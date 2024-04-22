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Новини
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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Другому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

вбивці

Суд заарештував без можливості внесення застави другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських у Вінницькій області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінниччині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Раніше повідомлялось про безальтернативний арешт підозрюваного військовослужбовця 1972 р. н. у цій справі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Автор: 

арешт (2520) Вінницька область (1008) вбивство (3079) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+5
основне тут "втіхаря" ,
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22.04.2024 20:40
+4
Вони що, вбивством поліцейського, відволоають від чогось більше важливого ?
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22.04.2024 19:07
+4
один і той же прикол: фото "фас", "профіль", а як корупціонера затримують-лице заретушоване. як так?
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22.04.2024 20:22
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Малюська, уже запропонував їм, свої ВІП-камери, як шуфричу, насірову, каламойськаму?
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22.04.2024 19:04 Відповісти
і до чого це?
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22.04.2024 20:55 Відповісти
Вони що, вбивством поліцейського, відволоають від чогось більше важливого ?
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22.04.2024 19:07 Відповісти
вот зачем искать конспирологию во всем ? что нужно было промолчать о убийстве полицейского ? Да такие как ты первыми начнут возмущаться - "почем ничего нет о убийстве полицейского"
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22.04.2024 19:14 Відповісти
вони це хто, рептилоїди?
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22.04.2024 20:59 Відповісти
Везли парни подарки кому-то на днюху и вот такой кринж стался. Ну ничего другие привезут. СОМАЛИ ёпт .
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22.04.2024 19:19 Відповісти
Одному вже подарували на день народження "чарки"((
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22.04.2024 20:33 Відповісти
ТАк вот я про теж саме. Везли очередные подарунки.ВОТ ТОТ что погиб ЧОРТ аваковский или Татаровский?
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22.04.2024 21:37 Відповісти
оперативність тут зашкалює, а от із викраденням Червінського -тормоз повний.Мабуть тормоз ОП
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22.04.2024 19:20 Відповісти
Є ж інфа від адвоката що йому "втіхаря" продовжили термін перебування під вартою
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22.04.2024 20:24 Відповісти
основне тут "втіхаря" ,
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22.04.2024 20:40 Відповісти
хто викрав, як викрав, куди викрав, адвокат хоч у нього і нормальний чувак, розумний, але триндить часом таку дичину, особливо про викрадення і передачу його кацапам.
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22.04.2024 21:00 Відповісти
ось читай дичину від "зеленого прорашистського кривосуддя" -https://censor.net/ua/news/3485651/chervinskomu_prodovjyly_strok_trymannya_pid_vartoyu_bez_zahysnykiv_zaraz_vin_u_sizo_advokat_lysenko
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22.04.2024 22:59 Відповісти
то його вже не викрали і кацапам не передали? а що ти оікувало від шмарклявих виродків?
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23.04.2024 07:29 Відповісти
один і той же прикол: фото "фас", "профіль", а як корупціонера затримують-лице заретушоване. як так?
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22.04.2024 20:22 Відповісти
А гроб хороший чи поганий?
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22.04.2024 23:46 Відповісти
 
 