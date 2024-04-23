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Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападники перевозили 100 гранат та 25 тисяч набоїв

Зловмисники, що напали на поліцейських на Вінниччині

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

Про це в коментарі КИЇВ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, передає Цензор.НЕТ.

"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно", - розповів він.

За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили у свій будинок у Вінницькій області.

Читайте: Вбивство поліцейського на Вінниччині: Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Читайте також: Вбивство поліцейського на Вінниччині: Другому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) вбивство (3079) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+18
Ось так при усіх показують себе дурнем невігласи.
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23.04.2024 00:36
+17
а що, при мобілізації людина стає святіше папи римського? Німб на голові з'являється? У нас мобілізували всіх алкашів місцевих, які крали проводку зі сповпів на метал.
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23.04.2024 06:11
+14
Влізуть запросто
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23.04.2024 00:55
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25 000 набоїв , а ще й 100 гранат , в ту машину навряд чи влізе ...
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23.04.2024 00:32 Відповісти
Ось так при усіх показують себе дурнем невігласи.
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23.04.2024 00:36 Відповісти
То не показуй - хто тебе змушує ?
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23.04.2024 00:39 Відповісти
Щось ти тойвой, не в темі..
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23.04.2024 02:48 Відповісти
Юльки всегда не в теме, ухилянт какой-то.
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23.04.2024 03:14 Відповісти
Зі слів затриманого, в машині були два ящики з гранатами, по десять штук, де взялася решта.....
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23.04.2024 09:57 Відповісти
зі слів затриманого - він там з сином збирали перші весняні гриби
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23.04.2024 12:36 Відповісти
23 цинка
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23.04.2024 00:53 Відповісти
Влізуть запросто
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23.04.2024 00:55 Відповісти
Плюс 3 відра гранат..
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23.04.2024 00:57 Відповісти
ну якщо машину не жалко - 300-350 кіло на задню вісь, то теоретично можливо.
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23.04.2024 03:55 Відповісти
Ну і на задні сідіння садити 3 дорослих людей, то пізда машині😀 На *** там це сидіння взагалі.
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23.04.2024 04:05 Відповісти
Ну якщо ти не знаєш різниці між тим, що таке положити груз в авто між осями, хоч і на заднє сидіння, і пхати 350 кіло на та за задню вісь в багажник, то роби так і далі .
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24.04.2024 05:27 Відповісти
Та і ***** ця машина, її шкода, на горбу краще все носити, а то осі *****.
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23.04.2024 04:09 Відповісти
Це майже 1000 магазинів. І жодного АК-5,45? Це дивно. Можно було б під цю історію, половину сухопуткі списати)
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23.04.2024 03:07 Відповісти
АК мабуть у попередню ходку відвезли. Чомусь я впевнений, що не перший раз вони перевозять такі речі.
Питання 1 - як вони проходили блок-пости?
Питання 2 - а хтось вже перевіряє відеокамери на предмет попередніх вояжів цих бізнесменів?
Вони їхали не побоюючись перевірок на блок-постах, а отже все було узгоджено. А ці поліцейські випадково попалися, вирішили "підробіток" собі влаштувати.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
На блок пості ,зазвичай, на смузі для військових махнув рукою і їдаеш далі..
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23.04.2024 12:05 Відповісти
Ну от навіщо їм стільки БК потрібно було???
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23.04.2024 06:51 Відповісти
"У водоймі..."
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23.04.2024 03:34 Відповісти
а ти уважно читай, там не про машину пишуть, дослівно

Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв.

