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Новини Допомога Україні
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Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

бмп

Адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США  буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.

Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон може перекинути зброю в Україну протягом кількох днів після підписання закону

Автор: 

Пентагон (1414) США (22455) БМП (407)


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Топ коментарі
+16
Так тримати ! (Пастор)

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22.04.2024 23:30
+6
Вибачте, але це все слова, обіцянки-цацянки.

Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.

А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
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22.04.2024 23:40
+6
Ізюмський завод інфрачервоних головок самонаведення для ПЗРК просрано сирським-ЗЄлєнським
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22.04.2024 23:44
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Вот тут можно было бы сказать дякуемо ,но нет ,не скажу ,потому что в кацапских ракетах американские свежие платы, микросхемы стоят, а это наводит на определённые мысли. Такие микросхемы и платы и с машинок стиральных не вытянешь,как нам в уши ссут.
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22.04.2024 23:25 Відповісти
А що проблема купити через треті руки? Американці ж не забороняють продавати свої деталі взагалі всім крім України наприклад. Чи не забороняють перепродувати деталі будь кому.
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22.04.2024 23:32 Відповісти
є "на вільному ринку", не знаюсь у цій справі, але цілком можливо

а я ще пам'ятаю часи, коли було ембарго на компюри Заходу для совка.
ото були веселі часи !
совєцький ВПК обгадився жидко від "Зіркових війн" Роні Рейгана і враз здувся
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22.04.2024 23:39 Відповісти
Не фантазуйте.
Майже все можна купити у китаї.
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23.04.2024 00:26 Відповісти
Там стоять звичайні, комерційні комплектуючі. Я їх зараз, хоч контейнер онлайн замовлю, а потім перепродам куди захочу. Питання потрібно задавати інше - де українські ракети з такими мікросхемами?
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23.04.2024 02:07 Відповісти
Оце діло...
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22.04.2024 23:25 Відповісти
Так тримати ! (Пастор)

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22.04.2024 23:30 Відповісти
Ave, Pastor ! крім ракетної програми

Україна потребує Ядерної програми !

.
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22.04.2024 23:42 Відповісти
Яка ядерка? Тут на бпла і тупо на окопах ******* як наче на той світ забрати зможуть, а їм ще ядерку дать?
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23.04.2024 00:19 Відповісти
Може для початку варто забезпечити ЗСУ нормальним і вчасно виданим одягом, лопатами, маскуванням? Забезпечити нормальними транспортом, а не купленими волонтерами та військовослужбовцями єврокорчами. І т.п. А потім уже фантазувати про ядерну зброю?
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23.04.2024 02:11 Відповісти
Пастор в кацапів зазвичай не стріляє.
Він їх ріже ножем.
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23.04.2024 00:42 Відповісти
Не в курсе, так и не вводите в оману. У вас там, а Германии, все перепуталось.
Режет, это Яценюк, с 16 лет. А пастор вешает, на березах
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23.04.2024 08:03 Відповісти
Береза тримає, а пастор вішає? Ніколи не бачив...
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23.04.2024 08:16 Відповісти
+++
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23.04.2024 08:52 Відповісти
Ave, Pastor!
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23.04.2024 00:59 Відповісти
Не вірю інфам від цього Politico. Зазвичай вони висловлюють здогадки, версій. Хоча, в цьому випадку, напевне, ця їхня гіпотеза небезпідставна. Але чрмусь я думаю, що Абрамсів з Пентагону нам не дадуть. А краще вже би отримати Леопардів, та й четвертого покоління... Ну, від США - Бентлі...
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22.04.2024 23:31 Відповісти
Нужно верить. Politico сравнило последнюю, самую маленькую, с будущей, увеличенной. Но которая будет меньше чем летом 23 го
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23.04.2024 08:07 Відповісти
Головне щоб європейці тихцем не зістрибнули з теми мільйону снарядів для укр.армії.
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22.04.2024 23:33 Відповісти
Вибачте, але це все слова, обіцянки-цацянки.

Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.

А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
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22.04.2024 23:40 Відповісти
Ізюмський завод інфрачервоних головок самонаведення для ПЗРК просрано сирським-ЗЄлєнським
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22.04.2024 23:44 Відповісти
Ще Януковичем-Лєбєдєвим.
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22.04.2024 23:49 Відповісти
після 2014 працював
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23.04.2024 00:03 Відповісти
Де я можу про це прочитати?
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23.04.2024 00:10 Відповісти
Власне, як і Сумський пороховий
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23.04.2024 04:09 Відповісти
зараз передадуть гроші і змусять йти в контрнаступ!
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22.04.2024 23:50 Відповісти
Та гляди. Вони були проти і того контрнаступу. І якк виявилося, небезпідставно
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22.04.2024 23:54 Відповісти
Ні вони планували його в одному місці, а ваш знятий нині начальник розпорошив сили на 2 або 3 напрямки.
зараз підете чітко по вказаному шляху, прямо на Крим!
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22.04.2024 23:57 Відповісти
Кацапи не дали зусередитись на одному напрямку. Одночасно перли на Купʼянськ, Бахмут та Авдіївку/Вугледар. ЗСУ потрібно було там теж захищатися. А пройоб був в тому, що треба було дронами на лінії Суровікіна екскаватори та роботяг з Середньої Азії нищити, але держава в 2023 дронами взагалі не займалася.
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23.04.2024 00:47 Відповісти
Ну в цьому році ви все зробите правильно
врахуєте минулі помилки і дійдете до Криму!
інакше партнери не зрозуміють, навіщо вам гроші.
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23.04.2024 07:34 Відповісти
Було здано зрадниками напрямок головного удару контрнаступу ЗСУ. Це .дозволило росіякам на цій ділянці зміцнитися та стягнути додаткові сили..Командуванню ЗСУ довелося спішно розосереджувати сили контрнаступу. Тому потужного удару не вийшло
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23.04.2024 12:10 Відповісти
гроші не дають
дають зброю на гроші

"https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/12/7175389/ NYT: США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили "
гроші розраховані тільки на оборону в 2024
саме стільки запросила адміністрація, та стільки проголосувала Палата представників

Джонсон добавив, ще вимогу
розробити секретний план перемоги України
та надати дальнобійні атакамс для перемоги України
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23.04.2024 01:08 Відповісти
Требуется предоставить Украине ATACMS. Если ATACMS внезапно понадобятся "для национальной безопасности США", то президент может их отменить (ст. 505).

👆ATACAMS могло поставляться и до этого.

Более того, формулировка "угроза национальной безопасности" - очень пространная. Напомню, что Байден с ноября месяца морозил более 4 млрд по программе PDA, ссылаясь на то, что "это угроза национальной безопасности, поскольку нет возможности пополнения запасов Пентагона".
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23.04.2024 08:11 Відповісти
Такая формулировка - это компромис для демократов, чтобы их не раздражать.

Сейчас уже идут новости, что "точно" поставят - когда подпишут закон.
Значит спасибо за это Джонсону, что включил это требование в закон.

Ведь до этого, тоже можна было поставлять без проблем - но не было желания
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23.04.2024 10:18 Відповісти
Він має бути одразу на кілька мільярдів, за всі 6 місяців.
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23.04.2024 00:42 Відповісти
Так і буде
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23.04.2024 01:02 Відповісти
поділіть, щоб хватило до виборів
7.8млрд PDA (не сказно, що ця сума тільки на Україну)
4.2 PDA (2022-2023, тому що є поповнення складів)
1.6 млрд FMF
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23.04.2024 01:15 Відповісти
Поки одні все готують, інші гинуть за рідну землю. Так і живемо.
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23.04.2024 01:40 Відповісти
 
 