися, ми теж почнемо рухатися... Ми повинні бачити, що ми "перші", що ми ведемо за собою, що ми говоримо, що можемо зробити ще один крок", - зауважив він.

Габек додав, що це стосується як постійного контролю за тим, чи не залишилося ще боєприпасів або зброї для бундесверу, так і "випереджального виконання фінансових починань".

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