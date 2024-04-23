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США розробляють санкції проти китайських банків за фінансову підтримку Росії у війні, - WSJ

сша,санкції

Сполучені Штати готують нові санкції, які відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс.

Оскільки Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через допомогу Росії

Блінкен відвідає Китай цього тижня, і питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю.

"Минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив основний внесок у війну Росії проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь", - наголошує видання.

Останніми тижнями офіційні особи США посилили тиск на Китай, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які сприяють торгівлі товарами, що мають як комерційне, так і військове застосування.

Зауважимо, що Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

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Автор: 

Китай (4501) санкції (11763) США (22473)


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Які казки не придумаєш перед виборами, про серйозні санкції як от от введуть після 2 років війни...
орки за 3 місяці 2024 заробили на екпорті майже 100 млрд доларів... в тому числі на продажі ресурсів американським компаніям...
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23.04.2024 09:01 Відповісти
А в цей час , прямо день в день Потураєвщина з Арестовищеною розкручують тему мови,,,
Кожен виконує завдання Кремля по-своєму, аби був хаос.

Це фейсбук, Вятрович - "Слуги народа" решили сломать парламент через колено и заставить вернуть в английский язык законопроект нормы, которые уничтожают украинский дубляж фильмов и прокат фильмов.Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Микита Потураев сообщил членам комитета о созыве срочного заседания в полдень 23 апреля. На повестке дня - пересмотр заключения комитета по законопроекту No9432 «Об использовании английского языка в Украине».

Арестович: Итог 5 лет правления президента Зеленского. Сбор для военных
про русських та мову див на 1год 40 хв блогу

👇https://www.youtube.com/watch?v=mpshxnJCiBo&lc=Ugzl_IoTaS7vsPLwg5R4AaABAg.A2YOi5RowTnA2Z3qbA2oAU
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23.04.2024 09:03 Відповісти
Коментаторів тролів щось мало, про санкції проти Китаю в підор.осійських сколковських методичках походу нічого не написано! А ті що зверху коментували діч якусь несуть!
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23.04.2024 09:12 Відповісти
Як казав один старий політолог, в кожній війні є своя ціль, ця війна почалась між Україною і Росією, а тепер світ поділився на світ майбутнього і світ минулого, саме головне для України що захід мобілізувався, перестроївся і тепер почнеться поступова економічна боротьба і військова. Захід визначівся хто є ворог і що з ним ні прошо балакать, зуб за зуб і т.п.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
 
 