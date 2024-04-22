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Підтримка України "ядерною трійкою" західних держав створює ризик прямої конфронтації з РФ, - Лавров

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підтримка України з боку "ядерної трійки" держав Заходу (США, Британія і Франція) створює ризик прямого зіткнення з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лаврова наводить МЗС РФ.

"Сьогодні США та їхні НАТОвські сателіти, як і раніше, одержимі ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки", готові й надалі стримувати нашу країну до "останнього українця". При цьому західники небезпечно балансують на межі прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками", - заявив Лавров на Московській конференції з нерозповсюдження.

Він наголосив, що "трійка західних ядерних держав", ймовірно, маючи на увазі США, Францію та Велику Британію, які є постійними партнерами України, є головними ініціаторами провокаційних кроків.

"Ми (Росія, - ред.) бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки", - сказав Лавров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню під час переговорів між Україною та РФ не буде. Процес має тривати, - Лавров

"Очолюваний США "колективний Захід" цинічно поєднує цілеспрямований демонтаж збалансованих і рівноправних угод, що заважали Вашингтону, з просуванням відверто "шулерських" схем, що створюють переваги для американської сторони", - зазначив російський міністр.

За його словами, головною метою Заходу є "домогтися односторонньої військової переваги завдяки новим обмеженням на ядерні арсенали опонентів".

"В умовах тотальної гібридної війни, яку ведуть проти нас, жодного підґрунтя для діалогу зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями та загалом із питань стратегічної стабільності не існує", - сказав він.

"США за підтримки союзників продовжують пропагандистську кампанію з дискредитації космічної діяльності Росії та наших ініціатив щодо запобігання гонки озброєнь у космічному просторі. Мета - відвернути увагу міжнародної громадськості від реальних загроз у космосі, домогтися виділення додаткових фінансових коштів на нарощування своїх національних військово-космічних потенціалів", - резюмував Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ не підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі, до Путіна будуть питання щодо його справжніх намірів, - Білий дім

Автор: 

Лавров (1576) росія (64895) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+40
А може це виконання Будапешту?
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22.04.2024 14:02
+40
раша повинна здохнути. Сприйміть свинособаки це вже як даність!
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22.04.2024 14:03
+37
Напад на Україну,- це конфронтація рашки з усим світом. Стара кляча
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22.04.2024 14:08
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А може це виконання Будапешту?
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22.04.2024 14:02 Відповісти
Напад на Україну,- це конфронтація рашки з усим світом. Стара кляча
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22.04.2024 14:08 Відповісти
Які вони ущербні,мразі лицемірні !
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22.04.2024 14:11 Відповісти
Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки" 9 января 2022,
рябков - зам міністра мід рашки лаврова. лавруша, вже забув ?

