Швеція не виключає можливості передачі Україні системи Patriot, - міністр оборони Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Однак наразі Стокгольм зосереджений на фінансових внесках для німецької ініціативи з пошуку ППО.

Про це Йонсон сказав перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Відповідаючи на запитання, чи надасть його країна систему ППО Patriot, Йонсон цього не виключив.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (щодо забезпечення України додатковими системами ППО)", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засоби ППО та снаряди від Швеції вже доставляють в Україну, - Міноборони країни

За словами міністра, Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби України в системах Patriot.

Він також вказав, що після ухвалення пакета допомоги Україні Сполучені Штати можуть збільшити постачання систем ППО Києву.

Читайте також: Додаткову систему Patriot поставлять в Україну якнайшвидше, - Міноборони Німеччини