Я не вірю в будь-який формат перемир’я з Російською Федерацією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить у можливість встановлення перемир’я на час Олімпіади у Парижі, яке пропонував встановити президент Франції Емманюель Макрон.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю HugoDecrypte, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента України, він не вірить у будь-який формат перемир'я з РФ.

"Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Емманюель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що за часів нормандського формату були домовленості щодо періоду cease-fire. В цей час російські снайпери стріляли по українським військовим.

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"Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Еманюель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - розповів Зеленський.