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22.04.2024 14:23 Відповісти
це було ще до широкомаштабного вторнення кацапів в Україну - )(уйло хотів із Заходом, насамперед зі США, В.Британією, "розписати" нову "ялту 2.0" тобто відати під окупацію кацапам усі країни окуповані колись так званим "срср", а й усі країни так званого "варшавського договору" та "сев" ...
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22.04.2024 14:38 Відповісти
і що саме цікаво, коняка тоді сциканула цю ультимативну заяву робити, на рябкова спихнули, а сама коняка відпусткою чи лікарняним тоді прикрилась.
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22.04.2024 14:54 Відповісти
Так нехай росія спробує напасти на когось із них,весь світ побачить як мордор буде вигрібати.А ядерку навіщо застосовувати?Ви ж,мразота кацапська,суперсильні!!!
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22.04.2024 16:18 Відповісти
раша повинна здохнути. Сприйміть свинособаки це вже як даність!
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22.04.2024 14:03 Відповісти
В те, що ти кажешь, унилий кінь, повірить лише путен та тейлор грін. Бо ти і сам в то не віриш.
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22.04.2024 14:04 Відповісти
цю тейлор грін https://youtu.be/o5wn5NYhGZA добре "пропісочили" в Конгресі США, єпічне відео ...
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22.04.2024 14:09 Відповісти
вона вже у якомусь нью-йоркському виданні республіканців від ФОКС на першій сторінці зображена в будьоновці чи то в вушанці. ))
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22.04.2024 14:56 Відповісти
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22.04.2024 15:53 Відповісти
Когда лошадиная голова в очередной раз начинает вещать подобное, это говорит лишь о том, что дела у параши не ахти.
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22.04.2024 14:04 Відповісти
спрабуте кацапи воювати з армією США, В.Британії, Франції !!! Хочу подивитися як швидко ви капітулюєте ...
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22.04.2024 14:05 Відповісти
Шось такии видок як всрався
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22.04.2024 14:06 Відповісти
Війна Росії з Україною створює ризик прямої конфронтації з трійкою західних "ядерних держав"
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22.04.2024 14:08 Відповісти
Ще в 70х, при формуванні домовлененостей про нерасповсюдження ЯО, був сформован основний принцип взаємодії ядерних держав. Якщо якась ядерна держава загрожує застосуванням ЯО проти неядерної держави, то всі іньші ядерні держави повинні разом ************ агресора.
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22.04.2024 14:08 Відповісти
З переляку кінь заїржав, лягнувсь та й уср@вся!..)))
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22.04.2024 14:09 Відповісти
Є такє діло, стара вже княчка...
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22.04.2024 14:12 Відповісти
ще рік і з тебе падло навіть їжаки в лісі будуть реготати , залищеться вам паскудам тільки ядерку в кремлі ******* щоб всі знову почали вас боятися
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22.04.2024 14:11 Відповісти
Спочатку по воронежу.
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22.04.2024 14:40 Відповісти
Опять лошадка старая за своё. Западу были бы яйца давно пора декоммунизировать всю ядерку недоимперии в руках этих обезьян
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22.04.2024 14:11 Відповісти
Вислів спрямований на пересічних громадян Заходу.
Нє хотітє прямой войни с россієй? Отойдітє подальшє от Украіни.
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22.04.2024 14:14 Відповісти
ну й що далі, коняка ти довбана? бахни по Лондону ядеркою
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22.04.2024 14:15 Відповісти
Старая песТня про "красные линии"!
Слышали, помним и посылаем рф на путина !
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22.04.2024 14:16 Відповісти
Опять ему просроченного овса дали
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22.04.2024 14:17 Відповісти
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22.04.2024 14:17 Відповісти
ето фсьо фейк. У старого коня уже по-перше не стоїть, а по-друге, на Алкоголічку ляже даже стоячий.
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22.04.2024 14:51 Відповісти
Это все фейк. Попробуй на этих носилках, их там минимум 14 (кирпичей) потягать. Вид жиганский сразу потеряешь. Хотя кацапы могут.
Чё русский несет 5 кирпичей, а еврей 3?
Потому шо еврей не ленивый 2 раза сходить
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22.04.2024 16:34 Відповісти
Смерть кацапії! Смерть путлеру!
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22.04.2024 14:18 Відповісти
цікаво, хто цій кобилі з космосу загрожує?))) І чим?)
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22.04.2024 14:21 Відповісти
Голодранцы, которые всё копируют и тырят у Запада, живут на деньги Запада -
будут рассказывать о "равноправии с Западом"...
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22.04.2024 14:23 Відповісти
А те що ця Раша- як ядерна " шістка" напала на Україну та порушила власноруч підписані документи втому числі біловежські угоди та Будапештський меморандум, отримала майже половину своєї ядерної зброї? Це для них так і повинно бути?
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22.04.2024 14:24 Відповісти
та ніяк. Касапи, вони такі касапи, що цього не усвідомлюють принаймі вже сто років. Тому для них це terra incognita. Ще те совкове виховання "намвседолжні"
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22.04.2024 14:48 Відповісти
Лошадка обдрысталась?
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22.04.2024 14:25 Відповісти
Дивні ці рашисти, невже вони дійсно сподівались що їм дозволять безкарно робити АБИ ЩО через "ризик прямого зіткнення" із Москвою?! У тому то й справа, що РОЗУМНІ точно знають, що якщо не надавати допомогу Україні у боротьбі проти московської агресії то цей самий ризик прямого зіткнення стане набагато більшим, т.я. будь який злочинець не отримавши покарання йде на нові ще більш тяжкі злочини бо апетит збільшується як і нахабність та відчуття безкарності! Тому не варто навіть вислуховувати несенітницю від таких як Лавров, т.я. вони задля брехливого виправдання злочинів, або залякування, звикли викручувати все назовні і плутати наслідки з причиною! Ну а погрози у стилі "я за себе не відповідаю" вже не лякають, а надихають на те щоб накинути кайданки на цього буйно помішаного!
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22.04.2024 14:28 Відповісти
Як би Захід по справжньому хотів нам допомогти - допомога по ленд-лізу йшла б безперервно ... І кацапам давно вже наваляли , як би було достатньо зброї , техніки та ***********
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22.04.2024 14:49 Відповісти
-Берримор, что там за крики вчера на болотах были?
- Ето орки кричали что Украина никому не нужна и никто ей ничем не поможет.
-А почему сегодня воют и визжат еще сильнее чем вчера?
- Ето ето потому что Украине дали помощь и поддержку.
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22.04.2024 14:30 Відповісти
І в якій дупі опинеться потім твоя московія, пєчальная конячка пуйла?
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22.04.2024 14:37 Відповісти
**********
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22.04.2024 14:46 Відповісти
О! Говорящому Шкапові знову підігнали галюциногенного вівса.
Цікаво, де той овес беруть?
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22.04.2024 14:50 Відповісти
З Колумбіі дип.поштою шлють тоннами.
Прямо зеленим кормом, з гілками та листям.
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22.04.2024 16:25 Відповісти
Ці висловлювання шизофреніка-нелюдя хтось у світі взагалі сприймає серйозно?
Гадаю ні.
Знову страшилки про "прямой канфлікт з рф". Всі вже зрозуміли що рф - срань, тільки з меншими за розміром та озброєнням країнами можуть воювати.
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22.04.2024 14:50 Відповісти
А шо с ******, лошадь?
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Відповідь з НАТО така:
.
«Ми маємо найбільший пакет допомоги (для України - ред.), який був ухвалений Парламентом Швеції минулого місяця, більше 650 мільйонів євро, із фокусом на засобах ППО і артилерійських снарядах, тож вони доставляються просто зараз. Ми повинні наростити нашу допомогу… потрібно підтримати Україну тут і зараз», - зазначив керівник оборонного відомства Швеції. За його словами, Швеція вже надала Україні засоби ППО, включаючи системи HAWK, RBS 70 та інші, які мають зменшити навантаження на інші системи протиповітряного захисту, зокрема, Patriot.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядає Швеція постачання власних систем Patriot в Україну, Йонсон зауважив, що не виключає такої можливості, але зараз його країна зосереджена на фінансовій підтримці німецької ініціативи з постачання цих систем для України.
«Ми готові підтримати німецьку ініціативу, переважно фінансово, але також подивитися на власні запаси, - що ми ще можемо надати для українців, - з більшою кількістю артилерійських ***********, додатковими засобами ППО. Ми також очікуємо більше поставок від США, - подивимося, як це позначиться на загальній ситуації», - додав міністр оборони Швеції.
Як раніше повідомляла група ІС, https://sprotyv.info/news/shvecziya-peredast-chehi%d1%97-koshti-na-zakupivlyu-bo%d1%94pripasiv-dlya-ukra%d1%97ni/ Швеція передасть Чехії кошти на закупівлю *********** для України.
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Диб...іл захід ж перейшов нову червону лінію... почнете конфронтацію кому будете продавати ресурси з дисконтом і у кого купляти компоненти для озброєння... а з дирявим ППО то і томагавк може на рубльовку прилетіти

