Системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, - Умєров

Засоби протиповітряної оборони, які Україна отримає від міжнародних партнерів найближчим часом, можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів. Вони забезпечать нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", - зазначив Умєров.

Під час виступу міністр оборони наголосив, що вже 789 днів Україна стоїть на передовій проти невиправданої агресії та варварства Росії, зберігаючи непохитну стійкість.

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Він наголосив, що ворог не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що він не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни. Ми вдячні країнам, які вже надали або виявили готовність надати необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot. Такі дії є свідченням міжнародної солідарності та відданості захисту людських життів від геноциду Росії. Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", - зауважив міністр.

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Умєров додав, що Україна відкрита до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.

"Міцне партнерство між Україною та Європейським Союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", - резюмував глава Міноборони України.