Джерело:
тобто в зловмиснику, про машину не пишуть.
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23.04.2024 07:22 Відповісти
Відразу подумав про це, побачивши фрагменти запису. Показують особливість і значущість!!! свого відомства?
Вага патрона майже 11 г, 25000Х11г=250 кг+ цинки чи ящики вага,;
гранати: наступальні чи обороняючі від 400 г до 650 г + ящики. Мав би бути значний обєм в багажнику машини. Щось усе кардинально мутно...
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23.04.2024 09:06 Відповісти
25000×10(гр.)= 250кг.
100×600(гр.)=60кг.
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23.04.2024 09:09 Відповісти
2160 в ящику. Це 11 ящиків. Плюс 5 ящиків гранат. Але ж вони 100% їх не заводській упаковці везли. Тому цілком можливо. Ясно, що для яскравішого ефекту припишуть щось, тобто везли можливо і 10000 набоїв, стало 25000.
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23.04.2024 09:09 Відповісти
" красть ничего не надо- все уже украдено до нас.."
/Операцыя Ы/.
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23.04.2024 09:16 Відповісти
10 ящиків з патронами та 5 ящиків з гранатами. Помістяться вільно.
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23.04.2024 11:00 Відповісти
Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв. Джерело:

правоохоронці знайшли водойму?
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23.04.2024 00:39 Відповісти
ні, судячи з написаного, 100 гранат було прямо у підозрюваному або в тому поліцейському, якого вбили
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23.04.2024 00:48 Відповісти
І що, заради цього на мокруху пішли?
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23.04.2024 00:40 Відповісти
психанули, а так би умовно отримали, ну максимум 3 роки реально і то хтось один, батя наприклад, типа син не знав, що везу.
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23.04.2024 07:34 Відповісти
Ну, там була перестрелка. Я насчитав 10 вистрелов.
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23.04.2024 09:19 Відповісти
Відео пояснення підозрюваного в суді причин застосування зброї проти поліцейського - https://t.me/supernova_plus/30700?single тут .
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23.04.2024 00:40 Відповісти
Цього всього шо ви написали їм мало ...країну готують до гіршого
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23.04.2024 05:52 Відповісти
Так. І таке враження, що Херпіду і його команда прийшли знищити українців різними способами, щоб тільки переселити сюди своїх?
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23.04.2024 06:51 Відповісти
своїх і всяких чуркобесів, щоб знищити українську націю, народ.
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23.04.2024 07:35 Відповісти
Це ви про кого, про 73%?
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23.04.2024 08:22 Відповісти
Так пей таблетки и не хвилюйся. А лучше-застрелись. вместо хвилювання-лучше предлагай! Есть страны где полтность населения в 5 раз ниже чем в Украине-это очень богатые страны(Австралия и Канада) ,Есть страны где общая численность населения в 5-10 раз меньше чем в Украине-и это очень богатые страны(Норвегия Швеция). Кто тебе сказал что 11 миллионов не вернутся? Российский телевизор? Если ты не россиянский агент-пей таблетки и успокойся. Во время войны паникеров расстреливали-я бы тебя расстрелял 3 раза)))
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23.04.2024 10:30 Відповісти
Редактори сплять?? Зловмисникив знайшли, а в ньому були гранати та набої.....
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23.04.2024 03:26 Відповісти
