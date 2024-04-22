Кулеба - главам Міноборони та МЗС ЄС: Європа не має розслаблятися, час діяти, а не дискутувати
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що лише сила може зупинити Росію.
Про це він заявив під час звернення до глав Міноборони та МЗС країн-членів Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем "Patriot" та "SAMP/T", ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС України привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо надання пакета підтримки для України.
"Але ми в Європі не можемо та не маємо розслаблятися. По-перше, оборона Європи - це насамперед справа нас, європейців. По-друге, за півроку дискусій в США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", - сказав міністр.
За його словами, Україна здатна зупинити російську агресію на своїй землі та запобігти її розповзанню на інші країни.
"Сила зупиняє Росію. Обережність лише провокує її. Не навпаки. Єдиний спосіб не дати Путіну запалити більшу війну в Європі — це нанести болісні втрати російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши Путіну поразки на нашій території можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн", - підсумував він.
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у всіх ПРорорсійських бувших республіках та країнах ( Вірменія, Казахстан) оця Тряпка ПРи НЕТРЯПЦІ Дмітрій Іавнич ... Отримав міністерське крісло наперекір правилу - папа посол а воно міністр . Тепер воно відПРацьовує й за папа у й за себе й за 3,14ідара Єрмака .
Народ сер, но мудр
А. и Б. Стругацкие)
ЧАС ДІЯТИ!?!?!?
НА ЧВАСІ?!?!?!
Ну, я ви, ЗЕлени скотиняки діяли з травня 2019 року та діїти по сегодення ви всі бачимо. І вам, ЗЕлени тварюки, за вашу діяльність придеться відповідати.
І взагалі, щось це безталанне тупе чучело разцвілінькалось. Шо, чмоня, дЕрьмак дозволив рота відкривати, борцуну лопатою з кацапами?
«Коли ми посміхнулися у відповідь, - згадує Кулеба, - чиновник сказав: «Я серйозно. Починайте рити окопи… Ви будете атаковані. Великий напад, і ви повинні до нього підготуватися». Ми попросили подробиць, але їх не було».