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Новини Війна
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Ворог атакував дронами Київ, усі ворожі цілі знищено. У столиці без руйнувань та потерпілих

шахед

У ніч на 23 квітня війська РФ здійснили чергову повітряну атаку на столицю України.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили).

На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: РФ випустила понад 180 засобів ураження по Києву з початку 2024 року, з них - 5 ракет "Циркон"

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Київ (19443) дрони (4662) Повітряні атаки на Київ (755)


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Київ - дронами?
Нуачо, вдруг повєзьот.
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23.04.2024 08:38 Відповісти
Один потерпіллєр є в столиці ,
на Банковій
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23.04.2024 10:58 Відповісти
 
 