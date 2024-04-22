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Новини
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Росіяни примусово зганяють бюджетників на окупованих територіях на здачу крові для військових РФ, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях окупанти організували примусову здачу крові на потреби своїх бойовиків.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кров здавали працівники фейкових держустанов, при тому кожна установа отримала план зі здачі.

Зокрема, до здачі залучалися працівники шкіл, дитсадків і РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни обіцяють 500 тис. рублів за контракт зі ЗС РФ, але місяцями не виплачують кошти, - Центр нацспротиву

Автор: 

донор (73) кров (64) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+9
після сдачі крові буде сдача м'яса на фронтах Новососсії

це для дезертирів та ухилянтів - у буйла НЕ пропетляєте !!!

.
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22.04.2024 18:09
+8
ловлять може для того, щоб "кріпаки-ідіоти" захищали своє життя та дім
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22.04.2024 18:23
+7
Та й нехай, вони самі вибрали таку долю - цілувати ванькіни лапті
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22.04.2024 18:27
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***** - вампір. Йому потрібна кров.

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22.04.2024 18:05 Відповісти
після сдачі крові буде сдача м'яса на фронтах Новососсії

це для дезертирів та ухилянтів - у буйла НЕ пропетляєте !!!

.
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22.04.2024 18:09 Відповісти
Та що вже казати за фашиста-диктатора х***ла, якщо в вільній,демократичній Україні, яка тягнеться до європейських цінностей "опричники" зебіла ловлять кріпаків на вулицях та насильно пакують на війну.
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22.04.2024 18:19 Відповісти
ловлять може для того, щоб "кріпаки-ідіоти" захищали своє життя та дім
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22.04.2024 18:23 Відповісти
А когось з Кварталу, хоч одного, вже спіймали?
Чи закон не один для всіх?
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22.04.2024 18:49 Відповісти
А чому тоді зешобла разом з депутатами,суддями, прокурорами,чиновниками не йдуть захищати свої палаци, автопарки та бізнеси , а вивезли своїх личинок за кордон і сидять під бронею та розказують кріпакам про обов"язки та патріотизм ? Більшість кріпаків не мають ні кола ні двора, живуть від зарплати до зарплати, бачать скотське відношення командирів до солдат, держави до поранених,родин загиблих та не розуміють за що і кого вони мають віддавати свою найбільшу цінність -життя і здоров"я.
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22.04.2024 19:21 Відповісти
То що ти пропонуєш?
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22.04.2024 19:58 Відповісти
коли депутати Конгресу США, які голосували за допомогу Україні запишуться в ЗСУ, то тоді підуть воювати дезертири-ухилянти закарпаття та буковини
Мерджарі Тейлор Грін
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22.04.2024 20:57 Відповісти
залучалися працівники шкіл, дитсадків і РОА Джерело: https://censor.net/ua/n3485745
"РОА" - расійская (о)асвабадітєльная армія"? Власавци?
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22.04.2024 18:11 Відповісти
"РОА" - якась адміністрація, але по суті - РОА рашиські колаборанти
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22.04.2024 18:17 Відповісти
саме так
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22.04.2024 18:23 Відповісти
Та й нехай, вони самі вибрали таку долю - цілувати ванькіни лапті
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22.04.2024 18:27 Відповісти
долю наших співвітчизників на окупованому Півдні визначив ЗЄля, розмінувавши Чонгар та Перекоп
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22.04.2024 21:39 Відповісти
Бюджетники..тобто співробітники окупаційних адміністрацій...хто їм доктор
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22.04.2024 18:36 Відповісти
Так друже,ніякого співчуття.
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22.04.2024 18:44 Відповісти
Боюсь,що після переливання крові хо хлов,как цапи ""Батько наш Бандера "співати почнуть.
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22.04.2024 18:45 Відповісти
Паска скоро... Мабуть "кров"янку" будуть робити...
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22.04.2024 18:45 Відповісти
Вони вже декілька століть "п"ють нашу кров", кровопивці
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22.04.2024 18:46 Відповісти
А чому п'ють нашу кров - в лапках?
Вони, кацапи, дійсно вже 5 століть п'ють українську кров!
Лапки не потрібні!
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22.04.2024 18:55 Відповісти
Ну вот всё и сошлось. Упыри.
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22.04.2024 19:18 Відповісти
 
 