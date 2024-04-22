У понеділок має відбутись нарада, після якої стане відомо про те, чи будуть кадрові ротації в Кабміні цього тижня, - джерела
Нарада, після якої стане відомо про те, чи будуть кадрові ротації в Кабінеті міністрів України цього тижня, має відбутись у понеділок. Джерела повідомляють, що можливими кандидатами на звільнення є Олександр Кубраков та Ірина Верещук.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у фракції "Слуга народу".
Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських електростанцій, де було збудовано системи захисту.
Серед кандидатів на звільнення ЗМІ також називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але вона повідомила Цензор.НЕТ, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення. Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою Тернопільської ОДА.
Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.
Рада може розглянути зміни в уряді вже цього тижня.
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ЗЄля вже зовсім ахрєнєл з узурпацією влади ?
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Ірину також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою Тернопільської ОДА.
киньте цю підриху у заповідник "Свободи" !
якщо прем"єром стане єрмак
чи татаров міністром вн справ.
один куй єрмак керує, його люди смотрящі а зе все що кладе єрмак на стіл і каже підписати, підписує.
то що змінеться від кадрової ротації коли у владі нема жодного профі в ганузі яку він очолює.