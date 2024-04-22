У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Увечері 22 квітня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
За інформацією моніторингових пабліків — загроза балістики.
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показати весь коментар22.04.2024 22:28 Відповісти Мені подобається 1
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