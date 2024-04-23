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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ викрило міністра Сольського: Заволодів землею на 291 млн грн та намагався ще на 190 млн грн

НАБУ викрило схему заволодіння землею

Колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок", - йдеться в повідомленні.

Далі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Також читайте: НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт",-  зазначили в НАБУ.

Наразі про підозру повідомлено організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

За даними ЗМІ, йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського, який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака

Автор: 

НАБУ (5058) земля (1670) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+46
У зелених інших нема...
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23.04.2024 09:12
+36
Чинний міністр ?
А хто з призначених зелею чесна та порядна людина ? Аж ніхто.
Там всі аферисти і зрадники.
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23.04.2024 09:20
+35
Після війни, всі ці кабінетні паскуди будуть розповідати що для солдатів у держави немає вільної землі...
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23.04.2024 09:16
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У зелених інших нема...
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23.04.2024 09:12 Відповісти
"Слуги" рулять аж гай шумить.
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23.04.2024 09:30 Відповісти
Тобто вам геть засліпило, що оборудки за яких його взяли він провертав ще при владі яка обіцяла "жити по новому")
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23.04.2024 09:31 Відповісти
Шо зелененький, все папередники до сих пор варуют не дают жить па новаму?
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23.04.2024 09:43 Відповісти
А тобі геть повилазило, що воно йшло від "Слуг урода" і міністром стало тільки в 22-му році. Набу заблокувало, а гниль зеленожопа знаючи це зробила його міністром.
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23.04.2024 14:42 Відповісти
Так це при тому що вони ще влада!А що потім буде???
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23.04.2024 15:08 Відповісти
Розстріляти за умовами військового часу, як мародерів.
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23.04.2024 15:54 Відповісти
Після війни, всі ці кабінетні паскуди будуть розповідати що для солдатів у держави немає вільної землі...
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23.04.2024 09:16 Відповісти
Вони з 14 року про це розповідають
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23.04.2024 09:21 Відповісти
І на місцевому рівні теж. Не треба далеко ходити. Учасникам АТО у Великомостівській ОТГ три роки тому виділили по пів гектара в п'яти кілометрах від населеного пункту( одного з багатьох в ОТГ), в хащах. Всі відмовились.
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23.04.2024 09:37 Відповісти
Хто шо охороняє той те й краде! Колись бачив на обкладинці "Перця" карикатуру: Дві собачі будки поряд Одна - різьблена (як теремок) І коло неї худий собака Друга збита з простих дошок А собака - як свиня розгодований І питання внизу : "Вгадайте - чий господар працює на деревообробному комбінаті А чий - на м"ясокомбінаті?"
Тому не дивно що "аграрій" тирить землю!
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23.04.2024 09:43 Відповісти
Так вибрали нові обличча, чого варте обличча Неголеного!
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23.04.2024 10:33 Відповісти
А накой мені земля здалася, якщо її продати неможливо, а рента не завжди покриває податки на неї?
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23.04.2024 09:40 Відповісти
Веревський, перестань прикидатися шлангом!
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23.04.2024 15:56 Відповісти
Коля Сольский
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23.04.2024 09:17 Відповісти
так ось чому люди стають міністрами..... а ми гадали, що зовсім для іншого...
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23.04.2024 09:17 Відповісти
Чинний міністр ?
А хто з призначених зелею чесна та порядна людина ? Аж ніхто.
Там всі аферисти і зрадники.
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23.04.2024 09:20 Відповісти
Нічого дивного. Кадрова політика зермака.
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23.04.2024 09:31 Відповісти
так чиє там зерно блокують?
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23.04.2024 09:20 Відповісти
Зернотрейдерів-монополістів, які скуповують за безцінь а продають за ринковими цінами.
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23.04.2024 09:44 Відповісти
а чому фермери продають зерно за безцінь? чому самі не возять тоді в Польщу? 🤡
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23.04.2024 10:04 Відповісти
Ви не знаєте, чому простий фермер не зможе тягатися з зернотрейдерами, навіть, у ціні на свою продукцію?
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23.04.2024 12:44 Відповісти
тому що у нас немає дрібних фермерів як в європі, 97% ринку це гігантські корпорації
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23.04.2024 16:45 Відповісти
Байден! Дай грошей!
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23.04.2024 09:21 Відповісти
Ха-ха ! Ось вам всім відповідь. "Друзі, кожна історія повинна нас, українців, вчити. Не кричати через всі наші ЗМІ "всЬо прапало! нас прєдалі", а засвоїти урок, "що я ж не втік" не ключ від всіх дверей міжнародних банків, фондів, урядів країн, які погодились допомагати українському народу, не кинули Україну в обійми московії. Ми повинні бути вдячними ПРОСТІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ З НОСІВКИ за те, що вона показала, що замало дякування наліво-направо. Треба боротися з Корупцією у своїй країні, яка фактично зупинила наступ наших ЗСУ. Недолугий гадав, що він зі своїми Корупційними "помошнічкамі" розумніші за українську жінку. В Конгресі. Вікторія Спартц показала всім розумним українцям, як треба боротись з корупцією і на які йти жертви. Я був би гордий, якщо вона, ВІКТОРІЯ, погодилась би стати новим українським президентом. Наш Бовдур мізинця її не вартує. Він - артист аРИГІОНального жанру. Вона - міжнародний фінансовий фахівець, якого звичайні АМЕРИКАНЦІ обрали в Конгрес. Вона - взірець для українських політиків майбутнього. А нашого артиста навіть Голлівуд не запросив."
