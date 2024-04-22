Підтримка України "ядерною трійкою" західних держав створює ризик прямої конфронтації з РФ, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підтримка України з боку "ядерної трійки" держав Заходу (США, Британія і Франція) створює ризик прямого зіткнення з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лаврова наводить МЗС РФ.
"Сьогодні США та їхні НАТОвські сателіти, як і раніше, одержимі ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки", готові й надалі стримувати нашу країну до "останнього українця". При цьому західники небезпечно балансують на межі прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками", - заявив Лавров на Московській конференції з нерозповсюдження.
Він наголосив, що "трійка західних ядерних держав", ймовірно, маючи на увазі США, Францію та Велику Британію, які є постійними партнерами України, є головними ініціаторами провокаційних кроків.
"Ми (Росія, - ред.) бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки", - сказав Лавров.
"Очолюваний США "колективний Захід" цинічно поєднує цілеспрямований демонтаж збалансованих і рівноправних угод, що заважали Вашингтону, з просуванням відверто "шулерських" схем, що створюють переваги для американської сторони", - зазначив російський міністр.
За його словами, головною метою Заходу є "домогтися односторонньої військової переваги завдяки новим обмеженням на ядерні арсенали опонентів".
"В умовах тотальної гібридної війни, яку ведуть проти нас, жодного підґрунтя для діалогу зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями та загалом із питань стратегічної стабільності не існує", - сказав він.
"США за підтримки союзників продовжують пропагандистську кампанію з дискредитації космічної діяльності Росії та наших ініціатив щодо запобігання гонки озброєнь у космічному просторі. Мета - відвернути увагу міжнародної громадськості від реальних загроз у космосі, домогтися виділення додаткових фінансових коштів на нарощування своїх національних військово-космічних потенціалів", - резюмував Лавров.
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рябков - зам міністра мід рашки лаврова. лавруша, вже забув ?
Нє хотітє прямой войни с россієй? Отойдітє подальшє от Украіни.
Слышали, помним и посылаем рф на путина !
Чё русский несет 5 кирпичей, а еврей 3?
Потому шо еврей не ленивый 2 раза сходить
будут рассказывать о "равноправии с Западом"...
- Ето орки кричали что Украина никому не нужна и никто ей ничем не поможет.
-А почему сегодня воют и визжат еще сильнее чем вчера?
- Ето ето потому что Украине дали помощь и поддержку.
Цікаво, де той овес беруть?
Прямо зеленим кормом, з гілками та листям.
Гадаю ні.
Знову страшилки про "прямой канфлікт з рф". Всі вже зрозуміли що рф - срань, тільки з меншими за розміром та озброєнням країнами можуть воювати.
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«Ми маємо найбільший пакет допомоги (для України - ред.), який був ухвалений Парламентом Швеції минулого місяця, більше 650 мільйонів євро, із фокусом на засобах ППО і артилерійських снарядах, тож вони доставляються просто зараз. Ми повинні наростити нашу допомогу… потрібно підтримати Україну тут і зараз», - зазначив керівник оборонного відомства Швеції. За його словами, Швеція вже надала Україні засоби ППО, включаючи системи HAWK, RBS 70 та інші, які мають зменшити навантаження на інші системи протиповітряного захисту, зокрема, Patriot.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядає Швеція постачання власних систем Patriot в Україну, Йонсон зауважив, що не виключає такої можливості, але зараз його країна зосереджена на фінансовій підтримці німецької ініціативи з постачання цих систем для України.
«Ми готові підтримати німецьку ініціативу, переважно фінансово, але також подивитися на власні запаси, - що ми ще можемо надати для українців, - з більшою кількістю артилерійських ***********, додатковими засобами ППО. Ми також очікуємо більше поставок від США, - подивимося, як це позначиться на загальній ситуації», - додав міністр оборони Швеції.
Як раніше повідомляла група ІС, https://sprotyv.info/news/shvecziya-peredast-chehi%d1%97-koshti-na-zakupivlyu-bo%d1%94pripasiv-dlya-ukra%d1%97ni/ Швеція передасть Чехії кошти на закупівлю *********** для України.
а всьо велікая Расєя закінчується тільки в телевізорі
А то каааак пердну - и копыта поотпадают!
Мля....это ж у меня...Всьо равно - бойтесь, а то я...а то мы...а то расея...
Кароч, КОНЬ- фронтация с исколацией приключиЦЦа.
А може, так краще і точніше було б сказати: "Агресія РФ проти України створює ризик прямої конфронтації з "ядерною трійкою" західних держав."??!