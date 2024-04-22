Зеленський на Ставці доручив розвідці зібрати дані про плани РФ щодо ударів по інфраструктурі та підготувати відповідний захист

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на полі бою та захист критичної інфраструктури України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента обговорили наступні питання: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

"Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно.



Далі – власне виробництво. Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави.



Третє – захист. На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - поінформував Зеленський.

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