Норвегія долучиться до міжнародної ініціативи з надання Україні додаткових засобів ППО, - прем’єр Стьоре

Норвегія зробить фінансовий внесок в ініціативу Німеччини щодо забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє TV2.

У неділю прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре мав зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Там Стьоре повідомив, що Норвегія візьме участь у міжнародній ініціативі з протиповітряної оборони для України.

"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Є кілька інших країн, які цьому сприяють, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть досить швидко потрапити в Україну, і вони інтенсивно над цим працюють в останні кілька днів і тижнів", - наголосив прем'єр Норвегії.

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За його словами, щоб створити системи ППО, потрібен час. Це означає, що треба відправити ППО зі своїх складів.

"Таким досі був шаблон, і ми також зробили свій внесок у це. Інші країни також копатимуть глибше, щоб сприяти цьому. Нам також потрібно нарощувати виробництво", - наголосив Стьоре.

"Новини щоранку розповідають про російські ракети та безпілотники, які влучили в цивільні будівлі, електростанції та вбили багато людей. Україна зуміла захищатися від цього, але вона починає вичерпуватися", - зауважив прем'єр Норвегії.

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За його словами, для ефективного внеску у Норвегії переглянуть бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років.

Йонас Гар Стьоре заявляє, що є значні суми, які потрібно використати на ППО, але не називає точну суму.

"Ми до цього повернемося, коли представимо доопрацьований бюджет. Це дорого, але збереження миру і свободи коштує грошей. Найдорожче платить Україна та українці", - додав він.

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