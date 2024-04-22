Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico
Адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як пише видання, пакет допомоги Україні, над яким зараз працює міністерство оборони США буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Джерела Politico повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, зокрема БМП Bradley. Очікується, що також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113.
Адміністрація готує "великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", сказав чиновник США знайомий з питанням, додавши, що пакет також включатиме артилерію та протиповітряну оборону.
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а я ще пам'ятаю часи, коли було ембарго на компюри Заходу для совка.
ото були веселі часи !
совєцький ВПК обгадився жидко від "Зіркових війн" Роні Рейгана і враз здувся
Майже все можна купити у китаї.
Україна потребує Ядерної програми !
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Він їх ріже ножем.
Режет, это Яценюк, с 16 лет. А пастор вешает, на березах
Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.
А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
зараз підете чітко по вказаному шляху, прямо на Крим!
врахуєте минулі помилки і дійдете до Криму!
інакше партнери не зрозуміють, навіщо вам гроші.
дають зброю на гроші
"https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/12/7175389/ NYT: США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили "
гроші розраховані тільки на оборону в 2024
саме стільки запросила адміністрація, та стільки проголосувала Палата представників
Джонсон добавив, ще вимогу
розробити секретний план перемоги України
та надати дальнобійні атакамс для перемоги України
👆ATACAMS могло поставляться и до этого.
Более того, формулировка "угроза национальной безопасности" - очень пространная. Напомню, что Байден с ноября месяца морозил более 4 млрд по программе PDA, ссылаясь на то, что "это угроза национальной безопасности, поскольку нет возможности пополнения запасов Пентагона".
Сейчас уже идут новости, что "точно" поставят - когда подпишут закон.
Значит спасибо за это Джонсону, что включил это требование в закон.
Ведь до этого, тоже можна было поставлять без проблем - но не было желания
7.8млрд PDA (не сказно, що ця сума тільки на Україну)
4.2 PDA (2022-2023, тому що є поповнення складів)
1.6 млрд FMF