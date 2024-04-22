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Новини Війна
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Байден запевнив Зеленського в тому, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі схвалення його Сенатом

Володимир Зеленський та Джо Байден.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом, під час якої президент США запевнив, що підпише законопроєкт про допомогу Україні.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон.

"Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - додав він.

Він також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

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"Інше рішення Палати представників - дозволити конфіскацію російських активів - посилає потужний сигнал усім нашим партнерам. Розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", - написав Зеленський.

Сторони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

"Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - додав Зеленський.

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Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський (23659)


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Топ коментарі
+3
гусь,,,, ти ********??
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22.04.2024 20:23
+2
Атакамси теж?
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22.04.2024 20:10
+1
"Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - додав Зеленський.

Будемо спдіваьися, що до цих запевнень входять і атакамси...
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22.04.2024 20:11
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Атакамси теж?
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22.04.2024 20:10 Відповісти
"Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - додав Зеленський.

Будемо спдіваьися, що до цих запевнень входять і атакамси...
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22.04.2024 20:11 Відповісти
А ДО ЧЕГО ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ? АЛЛЕ БАЙДЕН , ачтись? Шлышь БИДОН, ты народ Украины должен запевнить,а не гундявого профана. Чи я не прав? А понятно ОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЕВАЛ,а остальные БАКЛУШИ БИЛИ . Поняли как оно.
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22.04.2024 20:11 Відповісти
гусь,,,, ти ********??
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22.04.2024 20:23 Відповісти
Слышь, Байден вообще то никому , кроме американского народа, ничего не должен
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22.04.2024 21:25 Відповісти
ДОЛЖЕН ,только не Зеленсокму за молчание о деле Бурисме ,которое открывал ген прокурор Шокин . А народу ,который США кинул отобрал АО .
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22.04.2024 21:31 Відповісти
o, очередной ******** в теме. АО Кучма отдал казластану. В обмен на газ.
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22.04.2024 23:12 Відповісти
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22.04.2024 20:14 Відповісти
Демократи зробили набагато більший внесок у прийняття цього законопроекту!
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22.04.2024 23:12 Відповісти
Ну все, справа вирішена. Тупорилий ішак "вмовив" Байдена. Ай маладєц - дожав. Хвала ішаку.
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22.04.2024 20:14 Відповісти
Україна понад усе! Для БАЙДЕНА!
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22.04.2024 20:18 Відповісти
«І-а, і-а, і-а» - відгукнувся «найвеличніший»
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22.04.2024 20:53 Відповісти
Грамоту Зеля ему выпишет!
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22.04.2024 20:20 Відповісти
"в разі схвалення його Сенатом" та ви знущаєтесь
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22.04.2024 20:36 Відповісти
мабуть Байда дав чергових 3,14стюлєй "зезеденту" ,котрі він ,по вродженій привичці брехати,трактує так, як вигідно його брехні ?
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22.04.2024 20:43 Відповісти
Байден, не видумуйте дурниць, ви відлякуєте наших інвесторів з Оману…
Спокійно готуємось до шашликів у травні….

Щось подібне, несло ротом, оте творіння гнусаве та його дублював, отой аброхамія з ВРУ, у кривавому 2022 році!!
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22.04.2024 20:54 Відповісти
воно і ленд ліз підписувало рік тому назад . по факту усюди якесь на %палово з боку партнерів
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22.04.2024 21:17 Відповісти
То Байден прийде, порядок наведе. То Байден запевнив. То Байден ще щось вигадає. Щось багато віруючих сектантів тут зібралось.
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22.04.2024 21:18 Відповісти
В апреле 2022, Байден обещал подписать Ленд-лиз (сотни танков, самолетов...) , он сдержал свои слова. Он подписал Ленд-лиз 9 мая 2022, согласованный Конгрессом, и..... положил законопроект о Ленд-лизе, в дальний ящик стола.
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22.04.2024 21:27 Відповісти
 
 