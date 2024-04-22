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У Німеччині закликали посилити санкції щодо імпорту сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі

рф,санкції

Депутати Бундестагу виступили за посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише німецьке видання Der Standard.

Ми в Німеччині та Європі не залежимо від російського зерна, - заявив прессекретар парламентської групи з сільськогосподарської політики Альберт Штегеманн.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує експорт тільки для фінансування своєї військової економіки.

"Цьому необхідно перешкодити. Підвищення тарифів на російське зерно недостатньо", - наголосив політик.

У зв'язку з цим ХДС/ХСС хочуть виступити в Бундестазі за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі".

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Опозиція також закликає уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні ЄС.

Автор: 

Німеччина (7317) росія (64895) санкції (11760) Бундестаг (195)


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А шо Польським "фермерам" не пече продукція з Рашки та Белорашки?! Їм тільки з України "конкуренція"......
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22.04.2024 13:55 Відповісти
Поки не знищили український експорт таких дій щодо кацапської продукції ніхто не пропонував. Зараз вже можна. Українська агропромисловість на колінах.
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22.04.2024 13:58 Відповісти
 
 