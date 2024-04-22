Євросоюз усвідомлює термінову необхідність постачання в Україну засобів ППО та боєприпасів до них, - Боррель

Міністри закордонних справ і міністри оборони країн Європейського Союзу усвідомлюють важливість прискорення постачання в Україну засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту від російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Люксембурзі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин.

"Ми вислухали міністра (закордонних справ України. - Ред.) Кулебу та міністра оборони Умєрова, які пояснили нам, наскільки важка ситуація. Цифри дійсно жахають, і той спосіб, у який Росія атакує Україну, з використанням ракет, дронів та керованих бомб… Це все є очевидною ознакою щодо терміновості дій для Європейського Союзу та всіх союзників України. Найважливішим є надання батарей протиповітряної оборони та боєприпасів до них", - сказав Боррель.

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За його словами, сьогоднішня зустріч відбулася у форматі Jumbo – за одночасною участю міністрів закордонних справ і міністрів оборони, що підкреслює нагальність прискорення військової допомоги Україні.

"Лише керованих бомб, за даними української сторони, Росія застосувала 7000 протягом чотирьох місяців - це означає близько 60 бомб на день. Відбуваються постійні обстріли на Сході. І це - частина стратегії Путіна. З іншого боку, очевидно, що Україні бракує зброї для самозахисту і щоб відбивати російську агресію… Важливо поставити в Україну перехоплювачі та надати більше військової підтримки, щоб захистити ключові українські міста", - підкреслив Боррель.

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Він зазначив, що нагальність такої допомоги засвідчують і цілеспрямовані атаки Росії проти української енергосистеми, яка зараз є пріоритетною ціллю для російських атак і також потребує негайного захисту.