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23.04.2024 09:21 Відповісти
ти ідіот.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
А шо не так ?
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23.04.2024 09:34 Відповісти
Точно. Ця Вікторія Спартс голосувала проти надання Україні допомоги нарівні з тим опудалом Марджорі Тейлор Грін.
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23.04.2024 15:58 Відповісти
Це та Кульгейко що вимагає закрити якісь біолабораторії в Україні і розвивати РПЦ в Україні?
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23.04.2024 12:48 Відповісти
"Кто ж его посадит?! Он же памятник!" Савелий Крамаров
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23.04.2024 09:22 Відповісти
Мінісир щось вкрав - яка "несподіванка"...
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23.04.2024 09:22 Відповісти
Бешкоштовна приватизація- 2 га в одні руки. Більше не вийде. Це ж скільки громадян треба на ті тисячі гектарів? Точно така схема була по 2 га атошникам. Але там не про оренду - там про продаж. За 1 га 1000 долларів. Щось тут киздежом повонює. Не в плані сальського, а в плані подачі інформаціїї.
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23.04.2024 09:24 Відповісти
журналістам не завжди вдається повноцінно описати всі тонкощі міністерських схем. люди десятиліттями цоьому вчаться
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23.04.2024 10:12 Відповісти
А що там хабарник зам міністра Лозинський, про нього така тиша, мабуть теж спускають на гальмах
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23.04.2024 09:25 Відповісти
Оберзлодій, як і Рєзніков, але не з кагалу.
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23.04.2024 09:25 Відповісти
Офигеть... Норм министр
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23.04.2024 09:27 Відповісти
Мабуть і до зерна цей миколка приклався нєхіло...
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23.04.2024 09:27 Відповісти
Люди мруть за цю землю, а воно покрало і це чинний мініст. Треба міняти судову систему, бо мало їх переловити, суди їх відпускають. А ще, як міністри крадуть, то премʼєр іде у відставку, тому що підібрав неналежні кадри. Зеленському теж «привіт»
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23.04.2024 09:29 Відповісти
Пацан к успеху шёл - не повезло, не фартануло.
А якщо чесно, то всі ми знаємо, що він не сяде. Поділиться, вийде під заставу, в потім виїде за кордон як волонтер...
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23.04.2024 09:30 Відповісти
Среди членов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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23.04.2024 09:31 Відповісти
А його бізнес партнер богдан що, відскочив ? Вони ж пайовики.т
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23.04.2024 09:32 Відповісти
зелена погань....
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23.04.2024 09:32 Відповісти
а ще збіжжя селян скупив за безцінь-отримав поверненя ПДВ
та обвалив Польский ринок
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23.04.2024 09:32 Відповісти
Топ-10 компаній, які володіють земельними ділянками понад 100 га:
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
Сольський скомуниздів 2493 га та вийшов на 5 місце, а хотів ще 3283га та стати найбільшим землевласником в Україні, це перемога, треба терміново бігти до ТЦК та записуватися до війська, щоб захистити землю Сольського
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
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23.04.2024 09:34 Відповісти
цікаво чому вирішили назвати речі, іншими словами чинного міністра, своїми іменами? перший варіант статті - просто чинний міністр..., але то таке..., насправді це просто жахлива історія, тому що він такий не один, що сідає в крісло міністра та починає робити те, за чим й прийшов у владу - красти, причому нікого не соромлячись та ні на кого не зважаючи..., чому саме його вирішили здати? не поділився? не був обережним? став занадто нахабним чи може ще щось?
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23.04.2024 09:38 Відповісти
не заважайте красти за будь яких обставин. НА всі 100 впевнений що кинутий камінь в одного з уряду дасть такий-же результат
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23.04.2024 09:39 Відповісти
Дай Боже шоб НАБУ і САП перевірило всю владу і ту що була і ту що є, викрила всі злочини і довела справи до вироку їм і конфіскації майна під нуль у цих покидьків і їх сімей!
Хоч я не вірю, що ВАКС дасть цьому правосуддю здійснитися, там відборні судді- виправдачі владних злочинців.
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23.04.2024 09:43 Відповісти
"Коли в мене знайдуть хоч одного Свінарчука, я одразу піду у відставку."
Кінець цитати.
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23.04.2024 09:49 Відповісти
Ні, кінець країни.(((
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23.04.2024 10:16 Відповісти
Так він не Свинарчук, він Сольський😂
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23.04.2024 11:34 Відповісти
Це вам "засліпило", коли ви злодія обрали до ВР, а потім ще й посадили в крісло міністра, щоб крав із державним розмахом
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23.04.2024 09:49 Відповісти
міністри екології теж землю тирять, їх також перевірьте!!!!
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23.04.2024 09:50 Відповісти
Вікі:
"Микола Сольський є засновником семи та беніфіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

