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Внаслідок російських обстрілів Харківщини одна людина загинула та ще одна зазнала поранень

Обстріли Харківської області.

Армія Росії вкотре обстріляла Харківську область, внаслідок атак одна людина загинула та ще одна постраждала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Харківської обласної прокуратури.

Орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Пряме влучання зафіксовано в ескаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці.

Також 22 квітня близько 12:00 окупанти обстріляли с. Глушківка Курилівської ТГ: пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Крім того в прокуратурі пишуть, що приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл с. Приколотне Вільхуватської ТГ. Пошкоджено приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

Внаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах Харківщини одна людина загинула, ще одна — постраждала

Загинув водій екскаватора.

Автор: 

обстріл (28183) Харківщина (6054) жертви (1777)


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Всевишній карає пітьму за її злочини проти України і українців.
Так, за повідомленням https://x.com/Victor61139501/status/1782355050251116848 джерела , в Сибіру на пітьмі річка Тобол затопила уранове родовище "Добровольное". Змиті частки уранової руди пішли у плавання. Міста Тобол, Тюмень, Омськ, Тобольськ, Сургут і Ханти-Мансійськ тепер чекають спалахи онкозахворювань.
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22.04.2024 21:29 Відповісти
 
 