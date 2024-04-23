Ворог атакував дронами Київ, усі ворожі цілі знищено. У столиці без руйнувань та потерпілих

У ніч на 23 квітня війська РФ здійснили чергову повітряну атаку на столицю України.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили).

На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", - йдеться у повідомленні.

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