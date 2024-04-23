На Київщині працювала ППО, усі дрони знищені, без постраждалих та ворожих влучань

Вночі війська РФ в черговий раз намагалися атакувати Київську область з використанням БпЛА. Тривога тривала майже три години.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В декількох районах працювали сили протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам. Всі ворожі БпЛА знищені. Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

"Вкотре закликаємо кожного жителя області бути обачними та відповідальними. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Під час загрози перебувайте в укриттях. В жодному разі не знімайте та не фотографуйте роботу сил ППО та місця падіння збитих об’єктів", - звертається очільник регіону до мешканців Київщини.

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Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки. Також "Шахеди" атакували Київ. В столиці наразі без наслідків. За даними Повітряних сил, знищено 15 із 16 "Шахедів".