Інформація про збільшення бойової частини "Шахедів" може бути вкидом. InformNapalm та AlabugaLeaks про це не повідомляли, - заява

Сьогодні, 22 квітня, терелграм-канал "Труха" поширив дані про те, що бойову частину "Шахедів" збільшили до 90 кг, посилаючись при цьому на нібито дані InformNapalm. В дампах AlabugaLeaks та публікаціях InformNapalm такої інформації не було.

Про це йдеться у спільній заяві InformNapalm та Кібер Спротив, інформує Цензор.НЕТ.

"В дампах AlabugaLeaks (телеграм-канал, на якому кіберволонтери публікують анкети учасників виробництва російських дронів ТОВ "Альбатрос". - Ред) та в публікаціях InformNapalm не було цих даних, які сьогодні поширила "Труха" і підхопили деякі українські медіа та блогери. Хоча "Труха" робить посилання на нашу статтю, але представлених в її дописі даних НЕ БУЛО ні в дампах, ні в дослідженні. Вірогідно, цю інформацію вкидають через "Труху", при цьому посилаючись на статтю InformNapalm якісь невідомі актори, щоб легалізувати власну інформацію, яка може бути викривленою або хибною", - йдеться у заяві.

Також читайте: Українцям на електронні скриньки надходять повідомлення про "передачу частини територій України" Росії нібито від ОП, - ЦПД