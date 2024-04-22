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Новини
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Ми обговоримо відправку французьких військ в Україну під час візиту Макрона до Києва, - Зеленський

макрон,зеленський

Володимир Зеленський заявив, вони з Еманнюелем Макроном, зможуть обговорити ініціативу щодо відправки військ в Україну, коли президент Франції приїде до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав в інтерв'ю HugoDecrypte.

"Якщо французькі джети з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїлю, то чому французькі літаки не можуть захищати небо України?" - відповів Зеленський на запитання про можливість відправки французьких військ в Україні.

При цьому глава держави зазначив, що такі ініціативи мають "йти від того, від кого залежить рішення".

І Еммануель (Макрон - Ред.) остаточно ці моменти ... зі мною ще не обговорював. Він обіцяв приїхати в Київ, і тут ми будемо мати можливість це зробити", - додав Зеленський.

Йдеться про один з трьох пунктів співпраці з Францією, які окреслив Президент, і про який раніше згадував також глава Франції.

"Він (Макрон - Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент, і я - тільки "за", тут немає ніяких питань", - запевнив глава держави.

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Водночас, за його словами, це не компетенція українського президента запрошувати французьку армію в Україну.

"Я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротись за нас, і я на це просто не маю ніякого права, і тому я ніколи не піднімав цього питання", – відповів він.

Щодо інших пунктів співпраці, то це насамперед тренувальні місії військових інструкторів з Франції.

"Щоб ми не відправляли наших військових і не гаяли час, а потім бригади повертались, це буде точно плюс-мінус півтора-два місяці економії часу, це гарна ідея", - пояснив Зеленський.

Він також обговорює з Макроном швидке будівництво хабу з ремонту техніки, принаймні тієї, яку саме Франція відправляла до України - а саме гармат Caesar, іншої артилерії та легких танків, щоб не витрачати місяці на її відправку та ремонт закордоном.

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Автор: 

Зеленський (23659) Франція (3038) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+5
Тільки, без отих завгоспів з ДУС та ОПУ, з дивної обкладинки журналу «Тайм»… Конституційно, він ніхто… Бухгалтер з ДУС, підкаже..
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22.04.2024 18:58
+5
Хоча б зі сторони Макрона це буде серьозно
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22.04.2024 19:03
+4
Ну, а чего не поговорить?
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22.04.2024 19:01
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Воно вже зовсім загралось...
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22.04.2024 18:58 Відповісти
Та ні. Обісралося. ПОТУЖНО .
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22.04.2024 19:29 Відповісти
деньги выделены ! Сейчас пойдет череда разоблачения корупционеров в МО!
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22.04.2024 19:37 Відповісти
Тільки, без отих завгоспів з ДУС та ОПУ, з дивної обкладинки журналу «Тайм»… Конституційно, він ніхто… Бухгалтер з ДУС, підкаже..
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22.04.2024 18:58 Відповісти
Та ви що!
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22.04.2024 19:01 Відповісти
Ну, а чего не поговорить?
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22.04.2024 19:01 Відповісти
Хоча б зі сторони Макрона це буде серьозно
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22.04.2024 19:03 Відповісти
Терміново 103, на Банкову......
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22.04.2024 19:04 Відповісти
"Він (Макрон - Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент..." Джерело: https://censor.net/ua/n3485755
У Макрона вже є свій континент? І він (Макрон) може пересунути той континент до кордонів України?
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22.04.2024 19:04 Відповісти
Ти не знаєш що він - президент Франції і відповідно керує всією армією Франції? Що за дебільні питання
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22.04.2024 21:53 Відповісти
Рейтингом з французами поділишся?
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22.04.2024 19:06 Відповісти
У Макрона останній строк. Йому пофіг на рейтинг.
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22.04.2024 19:16 Відповісти
Коли дві каденції це 14 років, то вже не так усе важливо навіть в упершу .
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22.04.2024 19:33 Відповісти
Так - Жак Ширак був 12 років , бо в перший його термін 1995-2002 змінили з 7 років до 5 . Й другий термін вже був 2002-2007 .
То вже я кажу , що 5 республік й 200 років терміну знадобилося навіть французам , що зрозуміти , що презідентска форма це лише тимчасова ліка від таких як лаваль чи петен . Й французи б ніколи б не сприйняли презідентів , якщо б суціаліст Лаваль не видав би нацистам свого колегу
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22.04.2024 22:34 Відповісти
Ееее англічани не давайте гегемонію французам,надсилайте свої віська і більше))
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22.04.2024 19:08 Відповісти
Не о чём. Уточните,он когда врёт ,когда перед камерой сразу появляется или когда методичку открывает? Вот о чём ЭТО ? Да не о чём ,войска есть? Нет. А теперь виноват будет Маккрон и Франции в случае чего? Не Зеленский и его клика виновна в ужасной ситуации по стране? Не удивлюсь если он токсичен станет как пуйло .
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22.04.2024 19:08 Відповісти
А хто ж має запрошувати, д'єрмак?
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22.04.2024 19:09 Відповісти
щось в лісі здохло?
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22.04.2024 19:11 Відповісти
в зе отих ідей як в дурня фантиків
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22.04.2024 19:12 Відповісти
Яке ти кончене!
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22.04.2024 19:16 Відповісти
А кому воно це повідомляє?
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22.04.2024 19:22 Відповісти
закрийте йому ЗЕбало ссяними ганчірками...все що він ляпає буде навпаки
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22.04.2024 19:27 Відповісти
Воно й досі вважає , що керувати владою воюючої держави це все одно , що постійно й публічно нагадувати спосорам телешоу , під що вони "підписалися" ?!

