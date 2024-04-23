21-ше засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться онлайн 26 квітня за участі Остіна, - Пентагон

У п’ятницю, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал-майор ВПС Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Він наголосив, що 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Я б сказав, що примітно, що попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки", - зазначив Райдер.

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Він зауважив, що група складається з 50 країн і залишається єдиною в протистоянні вторгненню російського диктатора Володимира Путіна.

"Ви бачили, як альянс НАТО для колективної оборони розширюється, підкреслюючи міжнародний консенсус, що безпека України має значення для безпеки всіх наших націй", - додав речник Пентагону.

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