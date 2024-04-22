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Новини
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"Слуга народу" Безгін, який ходить під кримінальною статтею, попався на новому зловживанні, – Білоцерковець

Нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін не допустив на засідання ТСК щодо Києва представників громади – депутатів Київради. Разом з тим він заявив, що потрапити на комісію можуть всі бажаючі.

Про це заявив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Безгін, який вже ходить під серйозною кримінальною статтею, знову потрапив у скандал. Ось слова Безгіна, що на ТСК запрошували всіх охочих (на відео). А ось дії Безгіна (в кінці відео): офіційний лист у відповідь на нашу пропозицію запросити голову тимчасової контрольної комісії Київради щодо взаємодії з центральною владою. У листі чітко написано – запрошувати будемо тільки тих, кого захочемо. Тобто голова комісії Безгін елементарно збрехав. Вкотре", – підкреслив Білоцерковець.

Він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко на засіданні запитав, чому не запросили представників громади Києва – депутатів Київради. Безгін йому відповів, що запрошували всіх охочих.

"Але чомусь з громади були допущені лише двійко "слуг" (на відео сиротливо сидять зліва): Вітренко і ще один. Всі інші не пройшли відбір", – робить висновок Білоцерковець.

Також читайте: Громада Києва очікує вирішення проблем тих критичних об’єктів, які знаходяться на балансі держави, - Кличко на ТСК

Він продемонстрував лист за підписом Безгіна, в якому йдеться про те, що на комісію потрапляють ті, кого запрошують персональними листами.

"Безгіну взагалі важко вірити, йому 110 стаття кримінального кодексу світить – звинувачення у зазіханні на територіальну цілісність України. Слідство триває. А завтра знову засідання ТСК, де підозрюваний фактично у державній зраді вирішуватиме питання громади Києва. Щось тут не так, не знаходите? Загалом, з ТСК буде шоу. Під час війни. Хотілося би пожартувати про попкорн. Але не до жартів", – наголосив Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що проти народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

ТСК (373) УДАР (85) Білоцерковець (66) Віталій Безгін (42)


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Топ коментарі
+26
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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22.04.2024 21:27
+13
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22.04.2024 21:28
+12
Особисто я бачу у природі 2 сорта лайна - слуги народа з їх ватажком та россіянци з їх ватажком.
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22.04.2024 21:50
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Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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22.04.2024 21:27 Відповісти
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22.04.2024 21:28 Відповісти
служки перерахували ці гроші на фортифікацію

що хіба ні ?
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22.04.2024 21:36 Відповісти
На фортифікацію особистих маєтків
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22.04.2024 21:39 Відповісти
Що не скандал-зашквар так зразу дотичні зелені. Таке враження що вони змагаються в кількості зашкварів.
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22.04.2024 21:33 Відповісти
Ти вже забув як крав Порошенко, що збагатився у 880 разів!!! А ліпєцкая фабрика?
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22.04.2024 21:35 Відповісти
Не всі розуміють сарказм.
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22.04.2024 22:07 Відповісти
не факт що то сарказм а не факап))))
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22.04.2024 22:26 Відповісти
Всі, вже навіть зебарани розуміють, як їх примітивно наїбали
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22.04.2024 22:29 Відповісти
Я помилився)))
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22.04.2024 22:30 Відповісти
мушу визнати, вони круто зробили нас ще раз. Зебіли це вам не електорат янукович
Аппладірую стоя!
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22.04.2024 21:33 Відповісти
Подумаешь ,тоже мне новость. ТА ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ, очередное уголовное дело, это как постругать корабельную СОСНУ. Зеленский о ДРОВАХ в ГЛАЗУ ПОРОШЕНКО говорил САМ БРЕВНОМ коррупции являлся. НУ ГДЕ ЭТО ВИДАНО ЧТОБ ОП покрывал коррупционеров и продавал сладкие места в аппарате министерства? Так что не удивительно .
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22.04.2024 21:34 Відповісти
ВОТ ИНТЕРЕСНО ,как такая КЛИКА во главе с САМИМ ЗЕРМАКОМ могут шось тявкать на других?
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22.04.2024 21:35 Відповісти
Внутрішні вороги продовжують роз'їдати скривавлену країну та безсоромно зраджувати тих, хто на передовій. З такими «слугами» майбутнє виглядає дуже похмурим.
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22.04.2024 21:36 Відповісти
а що???? для зе це норма....
коли люди, яких підозрують в держзраді керують державою, містами...
коли тих силовиків що здриснули під час наступу орків на їх міста, повернув на посади і вони тепер порушують справи проти тих хто залишився і за них боронив ці міста та села...
це все як чорним по білому.
дудіна судять бо не втік з Харкова, Залужного, бо не виконав команду вивести з харкова бригаду мерів чернігова сум зняв бо боронили свої міста, кривоноса за те що не дав сісти літакам на жуляни, бурбу за операцію вагнер.
все **** по сценарію.
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22.04.2024 21:36 Відповісти
А шо ви хтіли?
Півень крім "Ку-ку-рі-ку" - нічого більше сказати невміє...
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22.04.2024 21:43 Відповісти
кругом тотальное ворье
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22.04.2024 21:49 Відповісти
Особисто я бачу у природі 2 сорта лайна - слуги народа з їх ватажком та россіянци з їх ватажком.
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22.04.2024 21:50 Відповісти
І стосовно кожного з них керуватися принципом: побачив - убий ...
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22.04.2024 22:35 Відповісти
Давно вже за кордоном з'являлись повідомлення, що Беня живе собі в своєму маєтку, і у вус не дує. А Зеля зі своїм риговським шоблом продовжує сцяти в очі своїм виборцям. Виявилось, що то правда.

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22.04.2024 22:26 Відповісти
Аброхамія, докерувався нардепівськими служками, каломойського!!!!
Повний бардак у Зеленського отари…
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23.04.2024 01:22 Відповісти
Це ТСК від ВР? Як колись писали Ільф з Петровим - кампазітори пісалі друг на друга анонімкі на нотной бумагє. Один інтерсант пише донос на другого інтересанта.
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23.04.2024 01:52 Відповісти
Хтось писав,що партия регіонів состояла із бандитів з 90х,а "слуга народа" -клоуни і безробітні фотографи.Так ось це не правда-вони не "клоуни", а беспредельщіки(не плутати з звичайними аферистами) по нахабнійше ніж регіонали та інші разом узяті.
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23.04.2024 04:42 Відповісти
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23.04.2024 05:30 Відповісти
А цей простий клоун з заушною освітою юриста виявився не простим Злочинцем. А Злочинцем з .... "хвостами" фсб. Нарешті на кінець його ери всі побачили ці ХВОСТИКИ !
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23.04.2024 09:30 Відповісти
 
 