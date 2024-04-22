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Протягом дня росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: застосували FPV-дрони, артилерію та міномети

Обстріли прикордоння

Протягом 22 квітня російська армія здійснила 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухи.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: з території рф відбулися атаки ворожих дронів типу "FPV" (1 вибух), артилерійський обстріл (18 вибухів), мінометний обстріл (22 вибухи) та обстріл з АГС (107 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл (9 вибухів), атаку дрона типу "FPV".
  • Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Миропільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Також дивіться: Окупанти застосовують весь наявний арсенал озброєння для ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534)


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22.04.2024 23:51 Відповісти
 
 