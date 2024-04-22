Група "шахедів" на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу російських ударних безпілотників з півнівчного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Група шахедів з Курської області! Продовжують рух на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний", - попередили у ПС.
За інформацією моніторингових каналів БпЛА перебувають на Сумщині.
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