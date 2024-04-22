Вбивство поліцейського на Вінниччині: Другому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Суд заарештував без можливості внесення застави другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських у Вінницькій області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінниччині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Раніше повідомлялось про безальтернативний арешт підозрюваного військовослужбовця 1972 р. н. у цій справі.

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Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.