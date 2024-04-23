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У Пентагоні знають про нагальні потреби України, - речник Райдер

пентагон

США та Пентагон постійно перебувають на зв’язку з Україною, її союзниками та партнерам, тож знають про всі нагальні потреби у зброї.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Райдер зауважив, що спершу закон має бути підписаний. Він також зазначив, що США налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки.

Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї.

Читайте: Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

Автор: 

Пентагон (1417) допомога (8328) США (22685)


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Всі все знають і розказують - ти туди не ходи - ти сюди ходи
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23.04.2024 07:35 Відповісти
Якщо їхне знають матеріалізуеться в Україні, то тоді буде дуже добре з їхнього боку.
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23.04.2024 07:45 Відповісти
Ну то скажіть це Віслюкові і младоригам-єрмакам. А то вони один поперед одного розказують мудрому наріду, що потрібно і як вони потужно працюють....
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23.04.2024 07:52 Відповісти
 
 