Росіяни примусово зганяють бюджетників на окупованих територіях на здачу крові для військових РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях окупанти організували примусову здачу крові на потреби своїх бойовиків.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Кров здавали працівники фейкових держустанов, при тому кожна установа отримала план зі здачі.
Зокрема, до здачі залучалися працівники шкіл, дитсадків і РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями", - йдеться в повідомленні.
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Чи закон не один для всіх?
Мерджарі Тейлор Грін
"РОА" - расійская (о)асвабадітєльная армія"? Власавци?
Вони, кацапи, дійсно вже 5 століть п'ють українську кров!
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