за Януковича как за Президента голосовали и украиномовные,за Зеленского как за Президента-голосовали и украиномовные. Украиномовный-не значит умный. Украиномовные ухиляются от призыва так-же как и русскоязычныеУкраиномовный не значит автоматически патриот. В Армии воюют большинство русскоязычных-ты предлагаешь считаь этих людей вторым сортом? В Украине нет закона запрещающим говорить на любом языке кроме Украинского-розумиеш тупой ты баран? Надеюсь завтра тебя мобилизуют и ты свой патриотизм и национпализм направиш на то что нужно больше всего-уничтожение российских оккпантов.
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23.04.2024 10:34 Відповісти
Тебе нужно беспокоиться о своей мобилизации. Я плачу таксы здесь, чтобы наше оружие было произведено и отправлено и Украинские люди были свободны, включая такое быдло как ты. Наслаждайся пока можешь.
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23.04.2024 14:22 Відповісти
Ты беспокоишся не за украину,ты беспокоишся за свои США платя ИМ таксы но не платя таксы Украине. Ты если не совсем даун понимаешь что те копейки что выделяет мам США-это суперавыгодные инвестиции для безопасности США когда на один доллар вы получаете+20 долларов к безопасности. Так что не нужно сторить из себя добродетеля. Американцы всегда думали прежде всего о себе и своизх интересов-и ты тоже один из них. То что победа Украины в интересах США-это просто так совпало. Иначе Украина-бы ничего от ВАС не получила. И не нужно заливать про гумманизм и общечеловеческие ценноти. США рвазвела Украину лишив лучих средств защиты:ЯО и ракет средней дальности. Так что не мы вам должны а ВЫ НАМ. Вы даете копейки а мы отдаем свои жизни
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23.04.2024 16:32 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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23.04.2024 17:21 Відповісти
Щось там в татарових з фантазією не все гаразд..
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23.04.2024 05:25 Відповісти
Народ ...вам не здається дивним дуже великий акцент що це військовослужбовці ЗСУ ? Уже 4 дні торочать одне і теж.. Думаю зепітари почнуть зажимати гайки
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23.04.2024 05:49 Відповісти
а що, при мобілізації людина стає святіше папи римського? Німб на голові з'являється? У нас мобілізували всіх алкашів місцевих, які крали проводку зі сповпів на метал.
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23.04.2024 06:11 Відповісти
А причеп знайшли в якому лежали ті 25000000 патронів??? Чи все впихнули в стареньку іномарку???)))
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23.04.2024 06:45 Відповісти
25 тис це 25 000. В цинку 1080 набоїв 5.45 в ящику - 2160. Якщо набої до ПМ, то в ящику 2560, тобто 10-12 ящиків.
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23.04.2024 07:26 Відповісти
Чому цей поліціцай не викликав на місце СОГ і виявили на місці а вже після того знайшли чи ні ще невідомо, що коментує поліція я не довіряю. Мент порушив все що можливо починая з власної безпеки і безпеки напарника і цівильного якого тягали в авто...проце керівництво поліції замовчує. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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23.04.2024 07:07 Відповісти
ну давай, по пунктах, що він все порушив, тільки без тупого триндіжа, а конкретно, всі пункти Законів, інструккцій, що він порушив?
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23.04.2024 07:45 Відповісти
Какие инструкции..Там на видео вообще не понятно что ..цынков не видно ..о куда прибежал второй хрен полицай который даже не понял что случилось ..и почему вообще видео кусками ....как обычно мутная фигня от ментов
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23.04.2024 09:01 Відповісти
Перше й основне порушення - те що вони взагалі когось зупинили для "перевірки". Вони проявили "ініціативу", за що й поплатилися.
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23.04.2024 09:32 Відповісти