Свою трудову діяльність починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях (2000-2001 - юрисконсульт https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1 ЗАТ «Ензим» ; 2001-2003 - юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма «ДОПОМОГА. Єфімов, Темненко та партнери»). Потім обіймав посаду генерального директора ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери». Крім того, 5 років працював заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма «Процик та Партнери». На час обрання народним депутатом працював юристом адвокатського об'єднання «Процик та Партнери».

З 2007 року - співзасновник «Українського Аграрного Холдингу»."
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23.04.2024 09:51 Відповісти
Є такий депутат від слуг Микола Кириченко , у нього 16 квадратних кілометрів землі і зараз під час війни продовжує скуповувати за безцінь землю.
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23.04.2024 10:10 Відповісти
Черговий слуга-злодій! Зеленський, та вони у тебе всі не слуги народу, а слуги золотого тільця...
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23.04.2024 10:15 Відповісти
Оперативна розробка - пауза,слідство - пауза - оголошення підозри - пауза - суд - пауза - арешт (тут варіанти) - пауза... - отаке наше правосуддя...Весь цимес і смак в тих паузах,коли несуть,домовляються..."Я від спільного знайомого" - казав по телефону Гриневич але попав на молодого,в якого знайомих ще не було...
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23.04.2024 10:23 Відповісти
"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр."
Джерело:
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23.04.2024 10:33 Відповісти
"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр."

Який лютий пі@дець твориться в Україні....
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23.04.2024 11:12 Відповісти
Але ця гниль нам не впала з Місяця, у них є рідні...друзі, що подають ім руку і інфікуються...
Є батьки, дружина....Це і іх ганьба...
Любомир Гузар казав: корупцію поборемо лише домашнім вихованням і моральністю родини...
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23.04.2024 11:28 Відповісти
майбутній посол
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23.04.2024 11:32 Відповісти
У нас не було ще нашого президента...не було Гавела, не було Валенси...
Усі не наші...
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23.04.2024 11:32 Відповісти
Черговий приклад, отого, що гундосив на стадіоні, - «Я ваш вирок!»!!!
Дивний відбір члЄнамі з ОПУ єрмака, на посади до так званих Урядів Гончарука та Шмигаля, відверто антиУкраінського та змосковщеного лайна!! РигоАНАЛИ, так і керують зеленським, аж гай шумить…
Читати тексти, чужі, на камеру охломарафону за гроші Українців, і розкрадати Україну, це різні речі!!

Бездіяльність групи осіб, на посадах генпрокурора, ДБН та ще купи керовнікаф антиКорупційних структур, викликають уже не питання, а відверто ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, фактичний саботаж, ними, ЗАКОНІВ України!!

