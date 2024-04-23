Байден наполегливо закликає Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні: "Щоб я міг негайно підписати його"
Президент США Джо Байден наполегливо закликав Сенат США надіслати пакет документів щодо допомоги Україні йому на підпис.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я наполегливо закликаю Сенат відправити пакет документів національної безпеки мені на стіл, щоб я міг негайно підписати його", - зазначив він.
Байден додав, що "сьогодні поділився із президентом Зеленським, що моя адміністрація готова швидко надати нову допомогу у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою".
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+6 Николай Николаевич #334532
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+4 U A #508723
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+3 частный сектор
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Так що подивимось. Тварюки вони винахідливі, варіантів багато є.
Від швидкої насті у Шумера до заправки ручки Байдена чорнилами, що зникають.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3826531-senat-ssa-pidtrimav-zakonoproekt-iz-60-milardami-dla-ukraini.html