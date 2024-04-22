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"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на постачання 4 тис. дронів DJI Mavic на 575 млн грн, - Міноборони

дрони

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за результатами торгів на Prozorro уклала контракти на постачання 4000 дронів DJI Mavic. Загальна сума укладених контрактів – 575,2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За результатами угод середні ціни одного безпілотного авіаційного комплексу склали:

  • 126,9 тис. грн – DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.);

  • 194,2 тис. грн – DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (1 тис. шт.).

Зазначається, що перші партії закуплених безпілотників уже поставлені у військові частини. Крім того, зараз у системі Prozorro тривають закупівлі ще 6000 дронів: 4500 комплексів Mavic 3E та 1500 комплексів Mavic 3T.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова агенція Міноборони купила "мавіки" на чверть дешевше, ніж основний закупівельник дронів

Автор: 

Міноборони (7300) закупівлі (3347) дрони (4615)


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Топ коментарі
+7
На запитання, чи може Міноборони посприяти спрощенню ввезення в Україну "мавіків", які українська служба експортного контролю вважає виробом подвійного призначення й вимагає велику кількість дозвільних документів (тоді як у ЄС та США ці дрони розглядають як цивільний виріб), Резніков відповів:

"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем'єр-міністром, з міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію.

Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони". Бо цими дронами знімають весілля. Те, що наші унікальні хлопці-креативники їх використовують для ведення, скажімо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому - нашому креативу і винахідливості - аплодують.

"Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою."

31/12/2022

Внимание, вопрос зелебобикам: сколько жизней наших солдат удалось бы сохранить и сколько территорий не потерять, если бы еще в 2022 году Министерство обороны начало делать то, чем сейчас так хвалится - централизованно закупать Мавики и максимально упростить их закупку, освободив от налогов тех волонтеиров, кто их тогда завозил, как это делали мы?
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22.04.2024 18:32
+7
Как в 2014-м Celox завозил контробандой для наших добробатов, так потом Мавики покупали с наруткой и проблемами оформления на таможне. Я бы наших бюрократов через одного к стенке поставил...
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22.04.2024 18:38
+5
Пресслужба МО навмисно саме про Мавіки має розповісти? Це для китайців інфа?
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22.04.2024 18:27
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3600 $ за один Мавік, чи не задорого?
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22.04.2024 18:26 Відповісти
Це їхня ціна.
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22.04.2024 18:41 Відповісти
Не задорого, повірте.

А, зважаючи на додаткові акумулятори (а вони таки потрібні!), і зарядку, то цілком нормальна.
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22.04.2024 19:15 Відповісти
Пресслужба МО навмисно саме про Мавіки має розповісти? Це для китайців інфа?
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22.04.2024 18:27 Відповісти
Мавіки хто виробляє як не Китай? Вони не знають скільки продали?
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22.04.2024 18:35 Відповісти

Дякую за питання, свіженький КЕП Очевидність.
Хіба МО України купляє Мавіки у компанії DJI?
Я казав про те що - не варто світити посередників та хвалитися тим чим хвалитися не варто.
Мавіки виробляє китайська компанія DJI. У компанії звичайно знають скільки продають своєї продукції. Компанія офіційно виступає проти використання її продукції у військових цілях.
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22.04.2024 19:09 Відповісти
Наішо зарядні пристрої? Є сумніви що вони для підвищення ціни. Після втрати мавіка зарядний пристрій можливо використовувать багаторазово.
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22.04.2024 18:28 Відповісти
На запитання, чи може Міноборони посприяти спрощенню ввезення в Україну "мавіків", які українська служба експортного контролю вважає виробом подвійного призначення й вимагає велику кількість дозвільних документів (тоді як у ЄС та США ці дрони розглядають як цивільний виріб), Резніков відповів:

"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем'єр-міністром, з міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію.

Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони". Бо цими дронами знімають весілля. Те, що наші унікальні хлопці-креативники їх використовують для ведення, скажімо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому - нашому креативу і винахідливості - аплодують.

"Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою."

31/12/2022

Внимание, вопрос зелебобикам: сколько жизней наших солдат удалось бы сохранить и сколько территорий не потерять, если бы еще в 2022 году Министерство обороны начало делать то, чем сейчас так хвалится - централизованно закупать Мавики и максимально упростить их закупку, освободив от налогов тех волонтеиров, кто их тогда завозил, как это делали мы?
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22.04.2024 18:32 Відповісти
Как в 2014-м Celox завозил контробандой для наших добробатов, так потом Мавики покупали с наруткой и проблемами оформления на таможне. Я бы наших бюрократов через одного к стенке поставил...
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22.04.2024 18:38 Відповісти
А покажіть контракти.
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22.04.2024 18:45 Відповісти
Цена мавика в Италии
https://www.trovaprezzi.it/droni/prezzi-scheda-prodotto/dji_mavic_3_classic_dji_rc_n1-v?utm_source=newshopping&utm_medium=organic&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745ANjjsW3eVcpSVJ1cXKroElguysIq1ePscAB2R-gQOeO-XYsO9M04oaApxyEALw_wcB
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22.04.2024 18:46 Відповісти
цікаво, але сайт не грузиться по цьому посиланню. Яка?
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22.04.2024 18:59 Відповісти
Порядка 1300 евро.
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22.04.2024 19:08 Відповісти
Це ціна на Dji Mavic 3 Classic, з одним акумулятором, і простіший.

