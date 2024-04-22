Підприємець, який виготовив іржаві буржуйки для оборонців Харківщини та "наварив" на цьому майже 2,5 млн грн, отримав підозру

Держпідприємство замовило підприємцю виготовлення буржуйок для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону. Однак він використав неякісні матеріали, чим спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації і підприємцем укладено договір поставки буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривень. Саме ці печі були передбачені для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону.

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Проте підприємець вирішив "нажитись" на угоді. Для буржуйок він використав матеріали неналежної якості, що не відповідають вимогам діючих державних стандартів. Фактично їх корпус складався зі старих металевих труб з ознаками корозії.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, підприємець спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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