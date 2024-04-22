Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів, знищили РЕБ та польовий пункт боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 7 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 3 одиниці авто-бронетехніки;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 3 човни.
Крім того, знищено 1 польовий пункт боєпостачання.
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