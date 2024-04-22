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Новини Війна
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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

тривога

Увечері 22 квітня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За інформацією моніторингових пабліків — загроза балістики.

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Автор: 

повітряна тривога (899) балістичні ракети (390)


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💥 Харків під обстрілом балістикою.☹
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22.04.2024 22:26 Відповісти
https://t.me/s/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukrain
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22.04.2024 22:28 Відповісти
 
 