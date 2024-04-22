Словаки, всупереч уряду Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України

У Словаччині громадяни зібрали понад 3 млн євро на боєприпаси для України. До благодійного збору долучилися більше ніж 50 тисяч осіб, які не згодні з політикою прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

За сім днів було зібрано 3 071 405 євро, кошти пожертвували майже 50 тисяч осіб.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України.

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"До неї вже долучилися понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося.

Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажімо, що не тільки вони вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає позиції більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти", – заявляють автори ініціативи.

"Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, попри наш проросійський уряд", - наголошують вони.

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