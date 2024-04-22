УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4774 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 326 18

Зеленський на Ставці доручив розвідці зібрати дані про плани РФ щодо ударів по інфраструктурі та підготувати відповідний захист

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на полі бою та захист критичної інфраструктури України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента обговорили наступні питання: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

"Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно.

Далі – власне виробництво. Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави.

Третє – захист. На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - поінформував Зеленський.

Читайте також: Ця підтримка зміцнить Збройні сили України й надішле Кремлю потужний сигнал, що США - з Україною, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) Ставка (134)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Потужне рішення.

Вперше в історії України.
показати весь коментар
22.04.2024 16:49
+12
картина олією "буданов допитує дєрьмака сухою мівіною про плани параші щодо ударів по інфраструктурі"
показати весь коментар
22.04.2024 16:49
+11
показати весь коментар
22.04.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2024 16:48 Відповісти
ні це 3,14дерастична імітація .
показати весь коментар
22.04.2024 16:54 Відповісти
картина олією "буданов допитує дєрьмака сухою мівіною про плани параші щодо ударів по інфраструктурі"
показати весь коментар
22.04.2024 16:49 Відповісти
Потужне рішення.

Вперше в історії України.
показати весь коментар
22.04.2024 16:49 Відповісти
А як же симетричну відповідь не доручив,ні ?
показати весь коментар
22.04.2024 22:29 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2024 16:49 Відповісти
зесралін 2024 р.
показати весь коментар
22.04.2024 16:50 Відповісти
СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ - люди збираються неподалік посольства США.

Геть владу МАРОДЕРІВ -ЛАРЬОЧНИКІВ !
показати весь коментар
22.04.2024 16:55 Відповісти
Щоо, знову гроші розпілювати будете!!!
ТЕСи падли зелені вже захистили! Ні грошей, ні захисту! Хоч одна падла понесла за це відповідальність?!!!
показати весь коментар
22.04.2024 16:51 Відповісти
Теж зразу ТЕС під Київом згадав який був "на 100% захищений". Й пох7й, ніхто не відповідає.
показати весь коментар
22.04.2024 16:53 Відповісти
Нема слів
показати весь коментар
22.04.2024 17:00 Відповісти
З чим союзники вирішать поділитися - те й знатимеш, Маренго.Звідки в тебе агенти серед цапів?Там якби навіть хтось хотів щось сказати то який в цьому сенс,через годину його здасте в ФСБ ,їм навіть під компроматом все однак вигідніше своїй контрі здаватися.То що ти з Шуріком Сірскім щось вичікуєте на 9 травня цілком очевидно,що можна ще ждати від двох одебілених совків?
показати весь коментар
22.04.2024 17:05 Відповісти
Ось мені цікаво, на яких дебілів, ця смердюча інфа шодо тупих доручень 3,14здоватого з народження мудака, розрахована?
показати весь коментар
22.04.2024 17:05 Відповісти
Дал паручєніє Саше Творожку аживіть фронт... Саша маладєц, справілся...
показати весь коментар
22.04.2024 17:07 Відповісти
Спитай у дЄрмака, він в курсі всіх фсбшних планів! 😁
показати весь коментар
22.04.2024 17:54 Відповісти
бАданов уже майже двічі херой .... Виконає бажання - в доповіді!
показати весь коментар
22.04.2024 18:53 Відповісти
Ну шо це обкурене чмо городить. Розвідка сидить і чекає доручення безтолкового ішака. Ну треба ж до такого додуматись!
показати весь коментар
22.04.2024 20:27 Відповісти
...доручив розвідці...
Тепер зрозуміло чому Путанов ї.лом в екранах торгує,йому главнарком доручєнь не давав,всі доручення були Єрмаку. )
показати весь коментар
23.04.2024 00:02 Відповісти
 
 