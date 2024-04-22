Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

Адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.

Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону.

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