"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на постачання 4 тис. дронів DJI Mavic на 575 млн грн, - Міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за результатами торгів на Prozorro уклала контракти на постачання 4000 дронів DJI Mavic. Загальна сума укладених контрактів – 575,2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За результатами угод середні ціни одного безпілотного авіаційного комплексу склали:

126,9 тис. грн – DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (3 тис. шт.);

194,2 тис. грн – DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм (1 тис. шт.).

Зазначається, що перші партії закуплених безпілотників уже поставлені у військові частини. Крім того, зараз у системі Prozorro тривають закупівлі ще 6000 дронів: 4500 комплексів Mavic 3E та 1500 комплексів Mavic 3T.

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