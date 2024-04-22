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В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Це один з критеріїв вступу до ЄС

координаційний центр інтегрованого управління кордонами

Координаційний центр інтегрованого управління кордонами, призначений для забезпечення моніторингу та висвітлення обстановки на державному кордоні, розпочав роботу в Україні. Фахівці матимуть можливість безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що координаційний центр призначений для забезпечення моніторингу і висвітлення обстановки на державному кордоні. Його створено на базі Ситуаційного центру МВС, постановою Уряду України відповідно до вимог Регламенту ЄС.

Як зауважили в ДПСУ, діяльність Центру є одним з критеріїв вступу України до ЄС.

У складі центру працюватимуть співробітники 5 субʼєктів: Держприкордонслужба, Держмитслужба, Нацполіція, Нацгвардія та Державна міграційна служба.

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"Робота Центру буде спрямована на сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів ІУК, здійснення обміну даними та проведення досліджень, формування спільних висновків та прогнозів, підготовку ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні", – наголосив перший заступник Голови ДПСУ генерал-майор Володимир Нікіфоренко.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що така форма взаємодії дає можливість безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) Євросоюз (13310)


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А оті «тубіцині», знають про це??
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22.04.2024 20:55 Відповісти
Дотримання норм конституції не критерій для ЄС ? Не начасі ?
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22.04.2024 21:07 Відповісти
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22.04.2024 21:14 Відповісти
Хіба річ у цьому координаційному центрі? Промили народу мізки з цим ЄС, не розповіли що і як, а тільки навішували локшини на вуха. А народ тепер голову чухає і думає, нас надули ті чи ці?
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22.04.2024 21:26 Відповісти
Чотири з цих на нуль. Дофіга жрунів
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22.04.2024 21:33 Відповісти
А це на часі? Не корупція , не розбазарювання коштів!
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22.04.2024 21:36 Відповісти
 
 