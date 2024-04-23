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Новини
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Байден наполегливо закликає Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні: "Щоб я міг негайно підписати його"

байден,джо

Президент США Джо Байден наполегливо закликав Сенат США надіслати пакет документів щодо допомоги Україні йому на підпис.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наполегливо закликаю Сенат відправити пакет документів національної безпеки мені на стіл, щоб я міг негайно підписати його", - зазначив він.

Байден додав, що "сьогодні поділився із президентом Зеленським, що моя адміністрація готова швидко надати нову допомогу у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою".

Також читайте: Байден запевнив Зеленського в тому, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі схвалення його Сенатом

Автор: 

Байден Джо (2885) допомога (8328) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+6
Десь сьома, восьма...
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23.04.2024 07:05
+4
Санта Барбара, х.. його знає яка серія
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23.04.2024 07:04
+3
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23.04.2024 08:57
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23.04.2024 06:59 Відповісти
Санта Барбара, х.. його знає яка серія
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23.04.2024 07:04 Відповісти
Десь сьома, восьма...
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23.04.2024 07:05 Відповісти
я вже збився, здається це вічність
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23.04.2024 07:08 Відповісти
Та почекай. Ще кордон з Мексикою не перекрили.
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23.04.2024 07:12 Відповісти
Дідусь уже забув, як він більше півроку відмовлявся розглядати будь-який інший законопроект, окрім пакета, запропонованого Білим домом. Що ж сталося? Вибори підтискають? Чи він розрахує пропетляти з південним кордоном?
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23.04.2024 08:18 Відповісти
Брешеш, знову брешеш, брехливе ти палло, оскільки жодного іншого пакета в природі не існувало, окрім двох від Байдена та одного сенатського. А, як джонсоновий появився - Байден закликав (і в цій інфі теж), і через три дні в Палаті проголосували, причому демократи дали голосів більше, ніж респи.
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23.04.2024 15:32 Відповісти
У гебні є ще 24-48 годин, щоб виправити становище.
Інакше - на пляшки.
Так що подивимось. Тварюки вони винахідливі, варіантів багато є.
Від швидкої насті у Шумера до заправки ручки Байдена чорнилами, що зникають.
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23.04.2024 08:40 Відповісти
Байден в змові з ******! Тільки Трамп здатен поставити русню на місце! Не вірте цим ліволіберашьним ЗМІ
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23.04.2024 08:44 Відповісти
Нічого страшного, українці почекають, в сената США є щонайменше пів-року... а там і кінець фінансового року та вибори,- буде не до якоїсь там України 🤔🧐😁
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23.04.2024 08:51 Відповісти
Українців прошу почекати не півроку, а до 20-00 23.04.24 за Києвом. Буде поіменне голосування за законопроєкт H.R.815, який стосується іноземної допомогти та вже був ухвалений Сенатом у лютому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3826531-senat-ssa-pidtrimav-zakonoproekt-iz-60-milardami-dla-ukraini.html
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23.04.2024 09:08 Відповісти
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23.04.2024 08:57 Відповісти
Трясця, хто там запікав у бік Байдена ? Як вчора лаяли В. Спартц. То читайте оцю "ОДУ зеленсКОМУ." """ Кожна історія повинна нас, українців, вчити. Не кричати через всі наші ЗМІ "всЬо прапало! нас прєдалі", а засвоїти урок, "що я ж не втік" не ключ від всіх дверей міжнародних банків, фондів, урядів країн, які погодились допомагати українському народу, не кинули Україну в обійми московії. Ми повинні бути вдячними ПРОСТІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ З НОСІВКИ за те, що вона показала, що замало дякування наліво-направо. Треба боротися з Корупцією у своїй країні, яка фактично зупинила наступ наших ЗСУ. Недолугий гадав, що він зі своїми Корупційними "помошнічкамі" розумніші за українську жінку. В Конгресі. Вікторія Спартц показала всім розумним українцям, як треба боротись з корупцією і на які йти жертви. Я був би гордий, якщо вона, ВІКТОРІЯ, погодилась би стати новим українським президентом. Наш Бовдур мізинця її не вартує. Він - артист аРИГІОНального жанру. Вона - міжнародний фінансовий фахівець, якого звичайні АМЕРИКАНЦІ обрали в Конгрес. Вона - взірець для українських політиків майбутнього. А нашого артиста навіть Голлівуд не запросив. """
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23.04.2024 09:23 Відповісти
хто автор даного шедевру?
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23.04.2024 09:45 Відповісти
Голос народу. Чесний голос народу. 1 + 1 тут ні до чого.
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23.04.2024 10:04 Відповісти
Якого саме народу? На Донбасі теж народ є, і він хотів, щоб його голос теж почули.
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23.04.2024 11:24 Відповісти
Кацапи.
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23.04.2024 10:10 Відповісти
Не суетитесь и не паникуйте в Вашингтоне еще только ранее утро (сенаторы еще спят)! Вероятность проволочек в верхней палате парламента США крайне маловероятна.
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23.04.2024 13:35 Відповісти
 
 