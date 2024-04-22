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Новини
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У понеділок має відбутись нарада, після якої стане відомо про те, чи будуть кадрові ротації в Кабміні цього тижня, - джерела

кабмін

Нарада, після якої стане відомо про те, чи будуть кадрові ротації в Кабінеті міністрів України цього тижня, має відбутись у понеділок. Джерела повідомляють, що можливими кандидатами на звільнення є Олександр Кубраков та Ірина Верещук.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у фракції "Слуга народу".

Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських електростанцій, де було збудовано системи захисту.

Серед кандидатів на звільнення ЗМІ також називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але вона повідомила Цензор.НЕТ, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення. Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою Тернопільської ОДА.

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Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.

Рада може розглянути зміни в уряді вже цього тижня.

Автор: 

Кабмін (14061) звільнення (2666) Верещук (683) Кубраков Олександр (447)


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Якось погуй, в якому порядку сидітимуть свині біля корита!
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22.04.2024 14:40 Відповісти
нагадайте, в Республиці Україна Уряд призначається Верховною радою, чи якоюсь аноніімною нарадою

ЗЄля вже зовсім ахрєнєл з узурпацією влади ?

.
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22.04.2024 14:45 Відповісти
які злі люди ! так жартувати:
Ірину також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою Тернопільської ОДА.

киньте цю підриху у заповідник "Свободи" !

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22.04.2024 14:51 Відповісти
Ці ротації такі помічні , як мертвому кадило.
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22.04.2024 14:56 Відповісти
І що зміниться? Єрмак призначить прем'єра, який буде професійним, і незалежним, та плюне на директиви з Офісу? Та ніколи! Тільки чергову маріонетку, яка буде робити абсолютно все, що йому скажуть.
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22.04.2024 14:57 Відповісти
аж до лампочки, як що шефіра замінять на шифер..
якщо прем"єром стане єрмак
чи татаров міністром вн справ.
один куй єрмак керує, його люди смотрящі а зе все що кладе єрмак на стіл і каже підписати, підписує.
то що змінеться від кадрової ротації коли у владі нема жодного профі в ганузі яку він очолює.
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22.04.2024 15:31 Відповісти
До жопи хто у складі Кабміну, все в країні керуєтьця жОПою дЄрмака! 🤬
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22.04.2024 16:25 Відповісти
 
 