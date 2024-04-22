Зрадника, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Чоловіка, який шпигував за ППО та наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України. Серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція. Щоб допомогти росії завдати вогневого ураження по українських об’єктах в "обхід" ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника було затримано контррозвідкою СБУ у січні 2023 року під час того, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

"Засуджений займався питаннями логістики у місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі. Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону.

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Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони із доказами його листування з куратором від головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру)", - зазначили в СБУ.

За матеріалами СБУ суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років позбавлення волі.

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