Близько 5500 одиниць вогнепальної зброї вилучено у громадян за минулий рік, - Клименко

За 2023 рік правоохоронці вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї у громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", - наголосив Клименко.

Очільник МВС зазначив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування. Йдеться як про ДСНС, так і Національну поліцію.

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"На жаль, саме життя та здоров'я наших працівників, наших рятувальників та поліцейських забирає війна. Ми кров'ю пишемо ці інструкції. Як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", - додав Клименко.

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