а давай з цього місця детальніше, в чому порушення? чим заборонено? давай пункти яких Законів, інструкцій, положень, правил, що порушили патрульні? тільки дивись д...бе, щоб коли вийдеш на вулицю, і тебе заріжуть чи заб'ють, не сказли, що ти поплатився, бо щось порушив.
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23.04.2024 16:22 Відповісти
Коли щось пишеш, "д...бе", включай мізки, якщо вони у тебе є. У цих двох поліцаїв було завдання зупиняти будь-кого вночі на трасі? Ні! Проявили "ініціативу", як я вже написав. Вони повинні були доставити до відділку затриманого раніше громадянина, а не ризикувати ще й його життям.
Детальніше - вони поплатилися своїм життям / здоров'ям за те, що як завжди ткнули свого носа куди не слід.
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23.04.2024 16:32 Відповісти
Д...бе бозмозглий, ще раз запитую в чому порушення? чим заборонено? давай пункти яких Законів, інструкцій, положень, правил, що порушили патрульні? або відповідай, або іди за руцкім ваєнним карабльом. а не пишеш тут хрінь якусь, порушили, поплатились.
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23.04.2024 16:41 Відповісти
Ти, "д...бе", мабуть мусор. Ще з тих, попередніх 👮
Якщо коротко - вали вслід за тим самим російським воєнним кораблем.
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23.04.2024 16:53 Відповісти
я здогадувався, що ти Ярослав Гейко по життю д..б, тепер і сумнівів немає
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23.04.2024 17:13 Відповісти
Тобі нічим здогадуватися, "д...бе" 😂
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23.04.2024 18:42 Відповісти
гомику, це все на, що ти спромоглося?
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23.04.2024 22:42 Відповісти
Если это намек на хищение,то разворачивается интересная картина - в винницкой и одесской областях процветает торговля оружием,а там покупателями могут быть только путинские агенты из приднестровья,и еще откуда у нас 20 летние полицейские,такие хлопчики должны служить срочную,а не ухилянствовать в полиции.
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23.04.2024 07:37 Відповісти
"такие хлопчики должны служить срочную,а не ухилянствовать в полиции."
Ви строкову самі проходили ? Там-розклад дня, плац, теоретичні та практичні навчання, та чергування на кухні, якщо це учебка. Якщо частина-то майже без навчань, тільки чергування на кухні, у казармі та охорона майна військової частини. Майже ніяких ризиків. Поліцейські ж не тільки з трукамами за заправками ховаються, та за забороненими знаками. Вони ще на виклики до всяких агресивних психопатів виїзжають та у комендантську годину патрулюють, ризикуючи нарватися на якусь дрг чи озброєних зловмисників. То до чого тут про ухилянтів і де безпечніше ?
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23.04.2024 08:44 Відповісти
Армия - это патриотическое воспитание и дисциплина,ваш тезис - "Армия говно,полиция шоколадка" абсолютно несправедлив,в 20 лет хлопчик должен служить Родине,а не режиму.
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23.04.2024 09:44 Відповісти
"ваш тезис - "Армия говно,полиция шоколадка""
Де я таке казав ?
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23.04.2024 12:24 Відповісти
Читайте свои тексты внимательно.
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23.04.2024 14:01 Відповісти
Українську мову не розуміємо, тож і висновки перекручуємо ?
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23.04.2024 14:39 Відповісти
У деяких випадках публічне розкриття інформації про допомогу може спричинити небажану увагу або роздратування, що може ускладнити або зменшити ефективність допомоги.
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23.04.2024 08:23 Відповісти
23.04.2024.
tZe inform.

