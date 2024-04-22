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Системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Facebook Рустема Умєрова

Засоби протиповітряної оборони, які Україна отримає від міжнародних партнерів найближчим часом, можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів. Вони забезпечать нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", - зазначив Умєров.

Під час виступу міністр оборони наголосив, що вже 789 днів Україна стоїть на передовій проти невиправданої агресії та варварства Росії, зберігаючи непохитну стійкість.

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Він наголосив, що ворог не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що він не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни. Ми вдячні країнам, які вже надали або виявили готовність надати необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot. Такі дії є свідченням міжнародної солідарності та відданості захисту людських життів від геноциду Росії. Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", - зауважив міністр.

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Умєров додав, що Україна відкрита до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.

"Міцне партнерство між Україною та Європейським Союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", - резюмував глава Міноборони України.

Автор: 

ППО (3140) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+8
Системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, - Умєров

Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

(А. П. Чехов, "Учитель словесности"
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22.04.2024 17:22
+8
ну, нарешті!
раніше, ппо використовували для вигулу худоби, а зараз, будуть захищати небо.
може, ппо дійсно, вирішальне, для захисту неба.
хто ж знав......
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22.04.2024 17:27
+4
От просто ніякий. Одна лише назва "міністр оборони". А по факту відбуває свій номер, поки не замінять на такого ж.
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22.04.2024 17:30
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Ще одін імітатор - раб батька війни Азхмєтова в усі роки Майданів вірою й правдою давав йому заробляти на політтехнолога США Манафорта, рекомендованого Кремлем. . Вони з Пінчуком платили йому МІЛЬОЙНИ , а зараз той знову повернувся в команду Трампа , а ці мародерять Єрмакомарафоном та у кабміні .
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22.04.2024 17:21 Відповісти
Уточнюю Умеров імітатор "внутрішніх розсдідувань. " мільярндних мародерств часів Резнікова з Лієвим та Шараповим - ЗАРАЗ УСЄ УШЛІ ПА-ТІХАМУ В ЛЄС?Йому допомагав ці спектаклі грати СБУ з Малюком, а звільняли суди Портнова, котрі зараз нищать разом з БАНКОВОЮ героя Червінського - слішкам мнрога знаєт?Да, УМЕРОВ? А тобі не соромно в США до сімейного клану в гості наїжджати?
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22.04.2024 17:26 Відповісти
СВОБОДУ ГЕРОЮ УКРАЇНИ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
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22.04.2024 17:31 Відповісти
«Протягом вже двох діб правоохоронні органи не реагують на наші звернення», - додав авдвокат Червінського Йосипов.

«У нас була інформація про факт перебування Червінського в розшуку в Російській Федерації. І я дуже б не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, і принаймні ми будемо перевіряти той факт, що Червінський міг бути викрадений - це лише як припущення - для передачі ворогу. Я такого факту також до кінця не буду відкидати. Чому? Тому що повторюся, історія Червінського і історія його спецоперацій щодо наших ворогів достеменно відома не лише суспільству. Ті операції, про які відкрито можна було вже говорити по результатам їхнього завершення. І щодо «вагнергейту», і щодо Цемаха. Біографія Червінського викликає у нас побоювання, що він може і не перебувати в умовах слідчого ізолятора», - зауважив адвокат.
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22.04.2024 17:36 Відповісти
Сцилку, PLS, про повернення ********** у команду Трампа.
Цiкаво.
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22.04.2024 17:38 Відповісти
Бывший председатель кампании Трампа Пол Манафорт ведет переговоры, чтобы помочь в переизбрании.. Mon March 18, 2024

https://www.cnn.com/2024/03/18/politics/paul-manafort-trump-reelection/index.html
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22.04.2024 17:48 Відповісти
Вообще-то цитировать левацкие помойки в приличном обществе не принято - CNN, N-Y Times, Wash.Post, Wall Street Journal.
Хотя...для байдонутых это Священное ПисЯние (в глаза) .
Божья роса то есть.
ТАМ НЕ БРЕШУТЬ !!!
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22.04.2024 18:11 Відповісти
ну-ну , папрінціпу - еслі снова о трампе CNN - то брехня? Вам исчо паискать? ссылки!?
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22.04.2024 18:16 Відповісти
CNN - издание левой, социал-демократической направленности, оплачиваемое соросом (читай- пуйлрм).
Искать правду в сообщениях леваков - то же самое, что надеяться отыскать рубин среди помета на полу в нечищенном 100 лет курятнике.
В лучшем случае - тенденциозная подборка, в большинстве случаев - НЕПОЛНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ или "горбатый перевод".
У вас воем воют о том, что трамп предложил КРЕДИТ Украине - и горы навоза типа "фнуки'прафнуки выплачивать будуть...нахернада!!! Трамп падлюка!"
И ни одна честная личность не привела его выражение полностью ': БЕСПРОЦЕНТНЫЙ И БЕССРОЧНЫЙ кредит.
Это что означает?
Я даю тебе в долг тыщу баксов, отдашь, когда сможешь. Никаких процентов нет, не бойся.
Так васши паскуды уже стращают "коллекторами".
И молчок о том, что через полгода президент США може списывать этот кредит - от 50% в первый раз и до полного списания через еще полгода.
Байден вам спишет...он уже списал 4,2 млрд, которые ОН ВАМ ДОЛЖЕН.
ОН уже списал в сортир ленд-лиз.
А до вас не доходит.
Трамп виноват, что не прочистил вам черепушки от левацкого г...на.
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22.04.2024 22:24 Відповісти
памперс одягніть
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22.04.2024 17:49 Відповісти
I слово БЫВШИЙ зникне...
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22.04.2024 18:07 Відповісти
А ми думали, базилік по 10 долларів за кіло вже виправив ситуацію?
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22.04.2024 17:21 Відповісти
А ви купували? В мене на городі росте
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22.04.2024 17:36 Відповісти
Це ціни, законтрактовані МО...
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22.04.2024 17:42 Відповісти
Ну як там у вас, проблеми індіанців не цікавлять шеріфа
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22.04.2024 18:49 Відповісти
курка одноденка, хто спонсор твого вилуплення: цей щиро обрізаний чи ОПа дЄрмака?
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22.04.2024 17:43 Відповісти
Сам петушок
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22.04.2024 21:17 Відповісти
Системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, - Умєров

Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

(А. П. Чехов, "Учитель словесности"
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22.04.2024 17:22 Відповісти
браво...классика)))))))))
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22.04.2024 22:19 Відповісти
ну, нарешті!
раніше, ппо використовували для вигулу худоби, а зараз, будуть захищати небо.
може, ппо дійсно, вирішальне, для захисту неба.
хто ж знав......
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22.04.2024 17:27 Відповісти
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22.04.2024 17:45 Відповісти
От просто ніякий. Одна лише назва "міністр оборони". А по факту відбуває свій номер, поки не замінять на такого ж.
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22.04.2024 17:30 Відповісти
Не міг "ніякий" набрати більше ніж 300 голосів у ВР. Або це змова політ. сил, у тому числі з нібито опозиції до влади?
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22.04.2024 17:42 Відповісти
По квоті кримських татар отримав посаду. В уряді обов'язково має бути хтось з корінного народу Криму.
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22.04.2024 17:46 Відповісти
основне, щоб українських прізвищ не було, а обрізані кадри- це святе (хоча, то дводенне курча не на це натякає ж.)
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22.04.2024 17:58 Відповісти
Так серед корінних народів Криму і такі є. Називають їх караїми:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8

Він, судячи з усього, з них ))
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22.04.2024 18:10 Відповісти
Це смішно за корінний народ Криму.Їх колись там не було.
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22.04.2024 18:06 Відповісти
Кримські татари офіційно визнані корінним народом у складі України. Європейський Союз і міжнародні групи корінних народів також визнають кримських татар корінним народом Криму

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8

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22.04.2024 18:11 Відповісти
Я знаю що визнали.
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22.04.2024 18:16 Відповісти
Скоро українці в Україні не будуть корінними народами.
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22.04.2024 18:17 Відповісти
Погоджуюсь.
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22.04.2024 18:34 Відповісти
Як гарно все це звучить, але ...у майбутньому i невизначеному часi.
А люди гинуть пiд бомбами, ракетами i завалами.
"Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну СЛОВЕСНУ підтримку України у війні з Росією", одне слово пропустив.
Європейському Союзу пiвроку теж американський Конгрес заважав чи клятущий Трамп забороняв допомагати?
Чехiя мiсяь тому "знайшла" мiльйон снарядiв....ДЕ ВОНИ ?
Гейропа копiює поведiнку США (читай - байдена) : дадуть АБРАМСи -i ми дамо ЛЕОПАРДИ....парочку...АТАКМС не дають - i ми ТАУРУСи не дамо.
Ранувато стрибати вiд щастя, вся ця благодать ще не на фронтi, а у обiцянках.
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22.04.2024 17:31 Відповісти
А спитати у нашого прелесного, якого в склади замонтулили снаряди?
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22.04.2024 17:39 Відповісти
Гніють не використаними мародернею на складах - велика частина й вже не місяць-два, трампісте ти наш
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22.04.2024 18:34 Відповісти
чекає трампьониш Єрмак наТрампа? Егеж ?
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22.04.2024 18:35 Відповісти
Ага. Трампьониш дерьмак (псевдо ФСБ - КОЗЫРЬ), зачекався.

От як назвати особу (не людину), яка АВАНСОМ намагається розісратися з майбутнi м
(Можливо!) Президентом США, до якого доведеться повзти та скиглити ДАПАМАЖИИИИИ???
Невже не можна заткнути пельку та чекати виборiв МОВЧКИ???
ЦЕ НЕ ВАМ ВИБИРАТИ!!!
НАЩО СРАТИ НА ГОЛОВУ КАНДИДАТУ???

Ясно : щоб роз ісратися зараньше та залишити Украіну БЕЗ ДОПОМОГИ, здавши ii *****.
На кого працюєте, гниди???
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22.04.2024 22:35 Відповісти
Геніально! До мурах! До судом у щелепах...
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22.04.2024 17:32 Відповісти
ЗЄ-ля, де ракети?!!!
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22.04.2024 17:33 Відповісти
Де-де... В Оман-Муде.
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22.04.2024 17:41 Відповісти
Міністр пересувного цирку, одним словом.
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22.04.2024 17:39 Відповісти
А я до цього часу думав, що вирішальним фактором у захисті неба України був асфальт. Не може все - таки Найвєлічайший лідор ********** Херпіду помилитися і замість ППО робити асфальт?
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22.04.2024 17:43 Відповісти
Це майбутній нобелівський лауреат!
Ніхто раніше і не уявляв, що для захисту від ракет та авіації, потрібні системи ППО!
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22.04.2024 19:52 Відповісти
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22.04.2024 20:00 Відповісти
 
 