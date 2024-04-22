Окупанти штурмували позиції Сил оборони в районі Старомайорського, Роботиного та Кринків. Успіху не мали, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Ворожі штурми на Півдні

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми. 3 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. Успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

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Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 31 розвідувального БпЛА", - інформують у Силах оборони Півдня.

Удари ворога по Півдню

Протягом бойової доби окупанти на Оріхівському напрямку здійснили 4 авіаційних ударів із застосуванням 3 керованих авіабомб та близько десятка некерованих авіаційних ракет.

На Херсонському напрямку здійснили 1 авіаційний удар із застосуванням 2 керованих авіабомб. Внаслідок ворожого авіаудару на Херсонщині пошкоджено багатоповерховий будинок. Жертв серед населення немає.