Словаки, всупереч уряду Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України
У Словаччині громадяни зібрали понад 3 млн євро на боєприпаси для України. До благодійного збору долучилися більше ніж 50 тисяч осіб, які не згодні з політикою прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.
За сім днів було зібрано 3 071 405 євро, кошти пожертвували майже 50 тисяч осіб.
При цьому в описі збору сказано, що першою метою є збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.
Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України.
"До неї вже долучилися понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося.
Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажімо, що не тільки вони вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає позиції більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти", – заявляють автори ініціативи.
"Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, попри наш проросійський уряд", - наголошують вони.
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