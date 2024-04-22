На цій війні потрібні молоді бійці. Вони мають кращу фізичну підготовку та швидше орієнтуються в технологіях, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років тим, що молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналісту Х’юго Траверу, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що військове командування має запит на вік та рівень фізичної підготовки мобілізованих бійців, яких потім відправлять на війну.
За його словами, щоб замінити тих, хто воює на фронті, вже 2 роки, військові мають бути в хорошій фізичній формі.
"При всій повазі до наших воїнів, але є різниця між 25-річним воїном та 50-річним", - сказав глава держави.
Крім того, наголошує він, молодші люди потрібні на фронті, бо війна стала сучаснішою.
"На цій війні потрібні молоді бійці, бо це сучасний тип війни. Ідеться не тільки про фізичний стан, а й про володіння технікою. Це дуже важливо, особливо якщо йдеться про операторів безпілотників, кібербезпеки тощо. На додаток до фізичної підготовки, про яку я вже говорив. Існують безпілотники, морські дрони тощо. Ми повинні розуміти, що нове покоління орієнтується в технологіях швидше. І, скажу відверто, вони все це (технологічні засоби для ведення війни - зокрема, дрони, - ред.) своїми руками й створюють", - додав Зеленський.
Зменшення призовного віку
2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.
Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.
16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
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А реальность такова - война все равно придет к неизбежной заморозке по линии фронта ... вот только неизвестно где проляжет эта линия фронта ? Чем дольше в Киеве будет сидеть при власти Зеленский со своей ЗЕбригадой - тем хуже у Украины буду условия на момент заморозки - что внутри страны ( Путло упорно и настойчиво разбивает энергетику, транспортную логистику , газовые сети и хранилища , промышленность , инфраструктуру , порты , вокзалы ...) , что по периметру контролируемой территории ... пока контролируемой.
Каждый день пребывания ЭТОГО в должности Президента приближает Украину к КРАХУ! Беды , несчастья , страдания , смерти , разрушения ... так и сыплются на население Украины. Ау , 73% , вы и дальше будете свои языки держать в одном месте и молчать ? Молчание - знак вашего согласия с всем тем , что творит ЭТОТ и его Зебригада с помощью Путла и его ордынцев !
Неужели до Лоха73% так тяжело доходит из-за кого и из-за чего все эти беды навалились на Украину и ее население ?
Так смішно...
С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!
25 років - це фактично діти. Не кажучи вже про 18 років.
Треба відправляти в окопи тільки тих хто вже виконав обов'язок перед народом і народив дітей. Відправляти в окопи молодь є преднамеренным знищенням нації. У нас і так демографічна катастрофа.