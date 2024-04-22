"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на постачання 4 тис. дронів DJI Mavic на 575 млн грн, - Міноборони
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за результатами торгів на Prozorro уклала контракти на постачання 4000 дронів DJI Mavic. Загальна сума укладених контрактів – 575,2 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За результатами угод середні ціни одного безпілотного авіаційного комплексу склали:
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126,9 тис. грн – DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.);
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194,2 тис. грн – DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (1 тис. шт.).
Зазначається, що перші партії закуплених безпілотників уже поставлені у військові частини. Крім того, зараз у системі Prozorro тривають закупівлі ще 6000 дронів: 4500 комплексів Mavic 3E та 1500 комплексів Mavic 3T.
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А, зважаючи на додаткові акумулятори (а вони таки потрібні!), і зарядку, то цілком нормальна.
Дякую за питання, свіженький КЕП Очевидність.
Хіба МО України купляє Мавіки у компанії DJI?
Я казав про те що - не варто світити посередників та хвалитися тим чим хвалитися не варто.
Мавіки виробляє китайська компанія DJI. У компанії звичайно знають скільки продають своєї продукції. Компанія офіційно виступає проти використання її продукції у військових цілях.
"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем'єр-міністром, з міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію.
Але не ідеалізуймо "мавіки". У мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони". Бо цими дронами знімають весілля. Те, що наші унікальні хлопці-креативники їх використовують для ведення, скажімо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому - нашому креативу і винахідливості - аплодують.
"Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою."
31/12/2022
Внимание, вопрос зелебобикам: сколько жизней наших солдат удалось бы сохранить и сколько территорий не потерять, если бы еще в 2022 году Министерство обороны начало делать то, чем сейчас так хвалится - централизованно закупать Мавики и максимально упростить их закупку, освободив от налогов тех волонтеиров, кто их тогда завозил, как это делали мы?
https://www.trovaprezzi.it/droni/prezzi-scheda-prodotto/dji_mavic_3_classic_dji_rc_n1-v?utm_source=newshopping&utm_medium=organic&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745ANjjsW3eVcpSVJ1cXKroElguysIq1ePscAB2R-gQOeO-XYsO9M04oaApxyEALw_wcB
Наприклад, Dji Mavic 3 Cine Premium Combo коштує в цьому магазині 4839 Євро.
Лиш би щось ляпнути?
FPV-дрон - вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/FPV-%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F FPV-пілотування . У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80 квадрокоптери , перетворені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 дрони-камікадзе або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA дрони-бомбардувальники шляхом встановлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойової частини або пристрою для скидання ***********
А тепер наведіть мені посилання на інформацію, що Мавік - це FPV-дрон!
Спочатку розберіться у темі, а потім вже пишить
всяку муйню.
Польотом Мавіка керує контролер зі вшитою в нього програмою (і саме через те Мавік ніколи не зможе врізатись у стінку, до прикладу - програма йому це не дасть зробити завдяки датчикам перешкод), а FPV-дроном керує сам пілот.
3E, 3T це дорогі моделі.
126,9 тис. грн - DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.); Джерело:
Де в Італії я зможу його купити за 1.3к євро?
€ 1269,99
https://www.aedgaming.com/it/mavic-3/dji-mavic-3-classic-dji-rc-n1-garanzia-italia-spedizione-immediata-p449193?src=trovaprezzi
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С помощью DJI Mavic 3 Classic делайте потрясающие снимки и наслаждайтесь плавным полетом благодаря всенаправленному обнаружению препятствий. Дома или на другом конце света запечатлейте свои лучшие моменты с помощью 20-мегапиксельной 4/3-дюймовой CMOS-матрицы и угла обзора 84°.
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1 241€ 95
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€423 07 x3
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в 3e контролер топ, топ кейс, кращий блок живлення (окрема на 100 ват потрібно буде докупити хаб) кращий функціонал. Видно що ти їх на фронті не юзав, тому далі немає сенсу спілкуватись
Вони що, Рєзнікова не чули?!
Сьогодні компанія DJI https://www.dji.com/newsroom/news/dji-statement-on-sales-compliance-efforts заявила про те, що йде з українського ринку одночасно з припиненням роботи в рф. Офіційна причина такого рішення звучить так: «DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. Очікуючи на поточну перевірку, DJI тимчасово припинить всю бізнес-діяльність у Росії та Україні», - повідомляє китайська компанія. https://dev.ua/news/dronokollaps-1650996025