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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів, знищили РЕБ та польовий пункт боєпостачання

окупанти,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 7 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 3 одиниці авто-бронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 3 човни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти штурмували позиції Сил оборони в районі Старомайорського, Роботиного та Кринків. Успіху не мали, - Сили оборони

Крім того, знищено 1 польовий пункт боєпостачання.

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