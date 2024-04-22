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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

вінниччина

Одного з підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Автор: 

Вінницька область (1008) вбивство (3079) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+9
А второго на поруки отпустили?
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22.04.2024 16:43
+8
першим вистрілив поліцай що загинув - і стріляв в водія що спокійно сидів за кермом.не в того що якоби напав на поліцейського,а в водія в авто - є відео де двері авто прошиті кулями.для чого стріляв ?
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22.04.2024 17:49
+6
Це прикриття операції ... з Червинським чи збіг ?
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22.04.2024 16:42
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Це прикриття операції ... з Червинським чи збіг ?
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22.04.2024 16:42 Відповісти
А второго на поруки отпустили?
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22.04.2024 16:43 Відповісти
Присядуть обидва надовго. Життя наперекосяк і в одного і в другого.
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22.04.2024 20:03 Відповісти
Дивлячись, що це представники секти УПЦМП, в мене виникають сумніви, що це військові! Необхідно вияснити, чи вони приймали участь у зоні бойових дій, чи займались розкраданням армії? І взагалі такі так звані військові очорнюють ЗСУ і міністерство оборони повинно дати оцінку сектантам і їх командирів!
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22.04.2024 16:48 Відповісти
Типо, гранаты - для кацап ДРГ?
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22.04.2024 17:51 Відповісти
батько взяв на себе все...
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22.04.2024 16:56 Відповісти
Підозрюваний у вбивстві поліцейського на Вінниччині Валерій Василаке у ході судового засідання заявив, що стріляв його син.

Його відправили на два місяці під варту без можливості внесення застави. Таке рішення сьогодні, 22 квітня, виніс Вінницький міський суд, https://t.me/+1bppRNOLsKo1Zjgy передає "Вінниця 24/7".

"Вистрілив син, він мені сказав, що подумав, що поліцейський застрелив мене", - заявив Василаке.
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22.04.2024 17:41 Відповісти
Если подумал, шо менты убили пахана, значит менты первыми стреляли?
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22.04.2024 17:46 Відповісти
першим вистрілив поліцай що загинув - і стріляв в водія що спокійно сидів за кермом.не в того що якоби напав на поліцейського,а в водія в авто - є відео де двері авто прошиті кулями.для чого стріляв ?
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22.04.2024 17:49 Відповісти
Для чого... - мент свое знайшов. А сдругой стороны, если это так, то это лучший исход, если бы тупой мент состарился , вбрався в пiрця и звезды, горя бы от него было немеряно. ЗЫ ... предупреждаю, убийство не одобряю... Случилось, как случилорсь.
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22.04.2024 17:55 Відповісти
Першим стріляв не той поліцейський, який загинув, а той, що залишився живий. Цей мудак підставив молодого недосвідченого хлопця. Читай в новинах Вінниччини.
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22.04.2024 20:13 Відповісти
Підсвинок теж повинен сидіти.
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22.04.2024 17:10 Відповісти
я ж говорив - поліцаї наламали дров.випустять і другого.
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22.04.2024 17:26 Відповісти
 
 