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Новини Війна
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Я не вірю в будь-який формат перемир’я з Російською Федерацією, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить у можливість встановлення перемир’я на час Олімпіади у Парижі, яке пропонував встановити президент Франції Емманюель Макрон.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю HugoDecrypte, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента України, він не вірить у будь-який формат перемир'я з РФ.

"Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Емманюель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що за часів нормандського формату були домовленості щодо періоду cease-fire. В цей час російські снайпери стріляли по українським військовим.

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"Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Еманюель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23659) перемир'я (889) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+32
Не може бути, Вавчик, нарід в тебе вірить, може заглянеш ще разочок у відповідну дірочку?
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22.04.2024 17:18
+20
Не віриш?!
А на хіба ж ти єрмаку з ****** вірив та війська відводив, розміновував, сходився посередині, і в "око" заглядав?
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22.04.2024 17:28
+17
Ти чучело в мир в очкі путіна вірило і в добросусідську деаскалацію через розмінування півдня.
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22.04.2024 17:28
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Та що ж тебе сьогодні так поперло.
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22.04.2024 19:15 Відповісти
Тоді навіщо ти весь час про це говориш ?
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22.04.2024 19:19 Відповісти
Давай вже готуйте з єрмаком рюкзачки і в травні на шашлички святкувати день звільнення країни від вас!
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22.04.2024 19:29 Відповісти
Так **** у вічі йому заглянь! Там ***** мир! Це ж Порошенко тільки війни хотів!
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22.04.2024 19:31 Відповісти
русні ж немає на Олімпіаді
навіщо якісь перемир'я, якщо вони там не беруть участь ?
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22.04.2024 19:40 Відповісти
Москали вроде взяли Новомайловку,а это прямая угроза Угледару.
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22.04.2024 19:42 Відповісти
Який з"язок Вугледара з Новомайоловкою ?! Вони це село "брали цілих три місяця й такими темпами й з такими втратами їм до Вугледару пертися й йще рік й 2ма додадковими могілізаціями . Вугледар вони "брали" з відстані 2 км на південь й там їх там мали в різні щелини . А тут до Вугледару 20 км під Хаймерсами й дронами .
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22.04.2024 21:15 Відповісти
Путину выгодна война поскольку она дает ему пожизненную власть. с перемирием или без-война будет продолжатся пока путин у власти и пока россиянам нравится эта война. Пока не сгорели все россиянские НПЗ и бензин на россии стоит дешево,пока зимой не начали взрыватся россиянские ТЕЦ и орки не начали замерзать в своих квартирах-до этих пор россиянам будет нравится война и путин-и поэтому война будет продолжатся бесконечно до смерти путина
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22.04.2024 19:46 Відповісти
Не до смерти фирера, а до смерти масквабадщині. Там тех путинов 160 мильярдов.
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22.04.2024 19:48 Відповісти
россияне-это стадо баранов не способные самоорганизовыватся. Без вожака на россии начнутся бунты и гражданская война. Проблема в том что Запад не хочет бунтов и гражданской войны на России-хотя это единственая возможность для Украины получить мир и победить в войне
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22.04.2024 20:32 Відповісти
Докус Zелене здуріло. А як "посмотреть в глаза"?
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22.04.2024 19:47 Відповісти
Вже не віриш? Мабуть безтолковий ішак хворй і втратив память.
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22.04.2024 20:20 Відповісти
..Вы или наивные или слепо-глухие...Вас уничтожают полностью,а Вы обсуждаете свое уничтожение...Я такое не понимаю...
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22.04.2024 21:20 Відповісти
ну..молодець..росте..))..скоро скаутом стане...
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22.04.2024 21:28 Відповісти
Тобто в кордони 91го наркет вірить більше?
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22.04.2024 22:02 Відповісти
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