Питання вбивства поліцейського на Вінниччині обростає дуже незрозумілими подробицями. За інформацією МВС винні перевозили 25000 патронів і 100 гранат, які потім втопили в річці. На відео видно майже пустий салон і маскувальну сітку. Де ж вони перевозили 25 ящиків патронів і 5 ящиків гранат ?. Відео обривається в момент закінчення перевірки і постріли звучать вже незрозуміло коли і звідки. Де зброя, з якої стріляли?

https://tsn.ua/video/video-novini/rozstril-policeyskih-na-vinnichchini-z-yavilos-video-z-bodikameri.html
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23.04.2024 08:36 Відповісти
Краще мовчати офіційно про знайдену таку кількість викраденої зброї.... ітак іде багато вкидів від роспропаганди що зброя від нас опиняється в африці
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23.04.2024 09:04 Відповісти
Можна говорити про продаж зброї в Африку. Але про Червинського ні слова !
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23.04.2024 09:29 Відповісти
Ну то говори про Червінського. Хто тобі не дає ГОВОРИТИ про Червінського? Але влада чхала і срала на ту говорильню.
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23.04.2024 10:08 Відповісти
Мєнти великі "майстри" малювати "картини маслом". Завтра з"ясується, що ці чоловіки перевозили ядерну боєголовку для ХАМАС-у, знайдуть інструкції фсб, "потягнеться слід" до Залужного і ДУК ПС, а, значить і чистки командного складу ЗСУ перед здачею України і капітуляцією.
Отже - не можна чіпати цього през... през... президента і його кліку, хай правлять довічно, бо ж "родіна в апасності".
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23.04.2024 09:23 Відповісти
Плохо дело, интересно, какой процент украинского общества убежден, что при конфликте гражданского или военного с полицейскими, полицейский уже изначально не прав. На видео мы абсолютно не видим того, что полицейские вели себя в чем-то неправильно, но находится масса людей, которая оправдывает убийц в военной форме лишь потому, что они военные, причем эти военные, абсолютно никому не известные люди, с неизвестным прошлым, и вполне возможными тараканами в головах,, о которых знают только близкие им люди, сослуживцы, врачи.
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23.04.2024 09:23 Відповісти
В даному конкретному випадку поліцейські, як завжди, вирішили "халтуркою" зайнятися. Звідси й така "слава" йде про поліцію. Вони повинні були доставити затриманого громадянина до відділку, а не ризикувати його життям та займатися самоуправством на дорозі. Вони мали завдання від керівництва і були готові до реальної зустрічі з ДРГ? Ні! То якого дідька зупинили те авто?
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23.04.2024 09:40 Відповісти
Вы это серьезно, в Винницкой области по ночам в комендантский час разъезжают вражеские ДРГ с дальним светом, но полицейские при этом рискуют останавливать их, из желания халтуркой заняться, это обычное дело, и много было таких случаев?
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23.04.2024 11:08 Відповісти
Для того, щоб знаходити та зупиняти ДРГ (ви абсолютно впевнені, що їх не може бути у Вінницькій області?), а також ось таких контрабандистів, є спеціально підготовлені люди, є обладнані блок-пости. Може ви поясните, навіщо звичайні патрульні поліцаї, котрі звикли "підробляти" на дорогах, зупиняючи будь-кого без причини (типова практика), навіщо вони зупинили той автомобіль? У них було таке завдання від керівництва?
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23.04.2024 11:31 Відповісти
Замість Червинського ми маємо говорити про поліціянта.
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23.04.2024 09:26 Відповісти
Це щоб відвернути увагу Українців від сотень наших солдатів і офіцерів, що погибли і гинуть під Роботіним, Часовим Яром, Кринками ... через тупу бездарність і продажність новопризначених "полководців".
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23.04.2024 10:22 Відповісти
це більше 10 ящиків патронів, якщо калібр 5.45мм і 5 ящиків гранат. авто не виглядає перевантаженим. і на відео з боді-камери таку кількість вантажу не помітно. навішають зара на цих лохів пройобів за усі минулі роки
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23.04.2024 09:34 Відповісти
Зі слів одного із затриманих, в машині було два ящики з гранатами по десять штук....
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23.04.2024 10:02 Відповісти
Якщо це правда (а я підозрюю, що неправда), то ЯК два якісь поца-василаки могли зкомуніздити стільки смертоносної зброї? А якщо вони ********, то скільки можуть ******* вищі командири (серед яких є і покидьки, як не печально).
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23.04.2024 10:06 Відповісти
Виявилося, що ці вбивці-василаки любителі кацапських попів з которими фотографувалися та підтримували постійні зв'язки, точнісінько як вася ломаченко.
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23.04.2024 10:29 Відповісти
любителів московських попів в зсу немає ні одного, їх інструктують,як посилаючись на віру відкосити від армії,так що тут ти трошки **********.
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23.04.2024 19:40 Відповісти
Ось тобі відео,можеш зразу з 5-ї хвилини подивитися на фото з РПЦшними попами:
https://youtu.be/2PLB23rNmxs?si=qxqz7tO9M6spGbVF
Російський слід у нападі на поліціянтів | На кого працювали вбивці? СИМОРОЗ

