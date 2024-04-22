Ми обговоримо відправку французьких військ в Україну під час візиту Макрона до Києва, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, вони з Еманнюелем Макроном, зможуть обговорити ініціативу щодо відправки військ в Україну, коли президент Франції приїде до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав в інтерв'ю HugoDecrypte.

"Якщо французькі джети з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїлю, то чому французькі літаки не можуть захищати небо України?" - відповів Зеленський на запитання про можливість відправки французьких військ в Україні.

При цьому глава держави зазначив, що такі ініціативи мають "йти від того, від кого залежить рішення".

І Еммануель (Макрон - Ред.) остаточно ці моменти ... зі мною ще не обговорював. Він обіцяв приїхати в Київ, і тут ми будемо мати можливість це зробити", - додав Зеленський.

Йдеться про один з трьох пунктів співпраці з Францією, які окреслив Президент, і про який раніше згадував також глава Франції.

"Він (Макрон - Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент, і я - тільки "за", тут немає ніяких питань", - запевнив глава держави.

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Водночас, за його словами, це не компетенція українського президента запрошувати французьку армію в Україну.

"Я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротись за нас, і я на це просто не маю ніякого права, і тому я ніколи не піднімав цього питання", – відповів він.

Щодо інших пунктів співпраці, то це насамперед тренувальні місії військових інструкторів з Франції.

"Щоб ми не відправляли наших військових і не гаяли час, а потім бригади повертались, це буде точно плюс-мінус півтора-два місяці економії часу, це гарна ідея", - пояснив Зеленський.

Він також обговорює з Макроном швидке будівництво хабу з ремонту техніки, принаймні тієї, яку саме Франція відправляла до України - а саме гармат Caesar, іншої артилерії та легких танків, щоб не витрачати місяці на її відправку та ремонт закордоном.

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