Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападники перевозили 100 гранат та 25 тисяч набоїв
Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.
Про це в коментарі КИЇВ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, передає Цензор.НЕТ.
"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, на даний час слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно", - розповів він.
За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили у свій будинок у Вінницькій області.
Напад на поліцейських на Вінниччині
Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.
22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
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Питання 1 - як вони проходили блок-пости?
Питання 2 - а хтось вже перевіряє відеокамери на предмет попередніх вояжів цих бізнесменів?
Вони їхали не побоюючись перевірок на блок-постах, а отже все було узгоджено. А ці поліцейські випадково попалися, вирішили "підробіток" собі влаштувати.
Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв.
Джерело:
тобто в зловмиснику, про машину не пишуть.
Вага патрона майже 11 г, 25000Х11г=250 кг+ цинки чи ящики вага,;
гранати: наступальні чи обороняючі від 400 г до 650 г + ящики. Мав би бути значний обєм в багажнику машини. Щось усе кардинально мутно...
100×600(гр.)=60кг.
/Операцыя Ы/.
правоохоронці знайшли водойму?
Детальніше - вони поплатилися своїм життям / здоров'ям за те, що як завжди ткнули свого носа куди не слід.
Якщо коротко - вали вслід за тим самим російським воєнним кораблем.
Ви строкову самі проходили ? Там-розклад дня, плац, теоретичні та практичні навчання, та чергування на кухні, якщо це учебка. Якщо частина-то майже без навчань, тільки чергування на кухні, у казармі та охорона майна військової частини. Майже ніяких ризиків. Поліцейські ж не тільки з трукамами за заправками ховаються, та за забороненими знаками. Вони ще на виклики до всяких агресивних психопатів виїзжають та у комендантську годину патрулюють, ризикуючи нарватися на якусь дрг чи озброєних зловмисників. То до чого тут про ухилянтів і де безпечніше ?
Де я таке казав ?
tZe inform.
Питання вбивства поліцейського на Вінниччині обростає дуже незрозумілими подробицями. За інформацією МВС винні перевозили 25000 патронів і 100 гранат, які потім втопили в річці. На відео видно майже пустий салон і маскувальну сітку. Де ж вони перевозили 25 ящиків патронів і 5 ящиків гранат ?. Відео обривається в момент закінчення перевірки і постріли звучать вже незрозуміло коли і звідки. Де зброя, з якої стріляли?
https://tsn.ua/video/video-novini/rozstril-policeyskih-na-vinnichchini-z-yavilos-video-z-bodikameri.html
Отже - не можна чіпати цього през... през... президента і його кліку, хай правлять довічно, бо ж "родіна в апасності".
https://youtu.be/2PLB23rNmxs?si=qxqz7tO9M6spGbVF
Російський слід у нападі на поліціянтів | На кого працювали вбивці? СИМОРОЗ
Це ТИ тріпло і адвакат вбивць.
Фб авторитет? Хто розбирав? Бабусі під під'їздом?
Більш жалюгідного і нікчемного виправдання я ще не зустрічав. Все! Спілкування закінчено. Спілкуватися можна з порядною людиною, а з брехуном і маніпулятором, слизьким , як обісцяний свинячий хвість - спілкуватись, це самого себе принижувати. Нах!
Вбили їх колегу. А їм тільки дай по піаритись
Про нереальність такої кількість вантажу, в пустому салоні вже вище було сказано
Ну і зрозуміло що розбиратися з тим. Що у поліцейських не вистачає навиків, ні хто не буде