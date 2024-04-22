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Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України", - Держспецзв’язку

хакер,шахраї,хакери

Виявлено нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року.

На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код. Жертва вводить код у WhatsApp, щоб "додати довірений пристрій". Таким чином зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp. Як наслідок, зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Також читайте: Російські хакери через месенджери намагаються отримати доступ до комп’ютерів та телефонів військовослужбовців, - Держспецзв’язку

Автор: 

Герой України (312) шахрайство (1073) хакер (1345) Держспецзв'язок (349) петиція (320) кібербезпека (1161)


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навкруги одне попадалово 😠
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22.04.2024 21:00 Відповісти
От мені вже кілька разів приходили такі пости, але я, не знаючи людини та обставин його "героїчного вчинку" з офіційних джерел, ніколи не полізу когось лайкати. І так, я - далеко не всі запити на дружбу у ФБ, чи LinkedIn приймаю, бо - знов-таки, "хто вони, всі ці люде?" - Nescio vos.
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23.04.2024 00:39 Відповісти
 
 