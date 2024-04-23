Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро, - Сійярто
Угорщина має намір блокувати допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Index.
Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських компаній". За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.
Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.
"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", - наголосив Сійярто.
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Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
А що, хтось від них очікував іншого?
Я коли вперше читав Швєйка у дитинстві, все не мог зрозуміти чого він так там мадярів ненавидить...
Плохо ті брат мадьяров знаеш!(с)
чому тільки бездіє керівництво країни та допускають небезпеку
З Угорщиною давно потрібно запрвадити візовий режим як з недружньою країною і у кого закінчився термін нехай їдуть додому качати права, а не безкінечно потурати їхнім вибрикам!
Може слід їх дійсно блокувати?