Вбивство поліцейського на Вінниччині: Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Одного з підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області обрали запобіжний захід.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Напад на поліцейських на Вінниччині
Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.
22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
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Його відправили на два місяці під варту без можливості внесення застави. Таке рішення сьогодні, 22 квітня, виніс Вінницький міський суд, https://t.me/+1bppRNOLsKo1Zjgy передає "Вінниця 24/7".
"Вистрілив син, він мені сказав, що подумав, що поліцейський застрелив мене", - заявив Василаке.