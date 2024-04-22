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Підприємець, який виготовив іржаві буржуйки для оборонців Харківщини та "наварив" на цьому майже 2,5 млн грн, отримав підозру

Держпідприємство замовило підприємцю виготовлення буржуйок для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону. Однак він використав неякісні матеріали, чим спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації і підприємцем укладено договір поставки буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривень. Саме ці печі були передбачені для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону.

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Проте підприємець вирішив "нажитись" на угоді. Для буржуйок він використав матеріали неналежної якості, що не відповідають вимогам діючих державних стандартів. Фактично їх корпус складався зі старих металевих труб з ознаками корозії.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, підприємець спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Підприємець виготовляв іржаві буржуйки для оборонців Харківщини
Підприємець виготовляв іржаві буржуйки для оборонців Харківщини
Підприємець виготовляв іржаві буржуйки для оборонців Харківщини

Автор: 

підприємці (618) прокуратура (3666) Харківщина (6054) підозра (756)


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Топ коментарі
+26
Туфта якась. З ознаками корозії. За всю службу не бачив іще буржуйок без іржі. Шмаляють 24/7 роками по полігонах і хоч би що. Фарбувати їх не можна, бо фарба від вогню штиняє. Взяв старі труби, а в нас що, трубопрокат окремий під буржуйки є?
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22.04.2024 17:12
+18
Чотириоке зелене ''різникоффе'' скільки мільйонів наварило?! Де йому підозри?!!!
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22.04.2024 17:00
+17
туфта..не поділився
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22.04.2024 16:55
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туфта..не поділився
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22.04.2024 16:55 Відповісти
Приє-лися до чоловіка на рівному місці, ні стида ні совісті. Застав прокурора пер-ти, так він все-ться. Якщо цей хлопець перестане виготовляти ці буржуйки, то невже від того стане легше бійцям на фронті?
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22.04.2024 19:30 Відповісти
буржуйка за визначенням має бути іржавою -

у паливі є сірка і при згорянні утворюються пари сірчаної кислоти, які роз'їдають сталь

вчіть мат-часть і не парте мізки, слєдоватєлі, мать вашу !
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22.04.2024 22:43 Відповісти
Експерд став рачкі і дивиться, чи мона з тіеї пічки по москалях снарядом вгатити...
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22.04.2024 22:52 Відповісти
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22.04.2024 16:57 Відповісти
Не, не капіталізм, а

«Мафія».
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22.04.2024 17:51 Відповісти
Фуфло якесь...В мене бупдуйка з 2 мм металу в гаражі вже років 30 служить
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22.04.2024 16:58 Відповісти
сказкі Вєнського леса - з 2 мм металу в гаражі вже років 30 служить

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22.04.2024 22:46 Відповісти
Оце дивина, чорний метал іржавіє! Хіба вони наскрзь прогнили, тоді ще можна говорити про якийсь злий умисел.
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22.04.2024 16:59 Відповісти
Чотириоке зелене ''різникоффе'' скільки мільйонів наварило?! Де йому підозри?!!!
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22.04.2024 17:00 Відповісти
Так - коли труба іржава і за тиждень прогорить - потрібно дубасити
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22.04.2024 17:00 Відповісти
той метал що настільки іржавий за тиждень прогорить не піддається вальцюванню та зварюванню...
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22.04.2024 17:05 Відповісти
то вони не пробували варитти іржаве. тут поки для маси не зачистиш - хер дугу засвітиш
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22.04.2024 21:41 Відповісти
ганьба що Цензор словами прокурорів подає інфу..тої самої структури яка катує Червінського
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22.04.2024 17:00 Відповісти
Тю.а що ви чекали від рупора соціалістичної партії- газети "товариш"?!!!! Таварища бутусова.
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22.04.2024 18:30 Відповісти
Зелені своїм керуванням ще більшої шкоди завдали державі! Відповідальність буде?!!!
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22.04.2024 17:02 Відповісти
А скільки мільйонів поклав собі у кишеню Розенблат?
Він уже під слідством? Ні? А чому?
А скільки мільйонів поклав собі у кишеню Рєзніков?
Він уже під слідством? Ні? А чому?
Ну і так далі...
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22.04.2024 17:04 Відповісти
ну чому то зрозуміло..бо вони з партії зе-лайна а не якісь там приватні підприємці...
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22.04.2024 17:06 Відповісти
Де цей договір?!

