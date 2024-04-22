Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба, - Туск
Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні. Проте допомагатиме Києву іншими засобами, щоб захистити українське небо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у понеділок під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск.
"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні - ред.)", - сказав Туск.
Він зазначив, що одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, є в розпорядженні американської армії. Він підкреслив, що вона не належить Польщі, а захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.
"Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", - сказав польський прем’єр.
Він наголосив, що для України й усієї Європи безпечна й добре озброєна Польща також дуже важлива, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".
"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", - запевнив Туск.
Він не уточнив, про яку зброю йдеться.
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Альоооо це сказав Туск -не дружбан вови Дуда .