Росіяни примусово зганяють бюджетників на окупованих територіях на здачу крові для військових РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях окупанти організували примусову здачу крові на потреби своїх бойовиків.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кров здавали працівники фейкових держустанов, при тому кожна установа отримала план зі здачі.

Зокрема, до здачі залучалися працівники шкіл, дитсадків і РОА. За участь в акції ворог обіцяє вихідні й грошову винагороду, натомість за відмову працівникам погрожували штрафними санкціями", - йдеться в повідомленні.

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