»Харківської обласної військової адміністрації і підприємцем укладено договір поставки буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривен Джерело: »

Як там прописана « якість матеріалів»?

Невже там конкретно вказано що усі матеріали повинні бути по « стандарту#….»?
Що не можна вживати б/у матеріали при виготовленні цего « точного прилада»?

Підмахнули договір, де були креслення, кількість, та базова інформація,
та в якому про «якість» мов не велася.
Виконавець це зробив. Але « владі» це не сподобалось бо « мало заніс».
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22.04.2024 17:07 Відповісти
Там ще і пройом-передача була,акти, то ж куди дивились приймальники? Нащо їх брали ?напевно, хотіли відкату стільки,що він не міг відкотити, бо бідолашний, думав,зось заробить.
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22.04.2024 18:01 Відповісти
Туфта якась. З ознаками корозії. За всю службу не бачив іще буржуйок без іржі. Шмаляють 24/7 роками по полігонах і хоч би що. Фарбувати їх не можна, бо фарба від вогню штиняє. Взяв старі труби, а в нас що, трубопрокат окремий під буржуйки є?
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22.04.2024 17:12 Відповісти
є, десь на базах спеціально для котлів. але може і не у нас, а за кордоном.
ці штуки потрібні такі щоб функціонували, але не жалко було кинути при відступі чи коли міна влетить. ну не робити ж їх із нержавійки.
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22.04.2024 21:46 Відповісти
Палку в руки і на мінні поля.
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22.04.2024 17:25 Відповісти
Чиновників
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22.04.2024 17:27 Відповісти
А в чому прикол? Підприємець, на те й підприємець, щоб "наварювати" собі. Чи це супер новина, чи настільки всі наївні, що ніколи про це й не чули та не бачили?
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22.04.2024 17:32 Відповісти
Мусора -- це каста "особливих" ! Це прості хлопці з села в окопах можуть простими буржуйками грітися, а мусорам треба титанові, або з нержавійки ! І щоб з хохломской роспісью ! Будьте обережні , хто буде їм дрова постачати - щоб без кори і сучків з червоного дерева !!!
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22.04.2024 17:34 Відповісти
підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, Джерело:

Ху№ня якась.
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22.04.2024 17:35 Відповісти
ну звичайно, бо ти не той підприємець.Крім того, таке буває,буває, через якусь куєню справа, потім в процесі виникає друга, третя, а перша ,дурнувата, може нікуди і не піти.
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22.04.2024 18:07 Відповісти
Ржи, мудрий нарід, ржи!
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22.04.2024 17:36 Відповісти
Ти, садист? чи дурень? Чи кацапський троль?

