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Швеція не виключає можливості передачі Україні системи Patriot, - міністр оборони Йонсон

пол,йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Однак наразі Стокгольм зосереджений на фінансових внесках для німецької ініціативи з пошуку ППО.

Про це Йонсон сказав перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Відповідаючи на запитання, чи надасть його країна систему ППО Patriot, Йонсон цього не виключив.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (щодо забезпечення України додатковими системами ППО)", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засоби ППО та снаряди від Швеції вже доставляють в Україну, - Міноборони країни

За словами міністра, Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби України в системах Patriot.

Він також вказав, що після ухвалення пакета допомоги Україні Сполучені Штати можуть збільшити постачання систем ППО Києву.

Читайте також: Додаткову систему Patriot поставлять в Україну якнайшвидше, - Міноборони Німеччини

Автор: 

ППО (3140) допомога (8284) Швеція (949) Patriot (297)


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22.04.2024 15:09 Відповісти
є тема для розмови..., ще десь пів року можна говорити про не виключає, може розглянути таку можливість та а чом би й ні... все заради того, щоб зайвий раз засвітитись у пресі та щось бовкнути, щоб про тебе не забули..., а тим часом в Україні готуються до нових руйнувань та нових поховань...
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22.04.2024 15:09 Відповісти
Чому б ЄС не зробити аналог ленд- лізу ?. Бо зараз ця зброя стоїть на складах. А коли виникне потреба то тільки вже на землях НАТО після поразки України. То може зараз надати в користування?
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22.04.2024 15:13 Відповісти
Давайте, хлопці, давайте! Часу нема. Лишньою вона точно не буде...
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22.04.2024 15:17 Відповісти
Вчера, Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Китае.
Наш поклон.
Слава Украине.
Вера в Швецию
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22.04.2024 18:05 Відповісти
 
 