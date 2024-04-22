Підприємець, який виготовив іржаві буржуйки для оборонців Харківщини та "наварив" на цьому майже 2,5 млн грн, отримав підозру
Держпідприємство замовило підприємцю виготовлення буржуйок для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону. Однак він використав неякісні матеріали, чим спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації і підприємцем укладено договір поставки буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривень. Саме ці печі були передбачені для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону.
Проте підприємець вирішив "нажитись" на угоді. Для буржуйок він використав матеріали неналежної якості, що не відповідають вимогам діючих державних стандартів. Фактично їх корпус складався зі старих металевих труб з ознаками корозії.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи, підприємець спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі "у кишеню".
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
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у паливі є сірка і при згорянні утворюються пари сірчаної кислоти, які роз'їдають сталь
вчіть мат-часть і не парте мізки, слєдоватєлі, мать вашу !
«Мафія».
Він уже під слідством? Ні? А чому?
А скільки мільйонів поклав собі у кишеню Рєзніков?
Він уже під слідством? Ні? А чому?
Ну і так далі...
»Харківської обласної військової адміністрації і підприємцем укладено договір поставки буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривен Джерело: »
Як там прописана « якість матеріалів»?
Невже там конкретно вказано що усі матеріали повинні бути по « стандарту#….»?
Що не можна вживати б/у матеріали при виготовленні цего « точного прилада»?
Підмахнули договір, де були креслення, кількість, та базова інформація,
та в якому про «якість» мов не велася.
Виконавець це зробив. Але « владі» це не сподобалось бо « мало заніс».
ці штуки потрібні такі щоб функціонували, але не жалко було кинути при відступі чи коли міна влетить. ну не робити ж їх із нержавійки.
Ху№ня якась.
Смішно тобі? Краіна виборюе свое права на диття, а ти « ржать» збираешься?!
Тож я не сильно розумію які проблеми, якшо буржуйка іржава. Наскільки я знаю, при температурах буржуйки іржа не горить і не воняє.
P.S.В підвал (ОСББ)також за 6тис,з потугами у *гаражного*майстра урвав.
Оно і видно - буржуйки від іржі аж розспипаються в порох на фото 🤣
Дебілам робити нічого, вони яйця собі чешуть.
Ще враховуючи час і місце - літо 2022 року і Харків
На фронт таких слідчих
Вирішили тилові щурі в погонах роздіти і роззути хлопа, який по своїй наївності захотів щось корисне для армії зробити.
Тут одразу в голову приходить сюжет з оповідання Івана Франка "Добрий заробок".
Але то таке - лірика. А фізика така, що сталь для кустарної буржуйки не з нержавійки має бути, бо тоді ціна її потроюється, а з простої сталі г/к з температурою катання 1100-1300°С.
Тож, для виготовлення пічки-буржуйки потрібно наступні матеріали:
1) корпус - відрізок стальної труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 110мм, товщ. 4мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 14мм - 200мм (довжина на верхні) і 90мм (нижні);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм, товщина 4мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 14 - 20мм (7-8 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М5;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 5,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 8мм.
вони ціну б представили спочатку
фарбувати їх марно, вони так і так будуть іржавими!
взагалі-то, керівництво Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в курсе, що таке буржуйка і як вона виглядає у будь-кого після кількох місяців експлуатації?
профуратура займається муйньой
багато чесних підприємців десять раз подумають чи варто працювати на Державу під час війни
В що наша країна перетворюється?
Ви мінтов і прокурорів бачили одягнених в цивільному ?