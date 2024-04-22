УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4774 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 784 10

Зрадника, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

наручники,сізо,тюрма,злочинці

Чоловіка, який шпигував за ППО та наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України. Серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція. Щоб допомогти росії завдати вогневого ураження по українських об’єктах в "обхід" ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника було затримано контррозвідкою СБУ у січні 2023 року під час того, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

"Засуджений займався питаннями логістики у місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі. Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону.

Також читайте: Російського агента, який готував атаку на пункти базування ППО ЗСУ, затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони із доказами його листування з куратором від головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру)", - зазначили в СБУ.

За матеріалами СБУ суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині викрито настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна перед вірянами, - СБУ. ФОТО

Автор: 

вирок (1060) СБУ (12765) Дніпропетровська область (3613)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Дайте шоч за горло його потримати
показати весь коментар
22.04.2024 17:14
+2
ОПешних кротів-зрадників коли до буцигарні відправите???
показати весь коментар
22.04.2024 16:55
+1
Дайте його людям потримати за яйки
показати весь коментар
22.04.2024 18:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тепер не будете відмивати гроші по Роттердам +
показати весь коментар
22.04.2024 16:55 Відповісти
ОПешних кротів-зрадників коли до буцигарні відправите???
показати весь коментар
22.04.2024 16:55 Відповісти
Е, то другоє!
показати весь коментар
22.04.2024 19:34 Відповісти
Дайте шоч за горло його потримати
показати весь коментар
22.04.2024 17:14 Відповісти
Предателям - минимум пожизненное, приговор можно оглашать под запись на магнитофоне, как марш Мендельсона в ЗАГСЕ.
показати весь коментар
22.04.2024 17:44 Відповісти
а головне, після відсидки до мокшан на рідну говень викидати, щоб повітря тут не забруднювали...
показати весь коментар
22.04.2024 22:55 Відповісти
Здається,на Бабелі читав про єдину в Україні колонію-санаторій для подібних чуваків,там прохолоджується .....аж 100 чол,при тому,що справ за подібними статтями на той момент було 6500. Чуваки,що там прохолоджуються мають добрий вигляд,харчування,як колись у заводській їдальні,кому мало-замовляє продукти "на волі",одягнуті в роби схожі на одяг персоналу швидких,ніхто не розкаюється,ждуть обміну з Рашкою.... А ТЕС немає....
показати весь коментар
22.04.2024 17:53 Відповісти
Дайте його людям потримати за яйки
показати весь коментар
22.04.2024 18:27 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2024 21:25 Відповісти
Расстрелять надо таких подонков на месте !
показати весь коментар
23.04.2024 06:57 Відповісти
 
 