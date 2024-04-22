У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Увечері 22 квітня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За інформацією моніторингових пабліків — загроза балістики.

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