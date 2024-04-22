У Німеччині закликали посилити санкції щодо імпорту сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі
Депутати Бундестагу виступили за посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Standard.
Ми в Німеччині та Європі не залежимо від російського зерна, - заявив прессекретар парламентської групи з сільськогосподарської політики Альберт Штегеманн.
Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує експорт тільки для фінансування своєї військової економіки.
"Цьому необхідно перешкодити. Підвищення тарифів на російське зерно недостатньо", - наголосив політик.
У зв'язку з цим ХДС/ХСС хочуть виступити в Бундестазі за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі".
Опозиція також закликає уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні ЄС.
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