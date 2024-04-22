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Словаки, всупереч уряду Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України

боєприпаси,снаряди

У Словаччині громадяни зібрали понад 3 млн євро на боєприпаси для України. До благодійного збору долучилися більше ніж 50 тисяч осіб, які не згодні з політикою прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

За сім днів було зібрано 3 071 405 євро, кошти пожертвували майже 50 тисяч осіб.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаки, після відмови уряду підтримати ініціативу Чехії, зібрали понад 2 млн євро на снаряди для України

"До неї вже долучилися понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося.

Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажімо, що не тільки вони вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає позиції більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти", – заявляють автори ініціативи.

"Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, попри наш проросійський уряд", - наголошують вони.

Читайте також: Словаки збирають гроші на снаряди для України, бо їхній уряд не підтримав ініціативу Чехії

Автор: 

боєприпаси (2261) допомога (8284) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+8
Прям-такі плюнулі в фіцо!
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22.04.2024 14:43
+8
Нормальний народ, а вибрали отаких ''фіцаків''. Прямо як в нас
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22.04.2024 15:00
+7
Таки нє. Словаки не лаптєногіє.
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22.04.2024 14:54
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Прям-такі плюнулі в фіцо!
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22.04.2024 14:43 Відповісти
Таки нє. Словаки не лаптєногіє.
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22.04.2024 14:54 Відповісти
Нормальний народ, а вибрали отаких ''фіцаків''. Прямо як в нас
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22.04.2024 15:00 Відповісти
у них теж дЄрмаковсько - зешобловська Фіцовська країна?
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22.04.2024 15:07 Відповісти
Дякуємо людям Словакії))))
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22.04.2024 15:19 Відповісти
А «братськикй» польський народ заблокував кордон…
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22.04.2024 15:25 Відповісти
Як так можна. Уряд тягне віз в один бік, а народ в інший ? Демократія - це делегування керувати кращим. А в житті виходить, що кращий - це найгірший. Як їх позбуватись ? Негайно. Чому демократія не має на це відповідь ? Імпічмент - це єдина зброя проти негідника президента чи прем'єра ?
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22.04.2024 16:02 Відповісти
А як позбавитися Єрмака та інших "менеджерів", котрих взагалі ніхто не обирав? Питань багато.
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22.04.2024 16:19 Відповісти
Словаки молодці, а їхні політики почасти таке ж гімно, як і наші. Постоталітарний синдром.
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22.04.2024 17:20 Відповісти
 
 