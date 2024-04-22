Байден запевнив Зеленського в тому, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі схвалення його Сенатом
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом, під час якої президент США запевнив, що підпише законопроєкт про допомогу Україні.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон.
"Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - додав він.
Він також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.
"Інше рішення Палати представників - дозволити конфіскацію російських активів - посилає потужний сигнал усім нашим партнерам. Розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", - написав Зеленський.
Сторони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.
"Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Будемо спдіваьися, що до цих запевнень входять і атакамси...
Спокійно готуємось до шашликів у травні….
Щось подібне, несло ротом, оте творіння гнусаве та його дублював, отой аброхамія з ВРУ, у кривавому 2022 році!!