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Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро, - Сійярто

сійярто

Угорщина має намір блокувати допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index.

Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських компаній". За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

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"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", - наголосив Сійярто.

Автор: 

Угорщина (2271) допомога (8328) Євросоюз (13381) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+41
Мадьяри, а вам не осто3,14здело постіно обирати бік лайна? Від вас вже так смердить гівном, шо сусіди носа затикають. За останні 110 років ви вже 4 рази зануривались у гівно з головою. Кайзер, Гитлер, Совок зараз Параша з Путлером. Чі подібне тягне до подібного?
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23.04.2024 06:44
+30
Паскудні шавки
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23.04.2024 06:43
+23
"Йому довелося побачить найгірше в світі - падіння Величі, якій він все життя поклонявся!" (Толкієн "Володар Кілець")
Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
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23.04.2024 07:02
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Цыганва лапотная.
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23.04.2024 06:42 Відповісти
Ні. Просто орківський раб.
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23.04.2024 07:04 Відповісти
викиньте цю нациську-рашистьку країну з євросоюзу і нато,вона вже ******-а,поки орбан,якого завербував для фсб магілевич,буде у владі--ця країна тягар
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23.04.2024 09:43 Відповісти
Паскудні шавки
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23.04.2024 06:43 Відповісти
Мадьяри, а вам не осто3,14здело постіно обирати бік лайна? Від вас вже так смердить гівном, шо сусіди носа затикають. За останні 110 років ви вже 4 рази зануривались у гівно з головою. Кайзер, Гитлер, Совок зараз Параша з Путлером. Чі подібне тягне до подібного?
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23.04.2024 06:44 Відповісти
"Йому довелося побачить найгірше в світі - падіння Величі, якій він все життя поклонявся!" (Толкієн "Володар Кілець")
Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
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23.04.2024 07:02 Відповісти
Ой - та їм пофіг. Вони на роботі і заробляють гроші...
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23.04.2024 08:18 Відповісти
Наша пісня гарна й нова.
А що, хтось від них очікував іншого?
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23.04.2024 06:49 Відповісти
****** це діагноз.
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23.04.2024 06:50 Відповісти
Хоть би цім мадьярам яйца у тисках вже заблокувати,що твориться у ЄС ?
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23.04.2024 06:51 Відповісти
Підарас ти сіярто, циганська гнида!! Все повернеться сторицею!!
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23.04.2024 06:51 Відповісти
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23.04.2024 06:51 Відповісти
Цього уй@бка давно "діскрімінує" в очко здоровенний нігер.
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23.04.2024 06:54 Відповісти
Одно слово, ******.
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23.04.2024 06:54 Відповісти
Ср@ні путінські голуби миру, хочуть залишити Україну без захисту перед агресією кремля.
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23.04.2024 07:09 Відповісти
Не лише Україну, ці під-раси блокують також компенсацію Польщі, за надану Україні зброю, від Європи, співпадіння - не думаю....
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24.04.2024 07:27 Відповісти
Уродщина, при цій піда..кій прох..ловській владі
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23.04.2024 07:15 Відповісти
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23.04.2024 07:24 Відповісти
Брудні мадяри завжди були паскудними гнидами
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23.04.2024 07:27 Відповісти
Гашек був 💯правий
Я коли вперше читав Швєйка у дитинстві, все не мог зрозуміти чого він так там мадярів ненавидить...

Плохо ті брат мадьяров знаеш!(с)
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23.04.2024 07:31 Відповісти
Він схожий на фашиста-гестапівця, прямо натуральний типаж.
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23.04.2024 07:31 Відповісти
Це ********** бикування ще довго терпітиме ЄС?!
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23.04.2024 07:42 Відповісти
Мерзотна уральська нація! Ви ще за Корюківку-43 відповідати будете, покидьки гуляшні.
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23.04.2024 07:52 Відповісти
Гівнярі по суті. А з гімна, як відомо кулі не зліпиш.
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23.04.2024 08:45 Відповісти
Це ж яку компанію дискримінують? Хоч одну назвіть
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23.04.2024 09:05 Відповісти
Вони ОТП банк мають на увазі.
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23.04.2024 09:14 Відповісти
Так його вже вивели зі списку
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23.04.2024 13:40 Відповісти
Треба буде відзначити його відповідним графіті на стінах...
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23.04.2024 15:28 Відповісти
Імпічмент Орбану і його посіпакам !!! Угорці доведіть, що ви не барани з отари кацапів.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
Якби не їхнє членство в ЄС вони б давно на нас напали з іншого боку, орбан навіть карту представляв, угорцям потрібно ввести візовийрежим, як не дружнім та потенційно небезпечним,
чому тільки бездіє керівництво країни та допускають небезпеку
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23.04.2024 09:53 Відповісти
Досить полювати на угорські компанії, час полювати на угорське керівництво!
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23.04.2024 09:32 Відповісти
На росії тим, хто хоче отримати громадянство в першу чергу дають автомат і відправляють на фронт, а у нам угорці завжди качають права.
З Угорщиною давно потрібно запрвадити візовий режим як з недружньою країною і у кого закінчився термін нехай їдуть додому качати права, а не безкінечно потурати їхнім вибрикам!
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23.04.2024 09:33 Відповісти
Сіяртов.
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23.04.2024 10:59 Відповісти
Про які саме компанії йдеться?
Може слід їх дійсно блокувати?
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23.04.2024 11:22 Відповісти
***..скі мадьярські друзі пуйла. Як не соромно европейцям не мати управи на цих ворогів Євросоюзу.
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23.04.2024 12:31 Відповісти
ЄС не хоче виправити свою помилку,та викинути звідти агентів лаптестана.хай йдуть у ,,таежный союз,,
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23.04.2024 20:00 Відповісти
 
 