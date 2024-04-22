Внаслідок російських обстрілів Харківщини одна людина загинула та ще одна зазнала поранень

Армія Росії вкотре обстріляла Харківську область, внаслідок атак одна людина загинула та ще одна постраждала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Харківської обласної прокуратури.

Орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Пряме влучання зафіксовано в ескаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці.

Також 22 квітня близько 12:00 окупанти обстріляли с. Глушківка Курилівської ТГ: пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Крім того в прокуратурі пишуть, що приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл с. Приколотне Вільхуватської ТГ. Пошкоджено приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.





