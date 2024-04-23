Байден наполегливо закликає Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні: "Щоб я міг негайно підписати його"

Президент США Джо Байден наполегливо закликав Сенат США надіслати пакет документів щодо допомоги Україні йому на підпис.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наполегливо закликаю Сенат відправити пакет документів національної безпеки мені на стіл, щоб я міг негайно підписати його", - зазначив він.

Байден додав, що "сьогодні поділився із президентом Зеленським, що моя адміністрація готова швидко надати нову допомогу у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою".

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