Боже ж мій -- яке воно недолгуге !!!

Ось я впевненний , що його переконали пролізти у владу тільки тому, що точно знали , що то є повний нуль не тільки у політиці , в державотворенні , але й у історії , і у правових питаннях .
Якщо воно хочь трохи було меньшим невігласом , й меньшим самозакоханним нарцисом . Якщо в його було б хоч на міліграм критичного мислення -- воно само себе оцінило й ніколи б не відкривало б рота навіть в пересічні депутати лізти .
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22.04.2024 19:42 Відповісти
Опудало
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22.04.2024 20:02 Відповісти
Нах..й ти потрібний йому з своєю пізд..ю. Безтолковий ішак вже кукурікав на цю тему. Макрон приїде, щоб поставити муфлона в стойло.
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22.04.2024 20:07 Відповісти
Шут и император Наполеон. Причем треуголка и колпак с бубенцами к лицу обоим.
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22.04.2024 20:19 Відповісти
Київ за три дні вже був, тепер буде Москва спалена за три дні. Протім їм не звикати
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22.04.2024 20:19 Відповісти
На що ти не маєш права ми і так знаємо, але якщо б ти був державником ти всіх союзників попросив про надання своїх війск нам у допомогу , не грав би наполеона з голою сракою і не звездів дичину тупорилу про вмирання французьких солдатів в Україні
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22.04.2024 20:32 Відповісти
Сволота, такого лицеміра треба пошукати. " ...я на это просто не имею никакого права ... ", а Червинського викрасти з тюрми має ? Відпусти Червинського за законом, за правом ! Французький Легіон відчинить двері всім країнам на допомогу українцям військами. Що поганого, якщо кількасот км кордону прикриють ? А закон ? Так його партія вже вміє голосувати в турборежимі про закони для казино. І взагалі, хто бажає воювати за Честь і Справедливість, мають на це ПРАВО. А що там станеться на болотах, цим ніхто не переймається в Україні.
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22.04.2024 20:39 Відповісти
Давай, вава, почекаємо поки Марон у Київ приїде. Коли це буде ніхто не знає. Може і ніколи. Але коли є час, чого ж не почекати?
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22.04.2024 21:25 Відповісти
Зе буде проти,так сказав єрмак.
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22.04.2024 22:16 Відповісти
 
 