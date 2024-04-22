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Група "шахедів" на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу російських ударних безпілотників з півнівчного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Група шахедів з Курської області! Продовжують рух на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний", - попередили у ПС.

За інформацією моніторингових каналів БпЛА перебувають на Сумщині.

Також читайте: ППО вночі знищила 5 ударних та 1 розвідувальний БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4083) Сумська область (3534) Повітряні сили (2583) Полтавська область (1099)


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кто в курсе остались ли в стране кольчуги ? шось вообще не слышно о них. Или Кучма все распродал?
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22.04.2024 23:51 Відповісти
А ты с какой целью интересуешся, однодневка лаптеногая?
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23.04.2024 07:05 Відповісти
и коли и чуги все остались.
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23.04.2024 00:15 Відповісти
Група….. Групка! І то ми вже одного вальнули.
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23.04.2024 03:00 Відповісти
 
 