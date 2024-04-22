Підтримка України "ядерною трійкою" західних держав створює ризик прямої конфронтації з РФ, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підтримка України з боку "ядерної трійки" держав Заходу (США, Британія і Франція) створює ризик прямого зіткнення з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лаврова наводить МЗС РФ.

"Сьогодні США та їхні НАТОвські сателіти, як і раніше, одержимі ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки", готові й надалі стримувати нашу країну до "останнього українця". При цьому західники небезпечно балансують на межі прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками", - заявив Лавров на Московській конференції з нерозповсюдження.

Він наголосив, що "трійка західних ядерних держав", ймовірно, маючи на увазі США, Францію та Велику Британію, які є постійними партнерами України, є головними ініціаторами провокаційних кроків.

"Ми (Росія, - ред.) бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки", - сказав Лавров.

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"Очолюваний США "колективний Захід" цинічно поєднує цілеспрямований демонтаж збалансованих і рівноправних угод, що заважали Вашингтону, з просуванням відверто "шулерських" схем, що створюють переваги для американської сторони", - зазначив російський міністр.

За його словами, головною метою Заходу є "домогтися односторонньої військової переваги завдяки новим обмеженням на ядерні арсенали опонентів".

"В умовах тотальної гібридної війни, яку ведуть проти нас, жодного підґрунтя для діалогу зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями та загалом із питань стратегічної стабільності не існує", - сказав він.

"США за підтримки союзників продовжують пропагандистську кампанію з дискредитації космічної діяльності Росії та наших ініціатив щодо запобігання гонки озброєнь у космічному просторі. Мета - відвернути увагу міжнародної громадськості від реальних загроз у космосі, домогтися виділення додаткових фінансових коштів на нарощування своїх національних військово-космічних потенціалів", - резюмував Лавров.

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