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Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба, - Туск

туск

Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні. Проте допомагатиме Києву іншими засобами, щоб захистити українське небо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у понеділок під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск.

"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні - ред.)", - сказав Туск.

Він зазначив, що одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, є в розпорядженні американської армії. Він підкреслив, що вона не належить Польщі, а захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція не виключає можливості передачі Україні системи Patriot, - міністр оборони Йонсон

"Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", - сказав польський прем’єр.

Він наголосив, що для України й усієї Європи безпечна й добре озброєна Польща також дуже важлива, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".

"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", - запевнив Туск.

Він не уточнив, про яку зброю йдеться.

Також читайте: Латвія готова передати Україні ППО малої дальності, - Міноборони

Автор: 

ППО (3140) Туск (513) Patriot (297)


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Топ коментарі
+13
Пэтриотов в Польше для Украины нет, зато есть много фермеров
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22.04.2024 18:44
+10
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22.04.2024 18:47
+8
"Дякуємо", панове ! Ви вже так нам "допомогли" і продовжуєте "допомагати", що ми не можемо цю "допомогу" переварити !...
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22.04.2024 18:42
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А если найдем?
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22.04.2024 18:40 Відповісти
Поляки саме більше пі.здять і саме меньше допомагають.
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22.04.2024 18:42 Відповісти
Не накідуй на вентелятор, кацап.
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22.04.2024 19:09 Відповісти
Тільки кацап може кусати за руку, яка дає йому їсти.
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22.04.2024 20:26 Відповісти
"Дякуємо", панове ! Ви вже так нам "допомогли" і продовжуєте "допомагати", що ми не можемо цю "допомогу" переварити !...
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22.04.2024 18:42 Відповісти
Шо, **********, постріл САУ "Краб" не перетравлюеш?
Зверніть увагу панове, на цього пензюка з його ПЕРЕВАРИВАНИЕМ.
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22.04.2024 19:11 Відповісти
Та їх просто в бан...Ще читати їхню блювоту не вистачало
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22.04.2024 20:03 Відповісти
Пэтриотов в Польше для Украины нет, зато есть много фермеров
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22.04.2024 18:44 Відповісти
небайдужих до України "фермерів".
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22.04.2024 18:57 Відповісти
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22.04.2024 18:47 Відповісти
Та ні дякуем фермери ссссссссссссссссссссукі нам вже допомогають цього вже досить
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22.04.2024 18:48 Відповісти
треба дати й фермерським Подоляка поспілкуватися - чим більш розпалу гівна, тим дим смердючіший .

Альоооо це сказав Туск -не дружбан вови Дуда .
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22.04.2024 18:49 Відповісти
Ще до початку повного вторгнення Польща почала постачати зброю до України - ось не повний перелік того, шо поляки поставили - цікаво, а якби була потреба Польщі, шоб зеленский постачав - лігу сміху, кв95 - https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/ https://mil.in.ua/uk/articles/polska-vijskova-dopomoga-********-bronetehnika-aviatsiya-***********/

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22.04.2024 19:18 Відповісти
То давайте свої "Patriot-ичних" фермерів, нехай під Кринками або Роботином заблокують рух вантажів орків.
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22.04.2024 19:27 Відповісти
Да , будет помогать , куярить яйцами по авто , кидаться на женщин с детьми, с криками курва ты чего сюда приехала, мариновать автобусы по 30 часов, сидя полусогнутом до отека ног , это помощь? Это удар в спину, пока кацапы наступают лицом к лицу днем и ночь..
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22.04.2024 19:31 Відповісти
"Бастіон", що ховається за Україною.
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22.04.2024 19:52 Відповісти
У коментарях прям якийсь перепис золотих рибок із п'ятихвилинною пам'яттю - про все, що нам надала Польща вже забули і пам'ятають лише фермерів.
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22.04.2024 20:24 Відповісти
А нічого що вони за всю допомогу отримали компенсації та дотації??? Я тобі також можу свою машину віддати , якщо хтось мені в замін купе нову бмв. І я ще героєм буду, бо віддав своє))) Так хто ж тут у нас рибки? І ще не забуваємо про мільйони українських рабів без всяких прав, які батрачать на панів. А так звісно повинні цілувати їх нижче спини постійно.
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22.04.2024 20:31 Відповісти
А нічого, що далеко не всі згодні постачати нам військову техніку навіть якщо їм взамін американську пропонують? Щодо "рабів без всяких прав" - по-перше, розкажіть це самим "рабам", які туди щорічно їздили на заробітки і їх все влаштовувало; по-друге - якщо бодай трохи увімкнути мозок, то можна зрозуміти, що такі "безправні раби" будуть усюди, де не потрібна кваліфікація/досвід та повно бажаючих влаштуватись на роботу (найближчий приклад - каса в Макдональдсі, чи може там теж польські пани винні?). Звісно, особисто Ви можете нижче спини цілувати кого душа забажає, а я пропоную лише пам'ятати, що світ не є чорно-білим, і враховувати треба все, а не лише те, про що останнім почули.
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22.04.2024 21:05 Відповісти
Скажіть пшекам, що в Петріотах зерно в бардачках і під сидіннями.
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22.04.2024 21:04 Відповісти
 
 