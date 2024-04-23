НАБУ викрило міністра Сольського: Заволодів землею на 291 млн грн та намагався ще на 190 млн грн
Колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок", - йдеться в повідомленні.
Далі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.
"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт",- зазначили в НАБУ.
Наразі про підозру повідомлено організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.
Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.
За даними ЗМІ, йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського, який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу".
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Тому не дивно що "аграрій" тирить землю!
А хто з призначених зелею чесна та порядна людина ? Аж ніхто.
Там всі аферисти і зрадники.
А якщо чесно, то всі ми знаємо, що він не сяде. Поділиться, вийде під заставу, в потім виїде за кордон як волонтер...
та обвалив Польский ринок
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
Сольський скомуниздів 2493 га та вийшов на 5 місце, а хотів ще 3283га та стати найбільшим землевласником в Україні, це перемога, треба терміново бігти до ТЦК та записуватися до війська, щоб захистити землю Сольського
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Хоч я не вірю, що ВАКС дасть цьому правосуддю здійснитися, там відборні судді- виправдачі владних злочинців.
Кінець цитати.
"Микола Сольський є засновником семи та беніфіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
Свою трудову діяльність починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях (2000-2001 - юрисконсульт https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1 ЗАТ «Ензим» ; 2001-2003 - юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма «ДОПОМОГА. Єфімов, Темненко та партнери»). Потім обіймав посаду генерального директора ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери». Крім того, 5 років працював заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма «Процик та Партнери». На час обрання народним депутатом працював юристом адвокатського об'єднання «Процик та Партнери».
З 2007 року - співзасновник «Українського Аграрного Холдингу»."
Джерело:
Який лютий пі@дець твориться в Україні....
Є батьки, дружина....Це і іх ганьба...
Любомир Гузар казав: корупцію поборемо лише домашнім вихованням і моральністю родини...
Усі не наші...
Дивний відбір члЄнамі з ОПУ єрмака, на посади до так званих Урядів Гончарука та Шмигаля, відверто антиУкраінського та змосковщеного лайна!! РигоАНАЛИ, так і керують зеленським, аж гай шумить…
Читати тексти, чужі, на камеру охломарафону за гроші Українців, і розкрадати Україну, це різні речі!!
Бездіяльність групи осіб, на посадах генпрокурора, ДБН та ще купи керовнікаф антиКорупційних структур, викликають уже не питання, а відверто ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, фактичний саботаж, ними, ЗАКОНІВ України!!
Так за що їм, гроші Українці, з податків виплачують???
У трудових книжках, кадровики запис їм зробили, щоб ПЕНСІЯ була за їх справи, а не за їх саботаж проти України!!??
Хоча навіть так треба буде залишатися стриманим у коментарях, оскільки спеціально під НАБУ створений суд (ВАКС) досить часто "закриває очі" на явні недоліки слідства і веде себе необгрунтовано репресивно щодо підсудних - у певні періоди була статистика, що Верховний Суд (Кримінальний касаційний суд) касував до 70% вироків ВАКС як незаконні. Не в останню чергу саме через це Голову ВС Князєва "взяли в розробку", аби на горло незалежності Верховного Суду наступити. І хоча по Князєву, ймовірно, підозра обгрунтована (побачимо остаточний вирок суду), але залякати всіх інших суддів ККС/ВС очевидно вдалося - статистика ломанулася на користь НАБУ. Принаймні поки що.
Побачимо, чим це все закінчиться, але я б не махав шаблею, що "всі корупціонери, всіх міністрів розстріляти . . ." - не варто безоглядно НАБУ / САП довіряти, у них професійна деформація, вони на будь-якого бізнесмена чи чиновника а-пріорі дивляться як на злодія, тому треба пам'ятати про презумпцію невинуватості і дочекатися вироку суду. Також часто бувають і питання щодо банального рівня професіоналізму і компетенції. Тому не поспішаймо з висновками.
Дивовижно! Коли ми казали, що заблоковані поляками кордони, то не тільки польські перфоманси, то й наші чиновники чудять - нам розповідали про клятих поляків, який всіх купила Москва.
А от що пишуть не наші, не опозиційні - а цілковито зелені ТГ-канали.
Характерно, що протягом всього періоду блокування кордонів, натовп Ткачів, Бігусі та інших Лещенків знайшов все що тільки можна - аж до вивозу поляками російського лісу.
Єдине чого не знайшли всі ці махрові розслідувачі - це витівок призначених зеленими українських чиновників. Їхні витівки знайшла НАБУ - сама ніяк не безгрішна.
А зловтішаються з події першими знову таки зелені ТГ-канали. Не ми.
Це агонія. Без всякого сумніву.