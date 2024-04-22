Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України", - Держспецзв’язку

Виявлено нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року.

На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код. Жертва вводить код у WhatsApp, щоб "додати довірений пристрій". Таким чином зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp. Як наслідок, зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

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