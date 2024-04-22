Системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, - Умєров
Засоби протиповітряної оборони, які Україна отримає від міжнародних партнерів найближчим часом, можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів. Вони забезпечать нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", - зазначив Умєров.
Під час виступу міністр оборони наголосив, що вже 789 днів Україна стоїть на передовій проти невиправданої агресії та варварства Росії, зберігаючи непохитну стійкість.
Він наголосив, що ворог не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що він не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.
"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни. Ми вдячні країнам, які вже надали або виявили готовність надати необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot. Такі дії є свідченням міжнародної солідарності та відданості захисту людських життів від геноциду Росії. Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", - зауважив міністр.
Умєров додав, що Україна відкрита до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.
"Міцне партнерство між Україною та Європейським Союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", - резюмував глава Міноборони України.
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«У нас була інформація про факт перебування Червінського в розшуку в Російській Федерації. І я дуже б не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, і принаймні ми будемо перевіряти той факт, що Червінський міг бути викрадений - це лише як припущення - для передачі ворогу. Я такого факту також до кінця не буду відкидати. Чому? Тому що повторюся, історія Червінського і історія його спецоперацій щодо наших ворогів достеменно відома не лише суспільству. Ті операції, про які відкрито можна було вже говорити по результатам їхнього завершення. І щодо «вагнергейту», і щодо Цемаха. Біографія Червінського викликає у нас побоювання, що він може і не перебувати в умовах слідчого ізолятора», - зауважив адвокат.
Цiкаво.
https://www.cnn.com/2024/03/18/politics/paul-manafort-trump-reelection/index.html
Хотя...для байдонутых это Священное ПисЯние (в глаза) .
Божья роса то есть.
ТАМ НЕ БРЕШУТЬ !!!
Искать правду в сообщениях леваков - то же самое, что надеяться отыскать рубин среди помета на полу в нечищенном 100 лет курятнике.
В лучшем случае - тенденциозная подборка, в большинстве случаев - НЕПОЛНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ или "горбатый перевод".
У вас воем воют о том, что трамп предложил КРЕДИТ Украине - и горы навоза типа "фнуки'прафнуки выплачивать будуть...нахернада!!! Трамп падлюка!"
И ни одна честная личность не привела его выражение полностью ': БЕСПРОЦЕНТНЫЙ И БЕССРОЧНЫЙ кредит.
Это что означает?
Я даю тебе в долг тыщу баксов, отдашь, когда сможешь. Никаких процентов нет, не бойся.
Так васши паскуды уже стращают "коллекторами".
И молчок о том, что через полгода президент США може списывать этот кредит - от 50% в первый раз и до полного списания через еще полгода.
Байден вам спишет...он уже списал 4,2 млрд, которые ОН ВАМ ДОЛЖЕН.
ОН уже списал в сортир ленд-лиз.
А до вас не доходит.
Трамп виноват, что не прочистил вам черепушки от левацкого г...на.
Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
(А. П. Чехов, "Учитель словесности"
раніше, ппо використовували для вигулу худоби, а зараз, будуть захищати небо.
може, ппо дійсно, вирішальне, для захисту неба.
хто ж знав......
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8
Він, судячи з усього, з них ))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
А люди гинуть пiд бомбами, ракетами i завалами.
"Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну СЛОВЕСНУ підтримку України у війні з Росією", одне слово пропустив.
Європейському Союзу пiвроку теж американський Конгрес заважав чи клятущий Трамп забороняв допомагати?
Чехiя мiсяь тому "знайшла" мiльйон снарядiв....ДЕ ВОНИ ?
Гейропа копiює поведiнку США (читай - байдена) : дадуть АБРАМСи -i ми дамо ЛЕОПАРДИ....парочку...АТАКМС не дають - i ми ТАУРУСи не дамо.
Ранувато стрибати вiд щастя, вся ця благодать ще не на фронтi, а у обiцянках.
От як назвати особу (не людину), яка АВАНСОМ намагається розісратися з майбутнi м
(Можливо!) Президентом США, до якого доведеться повзти та скиглити ДАПАМАЖИИИИИ???
Невже не можна заткнути пельку та чекати виборiв МОВЧКИ???
ЦЕ НЕ ВАМ ВИБИРАТИ!!!
НАЩО СРАТИ НА ГОЛОВУ КАНДИДАТУ???
Ясно : щоб роз ісратися зараньше та залишити Украіну БЕЗ ДОПОМОГИ, здавши ii *****.
На кого працюєте, гниди???
Ніхто раніше і не уявляв, що для захисту від ракет та авіації, потрібні системи ППО!