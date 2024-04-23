У Пентагоні знають про нагальні потреби України, - речник Райдер
США та Пентагон постійно перебувають на зв’язку з Україною, її союзниками та партнерам, тож знають про всі нагальні потреби у зброї.
Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Райдер зауважив, що спершу закон має бути підписаний. Він також зазначив, що США налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки.
Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.04.2024 07:35 Відповісти Мені подобається 1
Котяра Бегемот
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