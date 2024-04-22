На цій війні потрібні молоді бійці. Вони мають кращу фізичну підготовку та швидше орієнтуються в технологіях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років тим, що молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналісту Х’юго Траверу, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що військове командування має запит на вік та рівень фізичної підготовки мобілізованих бійців, яких потім відправлять на війну.

За його словами, щоб замінити тих, хто воює на фронті, вже 2 роки, військові мають бути в хорошій фізичній формі.

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"При всій повазі до наших воїнів, але є різниця між 25-річним воїном та 50-річним", - сказав глава держави.

Крім того, наголошує він, молодші люди потрібні на фронті, бо війна стала сучаснішою.

"На цій війні потрібні молоді бійці, бо це сучасний тип війни. Ідеться не тільки про фізичний стан, а й про володіння технікою. Це дуже важливо, особливо якщо йдеться про операторів безпілотників, кібербезпеки тощо. На додаток до фізичної підготовки, про яку я вже говорив. Існують безпілотники, морські дрони тощо. Ми повинні розуміти, що нове покоління орієнтується в технологіях швидше. І, скажу відверто, вони все це (технологічні засоби для ведення війни - зокрема, дрони, - ред.) своїми руками й створюють", - додав Зеленський.

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Зменшення призовного віку

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.

Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".