Так за що їм, гроші Українці, з податків виплачують???
У трудових книжках, кадровики запис їм зробили, щоб ПЕНСІЯ була за їх справи, а не за їх саботаж проти України!!??
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23.04.2024 11:43 Відповісти
Шо они рассказывают, Зеленский сказал что с коррупцией все чисто! Они что, телевизор не смотрят?!
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23.04.2024 11:59 Відповісти
Чи це не той сольский, який від зелених пропихував продаж землі? Яка несподіванка!
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23.04.2024 12:05 Відповісти
Не подскажите , кто его назначил на эту должность ?
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23.04.2024 12:07 Відповісти
Мля, де взялося це ідіотське слово "оборудки"?! раніше був жаргон, а тепер вже в новинах його пишуть.. від якого слова - "оборудованіе" (раш.)?
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23.04.2024 12:25 Відповісти
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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23.04.2024 15:02 Відповісти
"Новиє ліца" одягли старі морди, нічого такого дивного.
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23.04.2024 12:39 Відповісти
результат буде 000000000
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23.04.2024 12:44 Відповісти
Я би вкрай обережно відносився до такого роду новин. НАБУ часто любить гучні оголошення робити, аби показати власну "ефективність" і "великі результати", а на повірку в суді це виявляється штучною криміналізацією звичайної господарської діяльності. Особисто бачив подібного роду досить надумані кримінальні провадження у їх виконанні. Тому варто залишатися стриманим у коментарях і дочекатися вироку суду, який набере законної сили.

Хоча навіть так треба буде залишатися стриманим у коментарях, оскільки спеціально під НАБУ створений суд (ВАКС) досить часто "закриває очі" на явні недоліки слідства і веде себе необгрунтовано репресивно щодо підсудних - у певні періоди була статистика, що Верховний Суд (Кримінальний касаційний суд) касував до 70% вироків ВАКС як незаконні. Не в останню чергу саме через це Голову ВС Князєва "взяли в розробку", аби на горло незалежності Верховного Суду наступити. І хоча по Князєву, ймовірно, підозра обгрунтована (побачимо остаточний вирок суду), але залякати всіх інших суддів ККС/ВС очевидно вдалося - статистика ломанулася на користь НАБУ. Принаймні поки що.

Побачимо, чим це все закінчиться, але я б не махав шаблею, що "всі корупціонери, всіх міністрів розстріляти . . ." - не варто безоглядно НАБУ / САП довіряти, у них професійна деформація, вони на будь-якого бізнесмена чи чиновника а-пріорі дивляться як на злодія, тому треба пам'ятати про презумпцію невинуватості і дочекатися вироку суду. Також часто бувають і питання щодо банального рівня професіоналізму і компетенції. Тому не поспішаймо з висновками.
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23.04.2024 13:45 Відповісти
У слуг тільки два положення - або у СІЗО або краде….
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23.04.2024 14:24 Відповісти
Його Стефанчук призначив.
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23.04.2024 15:01 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменник, сержант-інстроктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ (наводить скрін ЄрЗешної тєлєги і коментує):

Дивовижно! Коли ми казали, що заблоковані поляками кордони, то не тільки польські перфоманси, то й наші чиновники чудять - нам розповідали про клятих поляків, який всіх купила Москва.
А от що пишуть не наші, не опозиційні - а цілковито зелені ТГ-канали.
Характерно, що протягом всього періоду блокування кордонів, натовп Ткачів, Бігусі та інших Лещенків знайшов все що тільки можна - аж до вивозу поляками російського лісу.
Єдине чого не знайшли всі ці махрові розслідувачі - це витівок призначених зеленими українських чиновників. Їхні витівки знайшла НАБУ - сама ніяк не безгрішна.
А зловтішаються з події першими знову таки зелені ТГ-канали. Не ми.
Це агонія. Без всякого сумніву.
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23.04.2024 15:24 Відповісти
Як відрізнити мафію від законодавців? Ніяк. Що таке держава, де злочин в статусі закону.
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23.04.2024 16:19 Відповісти
Тю, так про це ще писав письменник-фантаст (на жаль російський, але дуже талановитий) Евгеній Лукін (пробачте, що москальскою): "а что такое государство, как не организованная преступная группировка? просто она лучше всех организованная". Десь так..
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23.04.2024 17:25 Відповісти
Ну, ОП звісно тут ні при чому, так само як і партія слуг. Вони скрізь, куди не треба сунуть свого носа, а тут ні сном ні духом. Коли вже їх хтось вкраде усіх цих пройдисвітів!
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23.04.2024 17:41 Відповісти
єрмак добив бОгданового міністра. Своїх чіпати не буде
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23.04.2024 20:43 Відповісти
 
 