а всьо велікая Расєя закінчується тільки в телевізорі
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22.04.2024 15:05 Відповісти
Пряме зiткнення буде дуже неприємним - три члени в одну дупу це не так просто.
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22.04.2024 15:09 Відповісти
Передайте Коню що його «країна»(прости Господи) обіцяла захищати Украіну . Як це роблять інші .
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22.04.2024 15:13 Відповісти
Пішов на куй , дебил
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22.04.2024 15:28 Відповісти
Старий конячий ган-он.
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22.04.2024 15:38 Відповісти
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22.04.2024 15:39 Відповісти
Котлеты из конины...
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22.04.2024 17:28 Відповісти
Демагогія.
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22.04.2024 15:40 Відповісти
"ХорошА лошадь к обеду" (С) кацапська приказка
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22.04.2024 16:28 Відповісти
ДержИте меня семеро!
А то каааак пердну - и копыта поотпадают!
Мля....это ж у меня...Всьо равно - бойтесь, а то я...а то мы...а то расея...
Кароч, КОНЬ- фронтация с исколацией приключиЦЦа.
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22.04.2024 16:33 Відповісти
Ну так и прекрасно что конфронтация с РФ. Никто на западе вашу говнорашку не боится давно. Будете бычить своей ядеркой - вашу шваброжопию сотрут с лица Земли. А мы откроем шампанское
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22.04.2024 16:38 Відповісти
Треба саджати. А там доХтора вилікують, довбойо..., ***... Одночасно вивчить конструкції унітазів.
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22.04.2024 16:41 Відповісти
А чому досі слова росія, лавров, путін, москва пишуцця з великої літери? Як на мене, це мовітон!😁
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22.04.2024 16:47 Відповісти
Значит Раисии суждено сгореть в радиоактивном пепле. Рабсияне ведь очень того хотели- хотели в рай но попадуть в ад
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22.04.2024 18:18 Відповісти
Тупі кацапи не зрозуміли що ця ***** не працює
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22.04.2024 18:22 Відповісти
Нам нужно возвращать ядерное оружие и проблема будет решена, Будапештский договор не выполнен гарантами: имеем право вернуть себе статус ядерного государства.
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22.04.2024 18:44 Відповісти
"Підтримка України "ядерною трійкою" західних держав створює ризик прямої конфронтації з РФ" Джерело:

А може, так краще і точніше було б сказати: "Агресія РФ проти України створює ризик прямої конфронтації з "ядерною трійкою" західних держав."??!
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22.04.2024 20:37 Відповісти
Конь блед
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23.04.2024 04:41 Відповісти
 
 