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Кулеба - главам Міноборони та МЗС ЄС: Європа не має розслаблятися, час діяти, а не дискутувати

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що лише сила може зупинити Росію.

Про це він заявив під час звернення до глав Міноборони та МЗС країн-членів Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем "Patriot" та "SAMP/T", ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС України привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо надання пакета підтримки для України.

Читайте: Країни G7 визначили конкретні кроки для допомоги Україні у боротьбі з Росією, - Кулеба

"Але ми в Європі не можемо та не маємо розслаблятися. По-перше, оборона Європи - це насамперед справа нас, європейців. По-друге, за півроку дискусій в США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", - сказав міністр.

За його словами, Україна здатна зупинити російську агресію на своїй землі та запобігти її розповзанню на інші країни.

"Сила зупиняє Росію. Обережність лише провокує її. Не навпаки. Єдиний спосіб не дати Путіну запалити більшу війну в Європі — це нанести болісні втрати російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши Путіну поразки на нашій території можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн", - підсумував він.

Читайте: Настав час оцінити, які засоби ППО та яку кількість боєприпасів країни ЄС здатні надати Україні, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13310) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
О СКОЛЬКА НАМ АТКРИТІЙ ЧУДНИХ ГАТОВІТ ЖІЗНЬ О ЗЕТВАРЯХ УБЛЮДНИХ!
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22.04.2024 15:39
+5
"ЗЕЛЕНІ АНТИУКРАЇНСЬКІ" ДИСКУТЕРИ З 2019РОКУ
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22.04.2024 15:41
+5
Європа хай діє , а ми будемо викрадати людей - політичних опонентів.
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22.04.2024 15:42
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О СКОЛЬКА НАМ АТКРИТІЙ ЧУДНИХ ГАТОВІТ ЖІЗНЬ О ЗЕТВАРЯХ УБЛЮДНИХ!
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22.04.2024 15:39 Відповісти
Менторським тональностям від ЗЕ)(уйлограя по роялю до кишенькового ганебно ПРодавшогося кремлівському Козиру(трампу) оцього КУЛЄБЯКІ - скоро прийде кінець, я вірю.
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22.04.2024 15:44 Відповісти
"ЗЕЛЕНІ АНТИУКРАЇНСЬКІ" ДИСКУТЕРИ З 2019РОКУ
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22.04.2024 15:41 Відповісти
Європа хай діє , а ми будемо викрадати людей - політичних опонентів.
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22.04.2024 15:42 Відповісти
Добре, аби Кулеба ще себе по потилиці бацнув - щоб нарешті почати щось робити, а не заглядати в дірки Єрмака.
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22.04.2024 15:44 Відповісти
Цей півень себе має за начальника Європи ?
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22.04.2024 15:44 Відповісти
у них дінастія - папа Іван Дмітріч диплоМАТствував
у всіх ПРорорсійських бувших республіках та країнах ( Вірменія, Казахстан) оця Тряпка ПРи НЕТРЯПЦІ Дмітрій Іавнич ... Отримав міністерське крісло наперекір правилу - папа посол а воно міністр . Тепер воно відПРацьовує й за папа у й за себе й за 3,14ідара Єрмака .
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22.04.2024 15:52 Відповісти
Европі та всьому світу вистачило одного разу шоб презедент України виступив - де по відосіку, де на живо у їхніх парламентах - після цього жоден з мудрих, дорослих чоловіків не хоче більше спілкуватись з членограєм - оця кулебка - це вже ширінка дермака.
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22.04.2024 15:46 Відповісти
Скільки ще років збираєтесь ( як каже Ваш зелений шеф ) ПАТУЖНО діяти...??? А Кулаба вже має маєток у Британії ? Бо ми знаємо циф фанатів закордоних маєтків і рахунків в ОПшорах
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22.04.2024 15:49 Відповісти
Оо, зелені з перших днів царювання 'діяли' -Конституцію розтоптали, ракетну програму в асфальт закатали, ЗСУ недофінансували, корупцію розвели, зрадників в ОПі розвели, і крадуть-крадуть.. А винен то хтось, а не зелені.
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22.04.2024 15:50 Відповісти
Ану ж, кулеба, розкажи європейським політикам, чим вони насправді мусять займатися. Жорсткіше з ними, і з матюками! Бери приклад зі свого роботодавця-т.з. президента.
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22.04.2024 16:00 Відповісти
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що лише сила може зупинити Росію.

Народ сер, но мудр
А. и Б. Стругацкие)
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22.04.2024 16:02 Відповісти
ТА ТИ ШО!?!?!?
ЧАС ДІЯТИ!?!?!?
НА ЧВАСІ?!?!?!
Ну, я ви, ЗЕлени скотиняки діяли з травня 2019 року та діїти по сегодення ви всі бачимо. І вам, ЗЕлени тварюки, за вашу діяльність придеться відповідати.
І взагалі, щось це безталанне тупе чучело разцвілінькалось. Шо, чмоня, дЕрьмак дозволив рота відкривати, борцуну лопатою з кацапами?
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22.04.2024 16:05 Відповісти
Кулібіна випустили на волю на пару годин?
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22.04.2024 16:05 Відповісти
Тобі особисто при зустрічі казали :"готуйтеся, рийте окопи" , а ти що падло тоді - сміявся ****?
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22.04.2024 16:05 Відповісти
До початку війни союзники рекомендували нам рити окопи, а ми їм казали: дайте зброю - Президент України
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22.04.2024 16:07 Відповісти
Менш ніж за два тижні після зустрічі в Глазго, коли Кулеба та Андрій Єрмак, керівник апарату Зеленського, відвідали Державний департамент у Вашингтоні, високопоставлений американський чиновник зустрів їх чашкою кави та посмішкою. «Хлопці, рийте траншеї!» - почав чиновник.

«Коли ми посміхнулися у відповідь, - згадує Кулеба, - чиновник сказав: «Я серйозно. Починайте рити окопи… Ви будете атаковані. Великий напад, і ви повинні до нього підготуватися». Ми попросили подробиць, але їх не було».
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22.04.2024 16:11 Відповісти
 
 