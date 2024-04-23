Доба на Харківщині: удар по телевежі у Харкові та обстріли 15 населених пунктів, є загиблий і поранені

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. У Харкові внаслідок ракетного обстрілу пошкоджена телевежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

23 квітня 02:49 м. Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди.

22:40 с.Борова, Чугуївського району. Влучання по відкритій території у лісовому масиві.

17:30 с. Юрченкове Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік.

16:36 смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу з боку рф поранення отримала 38-річна жінка .

. 16:35 смт Великий Бурлук внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка .

. 16:35 с. Приколотне Куп'янського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приватний будинок, будівля сушильного цеху приватного підприємства.

16:15 смт Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено 6 приватних будинків, приміщення школи.

16:10 м. Дергачі Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено господарче та офісні приміщення.

15:45 м. Вовчанськ відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення м’ясокомбінату.

12:00 с. Глушківка Куп'янського району відбувся обстріл РСЗВ Ураган. Пошкоджено приміщення с/підприємства.

22 квітня 11:15 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок.

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З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 62 дитини з родинами: Борівська громада - 4; Дергачівська громада - 28; Липецька громада - 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 60,07 га території, знищили 468 вибухонебезпечних предметів.