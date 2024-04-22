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Новини
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Інформація про збільшення бойової частини "Шахедів" може бути вкидом. InformNapalm та AlabugaLeaks про це не повідомляли, - заява

шахед

Сьогодні, 22 квітня, терелграм-канал "Труха" поширив дані про те, що бойову частину "Шахедів" збільшили до 90 кг, посилаючись при цьому на нібито дані InformNapalm. В дампах AlabugaLeaks та публікаціях InformNapalm такої інформації не було.

Про це йдеться у спільній заяві InformNapalm та Кібер Спротив, інформує Цензор.НЕТ.

"В дампах AlabugaLeaks (телеграм-канал, на якому кіберволонтери публікують анкети учасників виробництва російських дронів ТОВ "Альбатрос". - Ред) та в публікаціях InformNapalm не було цих даних, які сьогодні поширила "Труха" і підхопили деякі українські медіа та блогери. Хоча "Труха" робить посилання на нашу статтю, але представлених в її дописі даних НЕ БУЛО ні в дампах, ні в дослідженні. Вірогідно, цю інформацію вкидають через "Труху", при цьому посилаючись на статтю InformNapalm якісь невідомі актори, щоб легалізувати власну інформацію, яка може бути викривленою або хибною", - йдеться у заяві.

Також читайте: Українцям на електронні скриньки надходять повідомлення про "передачу частини територій України" Росії нібито від ОП, - ЦПД

труха

Автор: 

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яка різниця "50" чи "90"?
Збивати потрібно ВСІ!
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22.04.2024 14:26 Відповісти
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22.04.2024 14:33 Відповісти
Там інший вкид цікавіший: "Отримує дані про зміни польотного завдання шляхом передачі через Telegram"... щось підказує, що це - основне в ньому
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22.04.2024 14:46 Відповісти
основне в цьому вкиді - залякування українців
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22.04.2024 14:56 Відповісти
Все - повна труха! За рахунок чого на півцентнера "вдалося" збільшити БЧ?? Яким чином, летючи до територій нашого контролю воно може нормально навігуватися без всяких сімок, а тут раптом йому потрібна сімка?? Ну, а про вкачку нового ПЗ через Телеграм - то взагалі труха-труханська!
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23.04.2024 01:03 Відповісти
 
 