Це ТИ тріпло і адвакат вбивць.
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23.04.2024 20:20 Відповісти
Якесь ліве відео з політичного ток-шоу, де власники тв каналу самі є в політпартії "Народний контроль" на фото з червоними вимпелами,як ссср завоняло.То ходити в московську церкву це злочин? Всі хто туди ходять злочинці? А чому тоді пашу-мерседесса сьогодні звільнили?Чому її не закрили?Тим більше ,постанова ВР від 2019 р. діє,про закриття нелегітимних сект. Чому просто не виконати.І до речі фото з попами це вже злочин? А чому фото не показали на весь екран? А для того що таких як ти буратін,якими маніпулювати можна,та лохами робити,бо церква та не московська,вже розбирали це у фб
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02.05.2024 16:41 Відповісти
Ааа, ну коли розбирали у фб, то це супер . Хватить брехати і викручуватись!
Фб авторитет? Хто розбирав? Бабусі під під'їздом?
Більш жалюгідного і нікчемного виправдання я ще не зустрічав. Все! Спілкування закінчено. Спілкуватися можна з порядною людиною, а з брехуном і маніпулятором, слизьким , як обісцяний свинячий хвість - спілкуватись, це самого себе принижувати. Нах!
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02.05.2024 17:50 Відповісти
Для тебе авторит телеящик ,канал НТА і власники з червоним вимпелом та "Народним контролем" ? Ну вір їм, коли тебе на ссср тягне і обісцяні свинячі хвости . І коли там якоюсь фоткою підробленою помахали ,то то точно правда.Це ж такий злочин, в московську церкву ходити,хоча підозрювані і не ходили туди і оригінала фотки ти не бачив,а хтось тобі помахав,типу, нею,перед очима повними сечі.До речі,Пашу- мерседесса звільнили, а ти все сичиш,та віриш,що в КК є стаття за ходіння в церкву ( не правильну).Бігом біжи в церкву гріхи замолювати.
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03.05.2024 07:51 Відповісти
ПНХ !
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03.05.2024 09:10 Відповісти
Як жалюгідно
Вбили їх колегу. А їм тільки дай по піаритись
Про нереальність такої кількість вантажу, в пустому салоні вже вище було сказано

Ну і зрозуміло що розбиратися з тим. Що у поліцейських не вистачає навиків, ні хто не буде
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23.04.2024 10:40 Відповісти
Наскільки читав про їх роботу, то це не далеко лафа , робоча зміна триває 12 годин а іноді 13-14 , в умовах роботи з великим стресовим навантаженням ніде в світі полісмени не мають змін більше 8 годин, тому у наших можуть бути випадки високої втоми і помилок в роботі
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23.04.2024 17:42 Відповісти
та що ти розказуєш, україна і раніше була поліцейською державою, це коли поліції неприродно багато в мерерахунку на 1000 громадям, а цих громадян зараз попризивали до зсу, потікали на Захід і т.д. ,тоб-то кількість поліціянтів збільшилась у відносних цифрах в декілька разів, і вони просто не можуть "прогодуватися" ,бо база годувальна різко зменьшилась,от звідси ноги ростуть.
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23.04.2024 19:46 Відповісти
Цей Хавронников Степан системний провокатор. Не тратьте на нього свій час і нерви ,бо його задача не конструктивний діалог, а розкручування срачу з "ТИканням" та другим хамством.
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23.04.2024 20:30 Відповісти
Та ти шо?
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02.05.2024 16:44 Відповісти
Брехня. Я б коли б перевозив щось сумнівне, то точно не їхав би в комендантську годину,а десь вранці, коли у поліції засідання усіляки, перезмінка.Чи вдень, в чамий пік переміщень транспорта Коли б зупинили, то мав би на кармані$ щоб"порішать" ,з ними ж завжди можна домовитиcя, не було б грошей поділився б товаром. Ладно, допуская що усіляке можливо,але коли б утопив щось таємно, то не для того, щоб признатися на слідуючий же день.Нас за дурнів вважають,от що обідно
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23.04.2024 19:35 Відповісти
 
 