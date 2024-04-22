В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Це один з критеріїв вступу до ЄС

Координаційний центр інтегрованого управління кордонами, призначений для забезпечення моніторингу та висвітлення обстановки на державному кордоні, розпочав роботу в Україні. Фахівці матимуть можливість безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що координаційний центр призначений для забезпечення моніторингу і висвітлення обстановки на державному кордоні. Його створено на базі Ситуаційного центру МВС, постановою Уряду України відповідно до вимог Регламенту ЄС.

Як зауважили в ДПСУ, діяльність Центру є одним з критеріїв вступу України до ЄС.



У складі центру працюватимуть співробітники 5 субʼєктів: Держприкордонслужба, Держмитслужба, Нацполіція, Нацгвардія та Державна міграційна служба.

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"Робота Центру буде спрямована на сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів ІУК, здійснення обміну даними та проведення досліджень, формування спільних висновків та прогнозів, підготовку ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні", – наголосив перший заступник Голови ДПСУ генерал-майор Володимир Нікіфоренко.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що така форма взаємодії дає можливість безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.