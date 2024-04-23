Доба на Харківщині: удар по телевежі у Харкові та обстріли 15 населених пунктів, є загиблий і поранені
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. У Харкові внаслідок ракетного обстрілу пошкоджена телевежа.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове.
Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- 23 квітня 02:49 м. Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди.
- 22:40 с.Борова, Чугуївського району. Влучання по відкритій території у лісовому масиві.
- 17:30 с. Юрченкове Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік.
- 16:36 смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу з боку рф поранення отримала 38-річна жінка.
- 16:35 смт Великий Бурлук внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка.
- 16:35 с. Приколотне Куп'янського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приватний будинок, будівля сушильного цеху приватного підприємства.
- 16:15 смт Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено 6 приватних будинків, приміщення школи.
- 16:10 м. Дергачі Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено господарче та офісні приміщення.
- 15:45 м. Вовчанськ відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення м’ясокомбінату.
- 12:00 с. Глушківка Куп'янського району відбувся обстріл РСЗВ Ураган. Пошкоджено приміщення с/підприємства.
- 22 квітня 11:15 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок.
З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 62 дитини з родинами: Борівська громада - 4; Дергачівська громада - 28; Липецька громада - 30.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 60,07 га території, знищили 468 вибухонебезпечних предметів.
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