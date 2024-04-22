Ми обговоримо відправку французьких військ в Україну під час візиту Макрона до Києва, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, вони з Еманнюелем Макроном, зможуть обговорити ініціативу щодо відправки військ в Україну, коли президент Франції приїде до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав в інтерв'ю HugoDecrypte.
"Якщо французькі джети з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїлю, то чому французькі літаки не можуть захищати небо України?" - відповів Зеленський на запитання про можливість відправки французьких військ в Україні.
При цьому глава держави зазначив, що такі ініціативи мають "йти від того, від кого залежить рішення".
І Еммануель (Макрон - Ред.) остаточно ці моменти ... зі мною ще не обговорював. Він обіцяв приїхати в Київ, і тут ми будемо мати можливість це зробити", - додав Зеленський.
Йдеться про один з трьох пунктів співпраці з Францією, які окреслив Президент, і про який раніше згадував також глава Франції.
"Він (Макрон - Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент, і я - тільки "за", тут немає ніяких питань", - запевнив глава держави.
Водночас, за його словами, це не компетенція українського президента запрошувати французьку армію в Україну.
"Я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротись за нас, і я на це просто не маю ніякого права, і тому я ніколи не піднімав цього питання", – відповів він.
Щодо інших пунктів співпраці, то це насамперед тренувальні місії військових інструкторів з Франції.
"Щоб ми не відправляли наших військових і не гаяли час, а потім бригади повертались, це буде точно плюс-мінус півтора-два місяці економії часу, це гарна ідея", - пояснив Зеленський.
Він також обговорює з Макроном швидке будівництво хабу з ремонту техніки, принаймні тієї, яку саме Франція відправляла до України - а саме гармат Caesar, іншої артилерії та легких танків, щоб не витрачати місяці на її відправку та ремонт закордоном.
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У Макрона вже є свій континент? І він (Макрон) може пересунути той континент до кордонів України?
То вже я кажу , що 5 республік й 200 років терміну знадобилося навіть французам , що зрозуміти , що презідентска форма це лише тимчасова ліка від таких як лаваль чи петен . Й французи б ніколи б не сприйняли презідентів , якщо б суціаліст Лаваль не видав би нацистам свого колегу
Боже ж мій -- яке воно недолгуге !!!
Ось я впевненний , що його переконали пролізти у владу тільки тому, що точно знали , що то є повний нуль не тільки у політиці , в державотворенні , але й у історії , і у правових питаннях .
Якщо воно хочь трохи було меньшим невігласом , й меньшим самозакоханним нарцисом . Якщо в його було б хоч на міліграм критичного мислення -- воно само себе оцінило й ніколи б не відкривало б рота навіть в пересічні депутати лізти .
императорНаполеон. Причем треуголка и колпак с бубенцами к лицу обоим.