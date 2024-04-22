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Новини Війна
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На цій війні потрібні молоді бійці. Вони мають кращу фізичну підготовку та швидше орієнтуються в технологіях, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років тим, що молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналісту Х’юго Траверу, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що військове командування має запит на вік та рівень фізичної підготовки мобілізованих бійців, яких потім відправлять на війну.

За його словами, щоб замінити тих, хто воює на фронті, вже 2 роки, військові мають бути в хорошій фізичній формі.

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"При всій повазі до наших воїнів, але є різниця між 25-річним воїном та 50-річним", - сказав глава держави.

Крім того, наголошує він, молодші люди потрібні на фронті, бо війна стала сучаснішою.

"На цій війні потрібні молоді бійці, бо це сучасний тип війни. Ідеться не тільки про фізичний стан, а й про володіння технікою. Це дуже важливо, особливо якщо йдеться про операторів безпілотників, кібербезпеки тощо. На додаток до фізичної підготовки, про яку я вже говорив. Існують безпілотники, морські дрони тощо. Ми повинні розуміти, що нове покоління орієнтується в технологіях швидше. І, скажу відверто, вони все це (технологічні засоби для ведення війни - зокрема, дрони, - ред.) своїми руками й створюють", - додав Зеленський.

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Зменшення призовного віку

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.

Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Автор: 

Зеленський (23659) мобілізація (3019)


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Топ коментарі
+73
А 40-річного Лисого з Кварталу можуть вбити.

Якогось 55-річного Василя з села вбити не можуть, а Лисого можуть ...
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22.04.2024 16:52
+64
СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ - люди збираються неподалік посольства США
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22.04.2024 16:52
+38
На цій війні потрібні молоді бійці

Виключно з простих сімей.
Панам не турбуватися.
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22.04.2024 16:56
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Я так понимаю , что Зеленский и его ЗЕбригада твердо взяли курс на максимальную утилизацию-могилизацию мужского населения Украины с цель продления этой войны до бесконечности и соответственно продления своей власти по-максимуму без всяких там выборов !

А реальность такова - война все равно придет к неизбежной заморозке по линии фронта ... вот только неизвестно где проляжет эта линия фронта ? Чем дольше в Киеве будет сидеть при власти Зеленский со своей ЗЕбригадой - тем хуже у Украины буду условия на момент заморозки - что внутри страны ( Путло упорно и настойчиво разбивает энергетику, транспортную логистику , газовые сети и хранилища , промышленность , инфраструктуру , порты , вокзалы ...) , что по периметру контролируемой территории ... пока контролируемой.

Каждый день пребывания ЭТОГО в должности Президента приближает Украину к КРАХУ! Беды , несчастья , страдания , смерти , разрушения ... так и сыплются на население Украины. Ау , 73% , вы и дальше будете свои языки держать в одном месте и молчать ? Молчание - знак вашего согласия с всем тем , что творит ЭТОТ и его Зебригада с помощью Путла и его ордынцев !

Неужели до Лоха73% так тяжело доходит из-за кого и из-за чего все эти беды навалились на Украину и ее население ?
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22.04.2024 20:42 Відповісти
Слухай, русскій, ти - бездарний, московітський пропагандон.
Так смішно...
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22.04.2024 21:08 Відповісти
О , черговий ЗЕЛЕбобик отозвался ! Так это ты и такие как ты "победили" Пороха в 2019 году ? Вот так выглядит ваша "победа" спустя 5 лет безумного Президентства веселого хлопчиська ?

С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!
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23.04.2024 00:28 Відповісти
Я - порохобот, контрактник ЗСУ, але як на мене ти кремлівське лайно, іпсошник галімий.
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23.04.2024 02:50 Відповісти
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22.04.2024 20:59 Відповісти
а нахіба ви дідів 50-ти річних тоді нагребли по селах? Вчора біля лднієі вч наблюдав картину - вийшли буквально діди у віськовій формі і строєм потусували в магаз. Явно призвані і рядов, а не кадрові офіцери
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22.04.2024 21:47 Відповісти
За діда я можу і хвоста на шиї зав'язати, і скажу що так і було..
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23.04.2024 02:52 Відповісти
Каже про операторів безпілотників, кібербезпеки. А відправлять таких в окопи, штурмувати москалів.
25 років - це фактично діти. Не кажучи вже про 18 років.

Треба відправляти в окопи тільки тих хто вже виконав обов'язок перед народом і народив дітей. Відправляти в окопи молодь є преднамеренным знищенням нації. У нас і так демографічна катастрофа.
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22.04.2024 22:29 Відповісти
Пфуй ...як ти вовік 🤡 остогид всім ...головний ухилянт х* їв ...проблема не тому шо 73% тобі довірилися, а тому що ти фсбешна с*ка , не тупа і дуже пихата...
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22.04.2024 23:40 Відповісти
дебіл
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23.04.2024 00:09 Відповісти
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23.04.2024 00:43 Відповісти
Залужний,де план війни?
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23.04.2024 05:55 Відповісти
Чергова "мудрая мисля" довбня.
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23.04.2024 05:58 Відповісти
Знакомые рассказывают что сами броники покупают. А некоторых спрашивал, говорят всё есть. Бинокли, берцы, рюкзаки...
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23.04.2024 07:21 Відповісти
залежить від командира
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23.04.2024 10:26 Відповісти
либо Украина избавляется от этого бениного, Нарко Дегенерата и его фсбэшной кодлы во главе с Елдаком и тогда есть все шансы на как минимум паритет либо будет терпилой, потому что это Существо со своими киностудиями в маЦкве, подвязанными к ним офшорами и майном полностью подконтрольно кремлю а Елдак смотрящий над ним, поставленный патрушевым в Омане....
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23.04.2024 07:46 Відповісти
Брехлива зелена вражина!
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23.04.2024 08:02 Відповісти
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23.04.2024 09:48 Відповісти
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