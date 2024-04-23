США розробляють санкції проти китайських банків за фінансову підтримку Росії у війні, - WSJ

Сполучені Штати готують нові санкції, які відріжуть деякі китайські банки від світової фінансової системи. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс.

Оскільки Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через допомогу Росії

Блінкен відвідає Китай цього тижня, і питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю.

"Минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив основний внесок у війну Росії проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь", - наголошує видання.

Останніми тижнями офіційні особи США посилили тиск на Китай, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які сприяють торгівлі товарами, що мають як комерційне, так і військове застосування.

Зауважимо, що Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

Читайте також: Китайський експорт до Росії впав вперше за півтора року через загрозу санкцій США, – Bloomberg