Наприклад, Dji Mavic 3 Cine Premium Combo коштує в цьому магазині 4839 Євро.
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22.04.2024 19:28 Відповісти
А Байрактар еще дороже - лямов баксов! Давай его пустим на камикадзе.
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22.04.2024 20:05 Відповісти
З якого дива Ви раптом вирішили, що Мавіки - це камікадзе?

Лиш би щось ляпнути?
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22.04.2024 20:11 Відповісти
Стерненко хоть раз посмотри, може разширишь познания какие дроны идут на камикадзе.
FPV-дрон - вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/FPV-%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F FPV-пілотування . У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80 квадрокоптери , перетворені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 дрони-камікадзе або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA дрони-бомбардувальники шляхом встановлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойової частини або пристрою для скидання ***********
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22.04.2024 20:45 Відповісти
Так - FPV - це камікадзе.

А тепер наведіть мені посилання на інформацію, що Мавік - це FPV-дрон!

Спочатку розберіться у темі, а потім вже пишить всяку муйню.

Польотом Мавіка керує контролер зі вшитою в нього програмою (і саме через те Мавік ніколи не зможе врізатись у стінку, до прикладу - програма йому це не дасть зробити завдяки датчикам перешкод), а FPV-дроном керує сам пілот.
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22.04.2024 21:13 Відповісти
Сейчас, правда, появились самозборные из конструкторов и комплектующих
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22.04.2024 20:50 Відповісти
5 лямов баксов.
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22.04.2024 20:32 Відповісти
Це ціна на прості 3.
3E, 3T це дорогі моделі.
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22.04.2024 19:02 Відповісти
А єто какие?

126,9 тис. грн - DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.); Джерело:
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22.04.2024 19:07 Відповісти
Модель та же, только с тепловизором.
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22.04.2024 19:12 Відповісти
Enterprise і classic зовсім різна ціна, ба більше ви там думаєте купити дешевше 4к мавіків і доставите сюди дешевше?
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22.04.2024 19:16 Відповісти
Билят, 129 кусков гривке - єто сколько евро, грубо 3 тыс. евро? А в ЕС они стоят 1300евро. Так у кого они закупают DJI Mavic 3E по 3 тысячи?
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22.04.2024 19:29 Відповісти
Давай посилання де 3E за 1.3к євро.
Де в Італії я зможу його купити за 1.3к євро?
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22.04.2024 20:49 Відповісти
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1) ГАРАНТИЯ В ИТАЛИИ - НЕМЕДЛЕННАЯ ДОСТАВКА.
€ 1269,99
https://www.aedgaming.com/it/mavic-3/dji-mavic-3-classic-dji-rc-n1-garanzia-italia-spedizione-immediata-p449193?src=trovaprezzi
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22.04.2024 20:55 Відповісти
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)Компактный квадрокоптер - Встроенная камера 5.1K - 3-осевая механическая стабилизация - Дальность полета 30 км - Внутренняя память 8 ГБ - Аккумулятор емкостью 5000 мАч - Пульт дистанционного управления DJI RC-N1

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С помощью DJI Mavic 3 Classic делайте потрясающие снимки и наслаждайтесь плавным полетом благодаря всенаправленному обнаружению препятствий. Дома или на другом конце света запечатлейте свои лучшие моменты с помощью 20-мегапиксельной 4/3-дюймовой CMOS-матрицы и угла обзора 84°.
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1 241€ 95

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€423 07 x3

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22.04.2024 20:58 Відповісти
Хватит, дальше сам ищи. Это уже с переводом тебе.
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22.04.2024 21:01 Відповісти
ти мені знов Classic валиш.
в 3e контролер топ, топ кейс, кращий блок живлення (окрема на 100 ват потрібно буде докупити хаб) кращий функціонал. Видно що ти їх на фронті не юзав, тому далі немає сенсу спілкуватись
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22.04.2024 21:47 Відповісти
DJI Mavic 3 T (Thermal ) Тот же DJI Mavic 3, только не Классик, а Термал (тепловизор), цена на него выше в районе 5000 - 5100 евро. Все чао.
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22.04.2024 19:37 Відповісти
а де 1 000 000 000?
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22.04.2024 18:51 Відповісти
«Весільні дрони» для ЗСУ?!
Вони що, Рєзнікова не чули?!
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22.04.2024 18:56 Відповісти
Такими темпами мільйон дронів буде там, де і мільярд дерев
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22.04.2024 19:02 Відповісти
У китайцев заказать невозможно, они вышли с нашего рынка в 22-м, в апреле -

Сьогодні компанія DJI https://www.dji.com/newsroom/news/dji-statement-on-sales-compliance-efforts заявила про те, що йде з українського ринку одночасно з припиненням роботи в рф. Офіційна причина такого рішення звучить так: «DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. Очікуючи на поточну перевірку, DJI тимчасово припинить всю бізнес-діяльність у Росії та Україні», - повідомляє китайська компанія. https://dev.ua/news/dronokollaps-1650996025
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22.04.2024 19:46 Відповісти
 
 