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Близько 5500 одиниць вогнепальної зброї вилучено у громадян за минулий рік, - Клименко

зброя,пістолет

За 2023 рік правоохоронці вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї у громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", - наголосив Клименко.

Очільник МВС зазначив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування. Йдеться як про ДСНС, так і Національну поліцію.

Читайте: Українці подали вже понад 306 тис. заяв на отримання дозволів на зброю, ухвалено більш як 285 тис. рішень. ІНФОГРАФІКА

"На жаль, саме життя та здоров'я наших працівників, наших рятувальників та поліцейських забирає війна. Ми кров'ю пишемо ці інструкції. Як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", - додав Клименко.

Також читайте: На руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї, - Клименко

Автор: 

зброя (7433) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+7
під час війни зброю у народу забирають тільки вороги.більше нема проблем у клименка як роззброювати людей.
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22.04.2024 16:32
+6

Владо!
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22.04.2024 16:37
+4
Вони перші покидали міста та села, коли приходив ворог. А ті що лишалися - перші йшли на службу до загарбника. І отакі люди зараз забороняють нам ковирятися в носі?
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22.04.2024 16:35
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Наскільки я рощумію, у Віниці була використана табельна зброя.

То може вилучимо у поліції та ЗСУ табельну зброю?
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22.04.2024 16:29 Відповісти
Правильно ..Ну шоб не було таких випадків коли поліцай в Дніпрі застрелив людину
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22.04.2024 16:48 Відповісти
якщо це той ТТ, що на фото (було в якійсь із статей), то вони давно не табельна зброя.
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22.04.2024 17:24 Відповісти
Табельною зброєю можна ж стрелять по людям, а тому треба позабереть і автомати, і кулемети, і танки на металолом пустимо, бо вони ж асфальт пошкодять, що дорожче людських життів. Все треба здать і землю і мати рідну, бо в дурних руках все на шкоду поверта.
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22.04.2024 17:25 Відповісти
під час війни зброю у народу забирають тільки вороги.більше нема проблем у клименка як роззброювати людей.
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22.04.2024 16:32 Відповісти
Вони перші покидали міста та села, коли приходив ворог. А ті що лишалися - перші йшли на службу до загарбника. І отакі люди зараз забороняють нам ковирятися в носі?
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22.04.2024 16:35 Відповісти
неправильна постановка питання, а хто забороняв людям в Бучі купити зброю, гладкоствольну і нарізну, навіть напівавтоматичну купити без проблем, тільки дозвіл отримай, були б гроші, пістолети тільки не продають, але з ним проти військових не повоюєш. А по нормальному, то мало бути створено ТРО, навчене і швидко роздана зброя, тоді інше питання.
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22.04.2024 17:27 Відповісти
По перше після трагедії у Винниці потрібні кадрови рішення щодо керівництва патрульної поліції. А не покривати кадрові провали в цьому угрупованні. Покривання злочинів і правопорушень працівників керівництвом призводить до таких наслідків. Інтернет лопається від свавілль поліції, особливо патрульної.
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22.04.2024 16:34 Відповісти
Худшее что могло случиться, люди стреляют в упор в своих чтоб дезертировать. Это очень плохой знак.
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22.04.2024 16:42 Відповісти

Владо!
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22.04.2024 16:37 Відповісти
А закону як не було, так і нема, за яким ту зброю вилучають і карають за її володіння.
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22.04.2024 16:41 Відповісти
Зелені бояться озброєного українця більше чим *уйла!
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22.04.2024 16:49 Відповісти
краще б закон про зброю прийняли, і дозволили короткоствол.
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22.04.2024 17:29 Відповісти
клименко,що війна вже закінчилася?
Ми бачили в Бучі,Ірпені,і в других містах і селах,як кацапи розстрілювали безоружних Українців!
бо ви підари! собі нагребли всього,а людям на захист не даєте ніякої зброї!
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22.04.2024 19:26 Відповісти
 
 