Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападники перевозили 100 гранат та 25 тисяч набоїв

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

Про це в коментарі КИЇВ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, передає Цензор.НЕТ.

"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно", - розповів він.

За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили у свій будинок у Вінницькій області.

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Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

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