"Слуга народу" Безгін, який ходить під кримінальною статтею, попався на новому зловживанні, – Білоцерковець

Нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін не допустив на засідання ТСК щодо Києва представників громади – депутатів Київради. Разом з тим він заявив, що потрапити на комісію можуть всі бажаючі.

Про це заявив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Безгін, який вже ходить під серйозною кримінальною статтею, знову потрапив у скандал. Ось слова Безгіна, що на ТСК запрошували всіх охочих (на відео). А ось дії Безгіна (в кінці відео): офіційний лист у відповідь на нашу пропозицію запросити голову тимчасової контрольної комісії Київради щодо взаємодії з центральною владою. У листі чітко написано – запрошувати будемо тільки тих, кого захочемо. Тобто голова комісії Безгін елементарно збрехав. Вкотре", – підкреслив Білоцерковець.

Він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко на засіданні запитав, чому не запросили представників громади Києва – депутатів Київради. Безгін йому відповів, що запрошували всіх охочих.

"Але чомусь з громади були допущені лише двійко "слуг" (на відео сиротливо сидять зліва): Вітренко і ще один. Всі інші не пройшли відбір", – робить висновок Білоцерковець.

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Він продемонстрував лист за підписом Безгіна, в якому йдеться про те, що на комісію потрапляють ті, кого запрошують персональними листами.

"Безгіну взагалі важко вірити, йому 110 стаття кримінального кодексу світить – звинувачення у зазіханні на територіальну цілісність України. Слідство триває. А завтра знову засідання ТСК, де підозрюваний фактично у державній зраді вирішуватиме питання громади Києва. Щось тут не так, не знаходите? Загалом, з ТСК буде шоу. Під час війни. Хотілося би пожартувати про попкорн. Але не до жартів", – наголосив Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що проти народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.