Смішно тобі? Краіна виборюе свое права на диття, а ти « ржать» збираешься?!
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22.04.2024 17:47 Відповісти
буржуйки мають бути іржавими
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22.04.2024 22:49 Відповісти
Колись давним давно, ще до війни, заграбастали на військові збори. Спакували 150 невдах і вивезли в найближчий перелісок в палатки два тижні грати в войнушки. Був листопад, вдень було жарко, а вночі - холодно. В палатках стояли дві буржуйки. Красиві, новенькі, покрашені. Коли їх розкочегарили, то вся та покраска почала горіти і диміти на всю палатку. Довелося їх декілька годин постійно протоплювати, поки граска не вигоріла і дим не виветрився.
Тож я не сильно розумію які проблеми, якшо буржуйка іржава. Наскільки я знаю, при температурах буржуйки іржа не горить і не воняє.
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22.04.2024 17:43 Відповісти
У нас в Ораному під Чорнобилев в квітні-травні 1986 року, в наметах взагалі буржуюк не було, грілися на даху 4-го енергоблоку, і нічого, дехто досі живий!😁
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22.04.2024 17:51 Відповісти
Ну там мабудь можна було назбирати розкиданого урану і зробити свій маленький реактор. В нас навкруги тільки шишки і заначки з самогонкою були.
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22.04.2024 17:55 Відповісти
В тому то і справа, що в степу, де було наметове містечко, самогону ніде будо взяти!😁
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22.04.2024 18:11 Відповісти
В буржуйках такої конструкціі головне товщина металу,до товщини претензій як бачу нема.Вона горизонтальна,це краще ніж вертикальна.Шість тисяч нормальна ціна,відпустіть хлопця...І скажіть ще яка зарплата у того прокурора з загривком як в кабана який стоїть спиною...
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22.04.2024 18:00 Відповісти
Ти думаєш що прокурор та слідчий вивчали сопромат у виші? Чи знають конструкцію буржуйки?😁
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22.04.2024 18:07 Відповісти
І до того ж це 22рік,розходились як *гарячі пиріжки*потрібно як говориться *тут і вже*.
P.S.В підвал (ОСББ)також за 6тис,з потугами у *гаражного*майстра урвав.
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22.04.2024 18:42 Відповісти
Як би не мєнти, то не було б ніякої справи.
Оно і видно - буржуйки від іржі аж розспипаються в порох на фото 🤣
Дебілам робити нічого, вони яйця собі чешуть.
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22.04.2024 18:27 Відповісти
передивився фото - нормальні буржуйки !
Ще враховуючи час і місце - літо 2022 року і Харків
На фронт таких слідчих
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22.04.2024 18:28 Відповісти
Матеріал на пічку-буржуйку не той? Та це експерди не ті.
Вирішили тилові щурі в погонах роздіти і роззути хлопа, який по своїй наївності захотів щось корисне для армії зробити.
Тут одразу в голову приходить сюжет з оповідання Івана Франка "Добрий заробок".
Але то таке - лірика. А фізика така, що сталь для кустарної буржуйки не з нержавійки має бути, бо тоді ціна її потроюється, а з простої сталі г/к з температурою катання 1100-1300°С.
Тож, для виготовлення пічки-буржуйки потрібно наступні матеріали:
1) корпус - відрізок стальної труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 110мм, товщ. 4мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 14мм - 200мм (довжина на верхні) і 90мм (нижні);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм, товщина 4мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 14 - 20мм (7-8 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М5;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 5,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 8мм.
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22.04.2024 18:47 Відповісти
Чес ,эксперды.
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22.04.2024 18:50 Відповісти
Яка ж це *****. А буржуйки точно повинні бути викрадені зеленою фарбою чи зеленою грунтовкою???
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22.04.2024 19:12 Відповісти
Негайно відпустіть цього підприємця ! "Експертів" та їх керівництво виженіть з роботи !
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22.04.2024 19:24 Відповісти
я не зрозумію, їм буржуйки хромом треба покрити або з нержавійки зварити ?
вони ціну б представили спочатку

фарбувати їх марно, вони так і так будуть іржавими!
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22.04.2024 19:37 Відповісти
буржуйка - це не дружина і не донька буржуя, буржуйка - це не означає "па-багатаму"..
взагалі-то, керівництво Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в курсе, що таке буржуйка і як вона виглядає у будь-кого після кількох місяців експлуатації?
профуратура займається муйньой
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22.04.2024 19:54 Відповісти
Новина з серії "У пиріжках з маком знайдено канабіоїди. Пекарню арештовано за наркоторгівлю."
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22.04.2024 22:33 Відповісти
канабоїди то в олії, а в пиріжках героінич
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22.04.2024 22:52 Відповісти
Зв'язався з ментами, тепер буде мати клопіт.
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22.04.2024 22:51 Відповісти
Зв'язався із державою, а мєнти то бєсплатноє пріложеніє

багато чесних підприємців десять раз подумають чи варто працювати на Державу під час війни
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22.04.2024 22:55 Відповісти
Прокуратурі нічим зайнятися?
В що наша країна перетворюється?
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22.04.2024 22:54 Відповісти
Всі буржуйки в зелений колір.... Від зе зе зеленого кольору буде більше воні.... Як буде обгоряти краска... Зевонь....
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23.04.2024 06:51 Відповісти
Ото так одягнений підприємець, який вкрав 2,5 мільйона гривень???
Ви мінтов і прокурорів бачили одягнених в цивільному ?
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23.04.2024 07:34 Відповісти
З "ознаками корозії" ?!? Тобто навіть не з корозією, а тільки з онаками ?!? Якась примітивна лажа.
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23.04.2024 08:40 Відповісти
 
 