Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 113 окупантів, знищили РЕБ та польовий пункт боєпостачання

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 113 окупантів, 7 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

3 одиниці авто-бронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби;

3 човни.

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Крім того, знищено 1 польовий пункт боєпостачання.